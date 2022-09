He escrito aquí reiteradamente que la Comunidad Valenciana es, en su modelo institucional, la más centralista de las autonomías españolas. Todo el andamiaje del autogobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Consell, Corts y Tribunal Superior de Justicia, aunque este último no pueda considerarse parte de ese autogobierno, sino consecuencia del modelo de descentralización del Estado puesto en marcha a partir de la Constitución; todo el esquema político y simbólico de la autonomía, digo, está concentrado en València y, hasta que nuestra mala cabeza nos hizo perder las dos entidades de ahorro con que contábamos, también durante años sufrimos la presión continua para hacer del Cap i Casal la capital financiera. No es de extrañar por ello, como el sociólogo Antonio Balibrea ha recordado en estas páginas alguna vez, que el primer discurso del socialista Antonio Fernández Valenzuela, recién investido en 1983 presidente de la Diputación, ya incluyera un lamento: «No hemos luchado contra el centralismo de Madrid para cambiarlo por el de València».

Son muchas las razones para que eso resultara así. Y no es este el sitio ni el día para volver sobre ellas. Baste decir, para que todos tengan algo contra lo que arremeter, que una izquierda y una derecha enfangadas en lo que entonces se llamó «la batalla de Valencia» achicaron esta Comunidad, haciendo valer de las Torres de Serranos, antes que su papel como magnífica puerta de entrada, su condición de muralla y contrafuerte. Copiaron lo peor del estatuto catalán, su macrocefalia, obviando que en Cataluña, de 7,5 millones de habitantes, 5,5 viven en la provincia de Barcelona, pero en la Comunidad Valenciana más del 37% del censo corresponde a Alicante. Que Barcelona es la segunda provincia en habitantes de España, muy por delante de Tarragona, que es la 18, Girona, que es la 20 y Lleida, que es la 33. Mientras que Valencia es por población la tercera provincia del país, pero Alicante es la quinta y algunos años la cuarta. Que Barcelona es la segunda provincia por PIB y Tarragona la número 12. Mientras que Valencia es en PIB la tercera, pero Alicante es la quinta.

Ese peso demográfico y económico no se tuvo en cuenta. Al contrario, el Estatuto se hizo desde el recelo de las elites políticas valencianas a un supuesto secesionismo alicantino, pese a que esa opción apenas ha sumado nunca votos en unas elecciones. Y desde el más genuino instinto depredador de su empresariado, que siempre prefirió conducir con la luz de cruce antes que con la de carretera: hacer negocio en o con Alicante, pero gestionar para Valencia. Casi todas las regiones que tenían problemas de cohesión al inicio de la Transición trataron de utilizar sus estatutos para corregirlos: el País Vasco situó la sede del Gobierno en Vitoria y Galicia en Santiago. Bono se llevó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a Albacete y Andalucía preservó la Real Chancillería de Granada como sede. Murcia instaló el Parlamento en Cartagena. Cuesta casi tanto tiempo desplazarse entre ambas ciudades como el que se tarda en recorrer la distancia entre València y Alicante, pero en Murcia eso no importó. El relativo equilibrio en población y riqueza que presentaba la Comunidad Valenciana, lejos de aprovecharse como una ventaja, se rompió (o, por mejor decir, se pervirtió) en términos políticos. Ahora que se celebran los 40 años de Estatuto, habría que decir también que llevamos cuarenta años siendo valencianos y alicantinos rehenes de aquella equivocación, que nos lastra a unos y a otros.

Todos los presidentes de la Generalitat han sido conscientes de la falta de vertebración. También Lerma, que trajo la EUIPO

