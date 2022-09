Que en la realidad que vivimos se cumplan todos nuestros anhelos, de por sí suele ser complicado, por no decir que imposible. El sector del calzado de la Comunitat Valenciana se encuentra en un momento donde parece que las exportaciones han retomado la senda de crecimiento, recuperando por fin esa línea positiva a la que tanto ansiábamos llegar después de haber sufrido la pandemia. Pero la realidad que nos acecha aún resulta compleja y va a seguir marcada, en contra de nuestros deseos, por la elevada volatilidad e incertidumbre de los mercados, lo que hace que el sector mantenga una actitud cauta y precavida en sus previsiones de cara a los próximos meses.

La alta tasa inflacionista, los costes energéticos, las materias primas, así como los problemas en la cadena de suministros, son factores que no favorecen para nada la estabilidad económica en nuestro país ni la competitividad de las empresas. De seguir estos indicadores, como hasta ahora, la llegada de una situación de recesión económica, donde el consumo de bienes de moda se verá afectado, parece más que probable.

A pesar de estos factores, las exportaciones de calzado de la Comunitat Valenciana han alcanzado cifras positivas en el primer semestre del año. De hecho, se ha registrado un crecimiento del 18,1% respecto a este mismo periodo del año anterior. En total, se han registrado exportaciones de calzado de la Comunitat Valenciana por valor de más de 690 millones de euros.

En ese crecimiento de las exportaciones, una vez más, los mercados europeos han tenido un importante peso en nuestra balanza de comercio exterior. Así Italia, Francia y Alemania han vuelto a encabezar el listado de principales destinos de las exportaciones de calzado de la Comunitat Valenciana. En este sentido, Estados Unidos ha ocupado la cuarta posición con un crecimiento del 30,2% en los primeros seis meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, situándose como primer destino extracomunitario de las exportaciones valencianas de calzado.

La Comunitat Valenciana continua manteniendo su liderazgo en el ranking nacional de exportaciones del calzado, lo que supone todo un orgullo para aquellos que formamos parte de este sector y que lo conocemos bien. No es nada fácil llegar a esta posición, al igual que no es nada sencillo disponer del prestigio que ha alcanzado en este tiempo el calzado de la Comunitat Valenciana no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Para lograr que nuestras marcas continúen creciendo, trabaja de manera constante Avecal.

Nuestra hoja de ruta como patronal contempla de manera clara y decidida el apoyo a las marcas para que avancen en su posicionamiento como marcas globales, capaces de competir a nivel internacional. Para ello, seguimos con nuestra labor de asesoramiento y ayuda a las empresas de la industria de cara a favorecer su implantación en nuevos mercados exteriores, así como su consolidación en aquellos donde ya mantienen presencia.

El futuro es incierto, pero las ganas de avanzar de este sector no. La industria del calzado mira hacia el futuro con paso decidido y con ganas desbordantes de seguir innovando en la creación de sus diseños, siendo plenamente consciente de que su futuro pasa de manera inevitable por evolucionar en su transformación digital; por contar, en definitiva, con herramientas eficaces que le permita mejorar sus estrategias de comercialización, de producción y de atención a los clientes, siendo capaces de detectar y satisfacer las necesidades de los consumidores.

La digitalización y el análisis de datos ya es clave en el presente de esta industria, y lo seguirá siendo en el futuro. Las empresas del sector lo saben, y por ello llevan dando pasos, desde hace años, en su transformación digital. Desde las administraciones públicas se debe apoyar ese proceso de digitalización para que las empresas valencianas puedan reforzar la cadena de valor del calzado, y se impulse igualmente su modelo productivo con el fin de no perder competitividad.

La sostenibilidad es otro de los desafíos que debe afrontar el calzado. Las empresas deben incorporar soluciones que contribuyan a reducir la huella de carbono para que todo el proceso productivo sea lo más sostenible posible. La sostenibilidad, por tanto, debe guiar las líneas de actuación de las empresas, tratando de impactar en todos los puntos de la cadena de valor.

Introducir en su actividad diaria proyectos relacionados con la economía circular contribuirá, sin duda, a contar con una industria más sostenible.

La sostenibilidad además de ser un elemento necesario para el desarrollo futuro de este planeta, también se ha convertido en un valor añadido en el proceso de compra para los consumidores. Existe una tendencia creciente entre los consumidores, y que va a más, que sitúa a la sostenibilidad de la marca como un factor de compra añadido. El consumidor no solo busca un diseño atractivo que encaje con sus preferencias, también busca identificarse con la marca que tiene principios medioambientales.

Como reto pendiente se encuentra el relevo generacional, el futuro de esta industria. Para acabar con este problema que padece el calzado se debe trabajar, y así lo estamos haciendo desde Avecal, para que la sociedad vea a esta industria como un sector atractivo en el que poder desarrollar una buena carrera profesional. Con nuestra actividad como Agencia de Colocación y con el desarrollo de formaciones especializadas tratamos de fomentar el empleo y la especialización laboral en esta industria.

Todos estos desafíos marcarán el futuro más inmediato del sector del calzado de la Comunitat Valenciana, un futuro que anhelamos que esté plagado de éxitos para las empresas de esta industria, pero en el que somos conscientes de que deberemos sortear factores externos, como la inflación o los problemas con los suministros, y superar retos como la digitalización o la sostenibilidad para poder sostener y dar impulso al ritmo de crecimiento de este sector.