Alfombra roja, asfalto negro

La bicicleta està sent la gran protagonista de les noves infraestructures viàries d’Elx. Tampoc és que s’estiguen implantant nous carrils bici per tot el municipi, però la presència, en un parell de carrers importants, dels millors carrils bici que haja conegut Elx està cridant l’atenció. Parlem d’un espai per a circular en bici amb seguretat, separat dels cotxes, directe (sense les «tradicionals» carreres d’obstacles per a la bici) i que en molts casos recupera espai públic injustament acaparat pels cotxes en les últimes dècades. Ja era hora!

«Alfombra roja». Eixe és el terme insistent que part de la premsa local utilitza per a referir-se als nous carrils bici d’eixe color, com si reservar tan sols uns 2 metres d’ample per a un mode de transport saludable i no contaminant fora un privilegi, enmig d’una superfície d’asfalt negre d’un mínim de 12 metres d’ample dedicada exclusivament als vehicles motoritzats (entre circulació i aparcament en l’espai públic).

De fet, entre el 70 i el 80% de l’espai públic dels carrers de les nostres ciutats està ocupat pels cotxes (això sí que és un privilegi), i resulta que la majoria de la gent, evidentment, ho considera una barbaritat, tal com publica un estudi recent de Cabify, empresa de transports que centra el seu model de mobilitat precisament en el cotxe, quina paradoxa!

Ho saben els polítics, d’un costat i de l’altre, i tots diuen voler carrils bici, però ningú té propostes concretes. Ningú excepte la regidora de Mobilitat, Esther Díez, i el seu equip, amb una aposta valenta per la bicicleta. Ara que eixes propostes es materialitzen de manera responsable, o siga, restant espai al transport contaminant que fa insostenible la mobilitat i la qualitat de l’aire, alguns ja no estan tan a favor dels carrils bici i es transformen en defensors dels privilegis del vehicle motoritzat per damunt inclús de la gent que va a peu, que al final som totes i tots.

L’estratègia és atacar els carrils bici culpant-los dels embotellaments en hora punta on ja s’ocasionaven embotellaments en hora punta (oh, gran novetat!), precisament perquè el model de mobilitat de les últimes dècades s’ha basat essencialment en el cotxe particular per a anar a escola, a treballar, a comprar... I alguns encara proposen dedicar més espai al cotxe, més encara. En plena crisi ambiental, social i de consum, en lloc de generar canvis d’infraestructures per a propiciar canvis en els hàbits i en la mentalitat.

El gran altaveu d’estos opositors als carrils bici són les xarxes socials, clau per a la tergiversació i l’agitació desinformadora, com ja es va comprovar en les eleccions dels Estats Units o en el referèndum del Brèxit... i els carrils bici d’Elx no podien ser menys. Però la sort és que el Twitter i el Facebook no són la realitat. La realitat és que cada volta més gent s’apunta a la bicicleta, sobretot si veu que disposa de carrils bici segurs que no siguen invadits pels cotxes, que siguen útils i pràctics per a anar d’un punt a un altre en bici, que servisquen de via ràpida per als serveis d’emergències quan ho necessiten, que estiguen connectats...

En eixe sentit, desde Margalló-Ecologistes en Acció-Elx en Bici sempre estarem del costat d’un Ajuntament d’Elx que aposte per unes infraestructures ciclistes segures, útils i connectades. Falta molt per connectar, falta molt per fer, però pedalem en la bona direcció!

(*) El autor firma esta tribuna en representación de Margalló-Ecol·logistes en Acció d'Elx'