Todos los presidentes de la Generalitat, fueran del PSOE o del PP, tuvieran en su esquema mental la idea de la Comunidad que tuvieran, acabaron siendo conscientes del problema. Y escribo todos, a sabiendas. Porque se tiende a focalizar la preocupación por eso de vertebrar la Comunidad de la que tanto se ha hablado en Zaplana, por el PP, y en Ximo Puig, por el PSOE. Y es verdad que nunca como en el mandato de Zaplana Alicante tuvo mayor cuota en los escalones intermedios de la Administración, que es donde de verdad se reparte el bacalao. Como también es cierto que la apuesta de Puig por Alicante -incluyendo el hito histórico de situar aquí una Conselleria, que tanto sus socios de gobierno como la derecha política y mediática valenciana desprecian llamándola «artefacto»- ha sido clara desde el primer día que se aposentó en el Palau. Pero sin llegar a sus niveles, Camps y Fabra siempre tuvieron presente a Alicante en sus oraciones, la Volvo y las infraestructuras ligadas a ella, que es lo que importa, son un ejemplo. Y a Joan Lerma se le ha atacado como el presidente más centralista y menos preocupado por la articulación que hemos tenido. A él se atribuye el que, preguntado por la vertebración de la Comunidad, respondiera diciendo que en la naturaleza los invertebrados son mayoría y viven tan ricamente. Pero lo cierto es que, empujado por el entonces secretario de Estado de Industria, Juan Ignacio Moltó, y por su por aquellos años conseller de Administraciones Públicas, Luis Berenguer, fue durante su mandato cuando Alicante resultó designada sede de la hoy EUIPO, entonces simplemente Euroagencia. No creo que sea necesario explicar lo que eso significó en términos de generación de riqueza y posicionamiento.

Puig apostó por la innovación como seña de identidad de Alicante: por eso creó Distrito Digital y abrió aquí una conselleria por primera vez

Y ahí quería llegar todo este largo y seguramente tedioso exordio. A cómo las actuaciones políticas a veces tenidas por más inocuas transforman dinámicas, relaciones sociales, modelos económicos e incluso reequilibrios institucionales. Y en ocasiones también tienen la virtud de enmendar errores. A mediados de los años noventa del siglo pasado, una concatenación de decisiones puramente políticas (la UE inició un proceso descentralizador que le llevó a ofrecer a España ser sede de una de sus más importantes agencias, el Gobierno de Felipe González, sin proclamas de por medio, optó por no instalarla en Madrid pero se avino a que tampoco fueran los candidatos habituales -Barcelona, Bilbao, Sevilla…- los agraciados esa vez, la Generalitat miró por encima de sus hombros y propuso Alicante en lugar de reconcentrar aún más Valencia…) hizo que una de las empresas europeas con mayor número de funcionarios, mayor volumen económico y mayor proyección acabara instalándose en Agua Amarga. Más de tres décadas después, todavía no le hemos sacado todo el partido que podríamos, pero muchas cosas en la ciudad y en la provincia han cambiado gracias a ella para mejor. Alicante, más allá del tardeo y el turismo de sol y playas, es sede europea. Y eso puede parecer una boutade. Pero les aseguro que no lo es.

Ahora hay una nueva oportunidad de resituarnos en el imaginario colectivo de esta Comunidad y definirnos por lo que somos (un territorio de vanguardia), más que por lo que hacemos. Se trata como habrán adivinado de la designación de la sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, uno de los organismos públicos de nueva creación que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere instalar fuera de Madrid dentro de su -esta vez, sí- pregonada política de descentralización de la Administración. El decreto que ha significado el pistoletazo de salida en la carrera para conseguir ser el lugar donde se ubique se ha conocido esta semana y, aunque es muy confuso y aún es necesario un segundo texto que concrete las condiciones que deberán reunir quienes presenten candidatura, se sabe que al menos dos ciudades estarán en esa lista como aspirantes: Granada y Santiago. Ambas llevan tiempo preparándose.

A falta de conocer cuáles serán concretamente esos requisitos, Alicante reúne todas las características que a priori se necesitan para albergar esa nueva sede gubernamental, de un potencial indudable. No sólo por lo de siempre (clima, comunicaciones, seguridad, infraestructuras…), sino también porque poco a poco se ha ido construyendo un entramado que ahora resulta la más sólida de las cimentaciones. Ximo Puig optó por hacer de Alicante la punta de lanza de la nueva economía en la Comunidad. Puso en marcha el Distrito Digital, abrió la Agencia de la Innovación (aunque se equivocó al poner al frente a García Reche y aún no ha enmendado la pifia), dio soporte a la apertura del Centro Ellis que dirige la ingeniera Nuria Oliver y, por último, creo una conselleria específica y la instaló aquí. Esto último tenía, a pesar de que Compromís no haya sabido entenderlo y a Podemos le importe un carajo, una carga política y un potencial transformador formidables. Porque de haber cumplido su primera promesa, haber traído una conselleria a Alicante y que esa conselleria fuera la de Turismo, lo que Puig habría hecho habría sido reforzar aún más la economía tradicional de este territorio. Que es fundamental, pero no puede quedarse anclada ahí sin evolucionar. Así que no fue Turismo, sino Innovación la apuesta. Y fue una apuesta valiente, porque lo fácil era abrir una conselleria de Turismo, y de futuro.

