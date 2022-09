Se está tramitando actualmente la llamada “Ley de equidad, universalidad y cohesión” en el Congreso de los Diputados que contempla la gestión directa preferente de la sanidad pública. Los señores y señoras de Unidas Podemos han presentado una enmienda con la que pretenden acabar con la colaboración sanitaria público-privada en nuestro país.

Algunas cifras para ilustrarnos: el sector hospitalario privado cuenta con 432 hospitales y 49.000 camas, de los cuales la mayoría tiene algún tipo de concierto con el sector público: en 2020 los hospitales privados llevaron a cabo cerca de 574.000 intervenciones quirúrgicas, 10 millones de consultas y 2,5 millones de urgencias lo que supone en torno a un 12 % de la actividad total.

¿Cuáles serían las consecuencias de prescindir de este servicio? No es difícil de adivinar: la sanidad pública española sería insostenible e infinanciable.

En este momento hay 5 millones de personas en lista de espera pero con este proyecto de ley se estima que la espera para cirugía aumentaría un 102% y para las primeras consultas en un 150%.

Además el impacto sobre el gasto podría ascender a 2.700 millones de euros, lo que repercutiría obviamente en los bolsillos de todos los españoles. No olvidemos que la colaboración pública-privada en el sector sanitario es un mecanismo que mejora el acceso, la provisión y la calidad de los servicios que el Estado proporciona a sus ciudadanos y que reduce costes y riesgos para el sector público.

En la Comunidad Valenciana se han construido hospitales públicos de gestión privada, que han sido desmontados por el actual gobierno, aunque sus ratios de eficacia y satisfacción de los usuarios eran elevados.

Asimismo los funcionarios públicos disponen de la sorprendente opción de elegir entre sanidad pública o sanidad privada. Y la mayoría de ellos se decanta por la segunda. ¿Qué hay de malo en un sistema que lleva funcionando años a plena satisfacción de todas las partes?

El gasto sanitario del Estado en España es de 1.907 euros por habitante. Las cuotas que el Estado abona a las mutuas a las que están afiliados los funcionarios oscilan entre los 64,66 euros y los 112 euros por persona y mes.

¿Por qué la inquina hacia lo privado de los señores de Podemos les impide ver que se trata de un sistema eficaz y económico para el Estado?

¿O es que hay que pasarlo todo por el filtro venezolano, por la funcionarización obligatoria y colocarle el marchamo de público?

¿No sería mejor pelear para que el sistema pudiera colocarse el adjetivo de eficaz y bien valorado por sus usuarios?

¿Creen los señores de Podemos que un sistema sanitario con las listas de espera que tenemos, con profesionales mal pagados, nulamente incentivados y funcionarizados en el peor de los conceptos, es el objetivo a perseguir?

Yo soy médico, he trabajado en cinco hospitales públicos y lo hago desde hace muchos años en uno privado: conozco de lo que estoy hablando. Y les digo, señores de Podemos, que ese no es el camino del futuro en pleno siglo XXI. Quizá lo pudiera ser en la Unión Soviética de los años 50 o en la Venezuela del señor Chávez. Pero no lo es, en este y en otros terrenos, en la España y en la Europa que pretendemos construir, donde lo importante no son las ideologías sino los servicios a los ciudadanos, la eficacia, la rentabilidad del dinero público y el progreso de la sociedad, que en su mayoría no desea volver a recetas que demostraron, largo tiempo ha, su ineficacia.