El CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) ha publicado la encuesta de comienzo de curso sobre intención de voto que intenta medir la probabilidad de apoyo electoral a partidos políticos. A José Félix Tezanos, el director del susodicho CIS la derecha lo vuelve a poner a caer de un burro, por atreverse a hacer públicos sus resultados. Por cierto, basados en un sistema de estimación Alaminos-Tezanos desarrollado por ambos colegas para situaciones cambiantes y de dispersión del voto. Antonio Alaminos es sociólogo, estadístico, y fue el segundo del CIS cuándo entró Tezanos; aunque prefirió la docencia en su cátedra en la Universidad de Alicante, que la arena política de la capital.

Si a principios de verano el sondeo, con el mismo sistema de estimación, daba la victoria al Partido Popular y nosotros titulábamos “El PP crece y la derecha se estanca” (INFORMACIÓN 30- VII- 2022), Quién aumenta ahora en estimación de voto es la izquierda, el PSOE sube ligeramente con relación a julio; mientras que la derecha retrocede, tanto el Partido Popular como Vox; sólo Ciudadanos (C’s) se recupera ligeramente pasando del 1,7 en estimación al 2,8. En conjunto el bloque de la derecha suma un 41,6% en estimación de voto-o el 29,8 en voto directo -mientras que el conjunto de la izquierda mantiene un 43,9%, cifra similar a la de julio o a la de septiembre del año pasado- en intención directa de voto, el 30,2 similar a la de julio-. En resumen, la izquierda se mantiene y la derecha pierde votos. los pierde en estimación y en intención directa. Una parte lo recupera C’s y la otra se escabulle en el “no sabe/no contesta”. Estos dubitativos aumentan con relación a julio pasado y alcanzan niveles similares al año pasado. Los trasvases principales siguen siendo dentro de cada grupo, tanto en la izquierda como en la derecha, pero el aumento del “no sabe/no contesta” creo que son potenciales votantes de la derecha. Los votantes de la derecha no saben con qué derecha quedarse, ni qué derecha tienen. Pensaban que lo sabían, era el llamado efecto Feijoo, pero no debe ser lo que esperaban o simplemente no había tal efecto Feijoo. Así algunos han vuelto al cobijo de Inés Arrimadas en C’s y no es descartable que otros vuelvan al de Vox, que aumenta en el porcentaje de intención directa de voto, aunque baja en la estimación del CIS. El PP tiene un problema: replantearse su estrategia electoral, y en algunos casos definirla mas nítidamente, no creo que culpar a Tezanos resuelva nada.

“Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?” Esta pregunta define el autoposicionamiento político de los encuestados en los barómetros. En septiembre de 2021 arrojaba una media de 4’60, en la encuesta sobre el estado de la nación era 4’88; en la encuesta “flash”, sobre el debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo era 4,85; ahora ha girado a la izquierda, a 4’77. Lo que es coherente con la estimación.

Los problemas de España son: La crisis económica, los problemas de índole económica, el paro, y tercero los problemas políticos en general; partidos, y comportamientos políticos. Pero cuando pregunta el CIS por “¿cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más?” tras los de índole económica, el segundo es la sanidad, seguido del paro, la calidad en el empleo y las tarifas energéticas. Estos son los problemas de “la clase media y trabajadora” que diría el presidente Sánchez. Por cierto, la encuesta “flash” pregunta “¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?” La identificación subjetiva de los entrevistados: el 52’4 son “media-media”; un 13’6% se sitúan en la media-baja; como clase trabajadora-obrera se autodefinen el 9’3%. Sumando: el 75%, tres de cada cuatro entrevistados se dan por aludidos, digo yo, cuando Sánchez repite “la clase media y trabajadora”. Luego queda un 5’1% de clase alta y media-alta; y un 7’9 de clase baja o pobre.

Con menos del 10% que se autoconsideran obreros los sindicatos de clase lo tienen crudo y hasta la O del PSOE podría tambalearse. Si don Carlos- Marx por supuesto- levantara la cabeza hablaría de las clases de clases en clase. O quizá de la “clase media y trabajadora”. Me lo expliquen, oiga