Mazón vio el tren y lo cogió, pariendo el Cenid y hasta Barcala puso en marcha Alicante Futura, aunque ninguno se coordine con el de al lado

La Diputación vio el tren y lo cogió. Por eso Mazón creó el CENID. Y el propio Ayuntamiento de Alicante, tan cortito para tantas cosas, puso en marcha su propio hub, Alicante Futura. Sigo sin entender la escasa, por no decir nula, comunicación que hay entre los tres organismos. Pero lo cierto es que todos forman parte de un ecosistema, que empezó a generar el exrector Andrés Pedreño hace años con Alicantec, que siguió por su lado otro exrector, Manuel Palomar, con sus equipos y proyectos en el parque científico de la UA y en el ya mentado Cenid, y que ha venido a reforzar la nueva rectora, Amparo Navarro, que el viernes, en el fórum celebrado en la EUIPO bajo la organización de Ellis, Encuentros Now y Prensa Ibérica, anunció que la UA pone a disposición de esa Agencia suelo y recordó que fue la de Alicante la primera universidad de España en abrir un instituto de Robótica. En paralelo, el parque científico de la Universidad Miguel Hernández, impulsado por Juanjo Ruiz, también se ha situado como uno de los más activos y mejor posicionados de España. Y la EUIPO, varias veces citada ya en este artículo, es un motor de primer orden en este asunto. ¿Han oído hablar del metaverso? Pues veremos en qué acaba, pero la EUIPO ya tiene equipos trabajando ahí, en ese espacio virtual que pretende ser un mundo paralelo tan real (o con consecuencias tan palpables) como el que hasta aquí conocíamos.

¿Y entonces, si tantas bazas tenemos a nuestro favor, cuál es el temor? Pues verán. La agencia puede venir a Alicante o irse a otro sitio. Es una selección. Pero la decisión, por muchos requisitos técnicos que al final se plasmen en los decretos, será una decisión política. Que se tomará de acuerdo con la capacidad de presión que cada candidato sea capaz de ejercer, porque la democracia es precisamente un juego de presiones. La Generalitat ha dicho que presentará candidatura para albergar la oficina de Inteligencia Artificial en la Comunidad Valenciana. Todos hemos entendido que se refiere a Alicante. Pero ni Ximo Puig ni nadie del Consell han dicho expresamente otra cosa que no sea esa: candidatura de la Comunidad Valenciana. Y la Diputación que preside Carlos Mazón ni siquiera ha abierto la boca.

Hay más organismos de la Administración y empresas públicas que se van a descentralizar. Entre ellas está la Agencia Nacional de Salud, a la que València aspira. Y no parece que Sánchez vaya a sacar oficinas de Madrid para concentrarlas luego en otro sitio. Puig tendrá que tomar partido. Y, puesto que lo primero que sale «al mercado» es Inteligencia Artificial y su estrategia política en esta materia ha pasado hasta aquí por Alicante, la Generalitat tendrá que pronunciarse con claridad. De la misma manera que deberá hacerlo la Diputación, por mucho que a Mazón se le haya adelantado Rita (perdón, María José) Catalá, pidiendo que esa Agencia de Inteligencia Artificial vaya a València. Catalá está en su papel: ella es la candidata a la Alcaldía de València. Y mira por lo suyo. La cuestión es si Mazón será capaz de hacer lo mismo: mirar por lo que, como presidente de la Diputación y candidato a presidir la Generalitat, le corresponde. O sea, por lo nuestro.

El Estatuto aprobado hace 40 años ha mejorado la vida de todos, valencianos y alicantinos. Pero delimitó un espacio que constriñó a Alicante. Nos quedamos, por así decirlo, sin banderas. Porque las sedes gubernamentales de las que colgaban se trasladaron a València y la encarnación del nuevo estado autonómico (Consell, Parlamento, Sindicatura de Cuentas, Consell de Cultura, TSJ…) se quedó allí. Eso es el pasado, y no se puede mover. Ahora estamos en otra pantalla, donde lo que se reparten no son representaciones institucionales sino agencias gubernamentales. Una nueva pantalla que se alimenta de Inteligencia Artificial. Y en la que lo que esperamos es que aparezcan pronto los avatares, o como quiera que se llamen, de Puig y de Mazón, diciendo: «Alicante». Es lo que toca.