Estoy preparando el Prólogo a un libro sobre Joan Fuster y Alicante, que es casi como decir una reflexión sobre las relaciones de Alicante con las ideologías operantes en la Comunidad Valenciana en el tardofranquismo y la Transición, tan débiles y, en alguna proporción, culpables de desencantos infinitamente arrastrados, hasta ser tan señas de identidad como la Cara del Moro. El caso es que, con tal motivo, repaso algunos escritos del pensador de Sueca y en uno dice que, en el fondo, toda auténtica política es política de campanario, la más cercana, la tangible, la que se encarna en los perfiles de los vecinos. Doy en pensar que esta es una de las causas de la crisis del valencianismo. Pero no puedo dejar de admirar que se anticipara en décadas a uno de los componentes de la nueva política. Porque es cierto que para mucha gente, y gente con mando en plaza, la política de proximidad es esencial. Yo mismo lo he defendido a veces, ante el desasimiento de muchos electores, para que la política pueda ser legible, comprensible.

Pero ahora viene el problema, el gran problema. El problema es que los tañidos de mi campana, se escuchan en Kiev o en Roma o en Santiago de Chile. Y viceversa. Aquí en mi barrio retumban los cañonazos de una guerra, los bramidos de neofascistas o la confusión tras un referéndum constituyente. Obsérvese que no he aludido a la globalización, sin más. No. Esto es otra cosa. La globalización se extiende como un enjambre sin aparente jerarquía, o con jerarquías contradictorias, regido en última instancia por los impulsos de los mercados. Y algunos gobernantes intentaban –ahora más- introducir algunas limitaciones, algunas modulaciones institucionales y legales, singularmente la UE y, a ratos, EE.UU. Eso está haciendo algún tipo de crisis pero, en realidad, no sabemos su alcance ni los remedios plausibles.

De lo que hablo es de relaciones directas, aunque, a veces, difíciles de percibir, entre los problemas de aquí y los de allí. Pero “allí” no es el sinónimo de un mundo invisible, sino reacciones, sucesos o decisiones que nos afectan, pudiéndose leer los recorridos, definir las causas y percibir perfectamente los efectos. Un ejemplo bastará: lo que suceda en Ucrania y en los pasillos del Kremlin determinará la gente que podrá tener en España calefacción este año; lo que determinen los españoles y sus hermanos comunitarios, afectará a la clase de obuses que los ucranianos usen para defenderse. No hablamos, pues, de vaguedades, de naderías, de extrañas determinaciones sobre las que no tenemos control. Hablamos de una nueva geografía con fronteras múltiples y variables y con colores pintados en otros tonos. Necesitamos alejar la imagen de las narices, buscar una adecuada perspectiva.

Otra cosa es que nuestras formas de control y de toma de decisiones sean muy imperfectas, pensadas para otros campanarios. Dicho de otra manera: casi todo se ha vuelto política internacional y los partidos y muchos activistas no se han enterado. No es que quieran política de campanario: les basta con las alarmas de los relojes de sus líderes. La merma democrática, obviamente, es tremenda. Hay consenso en la ciencia política en que una de las razones para la cultura de la sospecha, el crecimiento de la “antipolítica” y el ascenso del populismo ultraderechista es que las instituciones son demasiado grandes para resolver problemas pequeños, o demasiado pequeñas para resolver problemas grandes. Con la pandemia lo hemos visto. Con las grandes disposiciones sobre Inteligencia Artificial y digitalización lo veremos. Y con la ausencia de fondos para mejorar la sanidad pública o para situar definitivamente la atención a la dependencia como un Derecho y no como un favor de caridad.

Lo de “pensar globalmente y actuar localmente” se ha quedado relativamente obsoleto. La necesidad de atender a campanas de badajo creciente, insisto, requiere de otra forma de pensar y de otras instituciones. Nosotros disponemos, mal que bien, de la UE, por eso buena parte del debate consistiría en cómo democratizamos las instituciones europeas. Pero algunos líderes partidarios, campaneros de ermita, parecen poco dispuestos a incluir en sus agendas las torres de las catedrales. No es extraño que la política, para quienes todavía hacen política, se vuelva un recopilatorio de tópicos.

Ahora en Compromis, así como en el PSOE y en otros partidos, se entra en un ese malhadado proceso llamado primarias, que significa falsear los principios democráticos a base de ensalzar una quimérica democracia en la que los anteriores jefes no rinden cuentas. ¿Veremos a algunos de los y las candidatas hablar de estas cosas? A uno o dos. Los demás están a otra cosa: a echar cálculos, a conjeturar porcentajes; y en el momento preciso a presumir de sus cabalgadas por el país, cargados con sus campanillas y sonajeros. Así cosechan aburridos aplausos que ocultan su despreocupación por las causas de las cosas prefiriendo el barniz del mundo a las raíces de los males. Es comprensible: explicar cómo estamos supone enfrentarse a las convicciones de la militancia, al dibujo en blanco y negro de la realidad, a la distribución exquisita en buenos y malos. Cuando más compleja es la política, más empeño ponen los líderes en ocultarlo, poniendo delante una pantalla para lucir sombras chinescas.

Machado habló de las “lágrimas sonoras de las campanas viejas”, Neruda aludió al repique de “las campanas de incendio” y soñaba un mar colmando “sótanos de pasos,

de campanas, cadenas y gemidos”, pero también abogaba por llenar Saturno de “nuevas campanas”. En el bronce nos lo estamos jugando: hasta dónde somos capaces de escuchar y entender, de reaccionar al aviso y de cambiar las contraseñas de la acción política.

Ante toda esta confusión, qué le vamos a hacer, uno no tiene más remedio que invocar la copla y brindársela a la política:

“Que se me paren los pulsos

si te dejo de queré,

que las campanas me doblen

si te farto arguna ve.

Eres mi vía y mi muerte,

te lo juro, compañero,

no debía de quererte,

no debía de quererte

y sin embargo te quiero”.