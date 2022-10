Nunca antes había estado entre los muros de una residencia hasta el 19 de septiembre de 2019. Pensaba, ilusamente, que me encontraría un espacio amable con profesionales que me podrían ayudar a atender a mi madre. Sin embargo, en su lugar me topé con un negocio vil e inmundo. Jamás en la Facultad de Derecho nos habían nombrado estos morideros encubiertos donde se vulneran derechos todos los días. Desde el principio recurrí a políticos, inspectores, Fiscalía… y mientras tanto llegó el COVID, y tuve la enorme suerte de entrar en contacto con familiares de otros puntos de la Comunidad Valenciana a quienes también inquietaba darle un giro a la realidad residencial, y así nació ReCoVa, la primera asociación que abarcaba toda la Comunidad Valenciana.

La plataforma de familiares denuncia nuevas deficiencias en la residencia Altabix Como cada año, el 1 de octubre, celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores, y este año lo hacemos esperanzados. Somos muchos los que actualmente reclamamos un cambio de modelo residencial. Hace 15 días, más de 5.000 personas nos manifestamos en Madrid para reclamar un cambio profundo en las residencias de mayores y de diversidad funcional. Centenares éramos valencianos. Por otro lado, muchos medios de comunicación están visibilizando esta realidad y, sin duda, considero que este sentir social va a volverse cada vez más sólido. Como coreamos en Madrid el pasado 17 de septiembre, ya no nos quedan fuerzas para rendirnos. Esta burda mercantilización de los cuidados debe evitarse fijando un máximo del llamado “beneficio industrial” e incrementando con urgencia las plazas de gestión pública. En Comunidad Valenciana, ya se está tramitando una nueva normativa, sin embargo, de nada servirá si no hay un servicio de inspección más numeroso, independiente, formado y transparente que vele por los mayores. Si las escuálidas ratios de 2005 no conseguimos que se cumplan, ¿cómo conseguiremos hacer cumplir las nuevas? La residencia de Altabix de Elche lleva desde junio sin las enfermeras ni horas de médico que corresponden. Y para colmo, llevan dos días sin agua caliente. Y no pasa nada, sólo son mayores que viven en una residencia. Es más que nunca necesario valorar el cuidado profesional geriatra en las residencias. Sufrimos una enorme falta de trabajadores en este sector. Es de imperiosa necesidad que se mejoren sus salarios y las condiciones en que trabajan. En caso contrario, seguirán huyendo de los centros residenciales. Además, esta burda mercantilización de los cuidados debe evitarse fijando un máximo del llamado “beneficio industrial” e incrementando con urgencia las plazas de gestión pública. Jamás en la Facultad de Derecho nos habían nombrado estos morideros encubiertos donde se vulneran derechos todos los días. Por otro lado, el cambio también debe operarse considerando a la persona mayor como agente activo en la gestión de sus cuidados. Deben ser escuchados y consultados. Ojalá a partir de ahora, se avive esta mayor sensibilidad que se vislumbra y el alto compromiso social que los mayores que viven en residencias merecen. Hasta ahora, no les hemos tratado bien.