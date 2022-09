Siendo la ratio deuda/PIB un buen indicador de la salud de nuestra economía, convendría analizar ahora, con una política fiscal discrecional (selectiva la llaman ahora) y con unos estabilizadores automáticos que no dan más de sí, cuan de vigoroso tenemos el cuerpo económico para poder hacer frente en un futuro próximo a los pasivos implícitos que todo Estado de bienestar que se precie tiene en su balance social.

El gráfico siguiente refleja la evolución de la deuda pública en España en el periodo 1995-2021 que, como se puede ver, viene manteniendo una línea ascendente desde la Gran Recesión de 2008, suavizada entre 2014 y 2019 y elevada de nuevo en 2020, año en el que la pandemia del COVID-19 paralizó la producción del país y aumentó el gasto sanitario y las prestaciones hacia aquellos colectivos que se vieron obligados a cesar en su actividad. La deuda en este año representaba el 120 % del PIB.

El crecimiento en 2021 (7,85 %) disminuyó la ratio deuda pública/PIB situándola en el 118,26 %, un indicador que podría considerarse aceptable después de haber superado una crisis económica que duró cerca de diez años y una pandemia que forzó a una gran mayoría de trabajadores a tener que quedarse en casa durante mucho tiempo.

Sin embargo, la incertidumbre en la que estamos instalados, con una alta inflación, tipos de interés al alza y avisos de entrar en recesión, una deuda como la que mantenemos, superior a todo lo que producimos en un año, entraña un riesgo elevado con efectos en el pago de los pasivos implícitos, como son las pensiones de las generaciones que habrán de jubilarse en los próximos años.

Aunque una alta inflación amortigua la ratio deuda/PIB, la subida de los tipos de interés (necesaria para contener la demanda agregada), aumentará los déficits presupuestarios y, por tanto, también la deuda.

No parece aceptable, pues, tratar ahora de reducir los ingresos bajando impuestos si no se reducen también los gastos en el sector público. La cercanía de las próximas citas electorales dificulta una cosa y la otra, pues los políticos suelen perder las elecciones si el votante medio comprueba que su economía no mejora.

Lo prudente seria, en efecto, que los que más ganan en estas situaciones más contribuyan, es un principio de justicia redistributiva y de solidaridad con los más vulnerables, y que sería más aplicable a las rentas del capital y a las grandes fortunas, pero es contraproducente rebajar las contribuciones a la clase media, corazón del sostenimiento de las cuentas públicas.

Al contrario, además de subir los tipos de interés para contener la inflación, que es lo que de verdad nos empobrece, quizá habría que aumentar algunos impuestos indirectos sobre artículos que no sean de primera necesidad y rebajar los de la alimentación y la salud. Y también, y esto lo hemos dicho por activa y por pasiva, acometer sin más demora las reformas estructurales que necesita la Administración para ser más efectiva y eficiente.

Seamos conscientes, la UE se encuentra inmersa en una guerra, no cruenta pero sí económica, que puede que cambie el orden mundial. Un mejor equilibrio entre ingresos y gastos, y una deuda pública que no supere lo que generamos es el a, b, c de la política fiscal. Eso o no habrá pensiones para nuestros hijos y nietos.