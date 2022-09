El calor del 9 de octubre no está de más poner la lupa en la cadena privada autonómica 8 Mediterráneo, cuyo balance crítico no puede ser más desalentador. Con independencia de su sesgo católico y de derechas (cada empresa privada puede seguir los dictados de sus accionistas), hay dos cosas que no son de recibo en un canal de la cuarta comunidad autónoma del país: la cantidad de horas que consume en teletiendas, y el también omnipresente Toros y pueblos. Si cualquiera de los profesionales que realizan Tendido cero le echase un vistazo, tendría motivos más que suficientes para aplicar un correctivo a sus hacedores. Para no señalar nombres ni programas concretos, me referiré a lo sucedido con la serie por todos conocida Autopista hacia el cielo, cuyos 110 episodios fueron emitidos en la sobremesa de los domingos entre 1984 y 1989.

La 8 Mediterráneo decidió este verano reponerlos, pero dado que el arte de programar no es lo suyo, los resultados han sido, cuando menos, discutibles. La serie no se ha exhibido en 4/3 (cuatro tercios), por lo que se ve abombada. Pero lo peor fue la repetición constante de un mismo episodio sin ningún criterio. El nº 23 de la primera temporada, Lo más correcto, por citar uno de los más notables, fue emitido en una misma semana hasta cuatro veces, dos tardes y dos mañanas, sin mediar explicaciones. El 7º de la 2ª temporada, Ganadores, perdedores y leyendas, salió a más velocidad de la normal. No creo que los seguidores de esta serie se merezcan este (mal)trato. Michael Landon y Victor Frech fallecieron a los 54 años, al poco de finalizar la serie, de cáncer de páncreas y pulmón respectivamente. La falta de respeto también es hacia ellos.