Ya sé que todo esto suena raro. A ida de olla de ordenador cuántico recalentado o a ciencia ficción catastrofista de aquella que vendían en los viejos kioscos. Pero es que cuando está de por medio la inteligencia artificial (IA, a partir de ahora) y la otra desaparece del mapa empiezan a pasar cosas raras. La número dos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, demostró ayer que empieza a sentirse muy a gusto con el alias con el que Juan R. Gil la bautizó el pasado domingo, “Rita Catalá”. Ayer dejó muy claro que ella tiene programa propio al margen del líder de su partido en la Comunidad y le propinó un golpe bajo en un punto vulnerable de Carlos Mazón: su debilidad en la capital valenciana. No contenta con diluirlo en el comunicado calificándolo como “presidente de la Diputación de Alicante”, se dedicó después a enmendarle la plana descaradamente contrariando lo que Mazón había defendido durante todo el día, en compañía de las fuerzas vivas de la provincia a las que había reunido en una foto que hoy ilustra nuestra portada y esta newsletter. El mensaje del presidente del PPCV era claro: debe haber una única candidatura viable en la Comunidad para aspirar a la Agencia Española de Inteligencia Artificial y esa candidatura debe ser la de Alicante. Algo en lo que estaba de acuerdo con el presidente Puig, como ayer anunciaba la portada de INFORMACIÓN: Alicante es la única opción. A “Rita” Catalá le da lo mismo que Mazón comparta ese criterio: ella tiene otra forma de verlo en la que la capital tiene que ser aspirante aunque generar ese “totum revolutum” de doble candidatura en la misma autonomía signifique exactamente lo contrario de lo que Catalá dice pretender: que la Agencia se quede en la Comunidad. Con esta muestra de IA, por decir algo, la “lideresa” del PP valenciano pretendía responder a unas declaraciones de Joan Ribó, en las que, muy deportivamente, el actual alcalde de València apoyó la candidatura alicantina, sin dejar de recordar la otra candidatura que València ya tiene para ser superhub de Smart City en IA de la Europa del Sur. Ribó estuvo hábil, hay algo de IA también en Compromís, y afirmó con sentido de líder autonómico que la Comunidad salía beneficiada si se conseguían ambas cosas. Dijo que había que hacer las cosas “con solidaridad y sin envidias vanas”. Sus palabras finales sobre que “no es bueno padecer siempre la voluntad de intentar acapararlo todo” suenan más a consejo político a Catalá, por su actitud hacia Mazón, que a una conclusión sobre la intención de la nueva “Rita” de una capital autonómica excluyente que se queda con todo. ¿Suena esta situación a debilidad de Carlos Mazón dentro de su partido? Hace pocas semanas lo comenté cuando Catalá se atribuyó la capacidad de contestar a Ximo Puig por su plan de reducción de impuestos, un tema central en el programa de Carlos Mazón, que además necesita el “cuerpo a cuerpo” con su adversario electoral. El actual presidente de la Diputación se vio obligado a salir un día después para demostrar que había algo más que decir de lo que había dicho Catalá sobre el tema y lo hizo en su presencia, además.

Por si esto fuera poco, ayer hubo otras actitudes extrañas en destacados miembros del PP provincial. A la convocatoria de Carlos Mazón faltó Luis Barcala. Inexplicable ausencia de quien sería, como alcalde, el principal beneficiado si Alicante se alza con el honor de esta agencia: el suelo que ofreció la rectora de la UA, Amparo Navarro, para la sede está en el término municipal de Alicante. Tiene poco sentido que quien ha apostado por un futuro digital como estrategia y tiene en Alicante Futura, que sí apoyó la iniciativa de Mazón, uno de sus principales objetivos, no apoye con su presencia física que la suya sea la ciudad de la IA en España. No sé si es artificial esa ausencia (a las 10 de la mañana, hora de la cita en Diputación, Barcala no tenía nada en su agenda, aunque ahora se la llevan entre el MI5 y el CESID y nunca se sabe), pero desde luego muy inteligente no es.

Y una cosa más:

El Mediterráneo sigue a 27 grados lo que crea una situación climatológica que puede hacer que las gotas frías se adelanten un mes con respecto a las fechas habituales. De momento, dejaron este fin de semana más de 200 litros por metro cuadrado en las numerosas y fuertes tormentas registradas, que además segaron la vida de un policía local en Calp. Los climatólogos nos lo han dicho hasta aburrirnos: ese calor en el agua del mar es como una bomba de relojería. Pero seguimos sin estar preparados para recibir lo que parece inevitable que llegue.

