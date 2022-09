El día en el que Ximo Puig acaba protagonizando los tuits de Isabel Díaz Ayuso como ejemplo a seguir ha llegado. Indudablemente, prever algo así no es comparable a la carambola imposible del DART en cálculo de probabilidades: acertar a un objetivo móvil a 11 millones de kilómetros. Pero anda cerca. Es verdad que la lideresa madrileña manipula más que cuando daba voz humana a “Pecas” en sus redes sociales (las del perro) y que no es lo mismo bajarles los impuestos a los ricos que hacerlo a los... ¿pobres? como anunció ayer el president en el debate de política general de la Comunidad. Pero no cabe duda: Ximo se ha echado al bosque de Sherwood, fiscalmente hablando, y ha acertado, como el DART de marras, en la línea de flotación del argumentario de Carlos Mazón y el PPCV para la próxima campaña, aunque los populares aseguren que su proyectada reforma fiscal tiene las rebajas de impuestos más grandes. De paso, Puig ha cabreado a un convaleciente Pedro Sánchez, que no quería darle esa baza a Feijóo, al menos de momento, y también a sus socios del Botànic, algo menos preocupante dado que tanto Compromís como Podemos llevan impostado el cabreo de serie tras cualquier movimiento que haga Puig.