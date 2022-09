Tiene razón a mi parecer la concejal de Compromís, responsable del área, que a medio y largo plazo será un éxito completo la actual red de carriles bicis, y su implantación nos situará en la vanguardia de la sostenibilidad europea. Importantes infraestructuras que a buen seguro ningún otro partido se atrevería a acometer de forma tan drástica y decidida, Valencia sería un ejemplo de ello.

Lo cierto es que el tráfico creciente de vehículos y su correspondiente contaminación y saturación de las vías públicas, está llevando a un deterioro grave del medio ambiente, de la calidad de vida y de su disfrute ciudadano.

Circular con el coche en las ciudades cada vez se hace más negativo en todos los aspectos y ello es una evidencia plasmante, sin futuro ni posibilidad alguna de solución. Por lo tanto cuanto antes se tomen medidas de cambio en la movilidad, y los ciudadanos percibamos su necesidad, antes podremos empezar a percibir las ventajas de ello.

Muy cierto que ciertas medidas de adaptación no se realizan a mi parecer con las debidos y necesarios procesos de participación ciudadana. Como ejemplo incomprensiblemente las Semanas de Movilidad no acogen ya absolutamente ninguna jornada de concienciación mediante conferencias de expertos en la materia, debates y coloquios con ellos y con responsables políticos, etc.

Las formas democráticas de hablar dialogar y hacer participes para resolver los problemas de la ciudad, y con ello esos gobiernos abiertos que desde la UE, se quieren impulsar se están perdiendo por todos los partidos políticos, que con apenas afiliados y con sectarios controles de acceso por sus ejecutivas locales endogámicas con sus redes clientelares, nos imponen el trágala de sus en muchos casos decisiones erróneas o perjudiciales para la evolución de la ciudad.

Y ejemplos tenemos muchos tanto este de la movilidad, como los 8 años cambiándose los papeles y sus incumplimientos electorales, los distintos partidos sobre el Mercado Central en puerta de nuevo de elecciones y a costa de la ciudad sin dar opciones a la ciudadanía y sus colectivos a ser participes en su solución sin tener que pretender modificar de nuevo el PGOU para construir uno nuevo en zona verde con tremendo impacto paisajístico y ambiental, teniendo que volver a construir otro provisional, ni tener que volver a las andadas del parking en la Plaza de Las Flores, con los consiguientes daños colaterales a vecinos y comerciantes, de obras y afecciones ambientales y patrimoniales con otro proyecto inconsecuente sacado de la chistera por los técnicos afines al PP. En lugar de abrir un lógico proceso abierto y participativo con un concurso de ideas a equipos urbanistas multidisciplinares que a buen seguro nos aportarían la solución definitiva.

Y otro reciente que clama al cielo ha sido esa campaña de ver y no ver de bonos para compra de bicis y patinetes, agotado en solo unas horas telemáticamente, con opciones solo para los 4 informados privilegiadamente. Cuando a buen seguro con estos recursos podrían y deberían de haber sido destinados precisamente a promocionar, informar y divulgar la nueva red de carriles bicis, con su magnífico medio y estaciones de Bicielx, bonificando eso si su uso ciudadano, que a buen seguro se apreciaría con mucha más practicidad.

Y les habla un usuario muy feliz, con la implantación de Bicielx, a la que solo le falta rediseñar y unir bien los anteriores, los actuales, los futuros carriles bicis y solo algunas pequeñas mejoras.

Prueben y verán lo que es tener una estación próxima a casa hasta el desplazamiento que desee, hacer ejercicio, no contaminar y no tener que mover un coche y buscar aparcamiento, que por cierto tampoco los actuales parking, se encuentran señalizados digitalmente en las entradas de la ciudad y su proximidad, con las plazas disponibles, que a buen seguro muchas sorpresas nos llevaríamos de comprobar su alta disponibilidad de plazas por su alto coste.