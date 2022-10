El domingo 16 de octubre se celebrarán las primarias socialistas para elegir una de las dos candidatas alcaldables para la ciudad de Alicante. Para unos, este proceso interno del Psoe no es noticia para la ciudadanía alicantina ya que es política doméstica del partido. Sin embargo, si reconocemos Alicante como la segunda ciudad de la Comunidad y capital de la quinta provincia de España, entonces sí son importantes estas primarias ya que el equipo ganador en estas primarias tendrá la responsabilidad de gestionar, o de fiscalizar, muchos recursos que condicionarán la vida y negocios de todos los alicantinos.

Desde hace muchos años, para ganar las primarias socialistas en Alicante no se necesitaba tener un programa de gobierno atractivo para Alicante, ni tener la preparación adecuada, ni tener mayor compromiso socialista con el modelo de sociedad, ni siquiera estar afiliado al Psoe. Sólo se precisaba ser el candidato oficial del modelo clientelar del cortijo local, y que consistía en ganar elecciones internas para perder elecciones municipales, y dejar vía libre a los caciques de los grandes negocios alicantinos. Todos los socialistas saben que el verdadero secretario general en la sombra es Ángel Franco, y muchos alicantinos también lo saben porque continuamente así se dice en la prensa local.

Es de suponer que Ximo Puig conoce este funcionamiento de la agrupación socialista de Alicante. No sabemos si aterriza aquí con intención de sanear o de perpetuar el califato alicantino, aunque se podría deducir analizando el apoyo que necesite aquí para gobernar allí. Hasta ahora, Alicante proponía el alcaldable y Valencia lo avalaba. Ahora ha sido diferente, Ximo nombra a Ana Barceló y Franco acepta. Falta por saber si este cambio también modificará el modelo de la agrupación socialista de Alicante. ¿Ana tendrá autonomía o Franco seguirá mandando? Algunos dudan de la implicación y conocimientos de la candidata de Sax con las necesidades de la ciudad de Alicante. Creo que ahí no radica el problema porque seguro que se rodeará de un buen equipo de trabajo. Su acierto o fracaso estará en saber imponer su liderazgo frente a Ximo y Franco, cuyos intereses políticos difieren de los intereses de los ciudadanos de a pie. En todo caso, Barceló ha demostrado su valía en el Govern Valenciá, pero los afiliados, y alicantinos en general, necesitan saber si su equipo de trabajo será pro-Ximo, pro-Franco o pro-Alicante.

La segunda candidata es la alicantina María José Adsuar, menos conocida por el gran público, pero con una larga trayectoria en el socialismo alicantino, fue concejala en el Ayuntamiento de Alicante por el Psoe. María José asegura tener un equipo de trabajo comprometido con las necesidades de la ciudad y de los alicantinos, y estar dispuesta a escuchar a todos los ciudadanos y colectivos. No sólo dice estar preparada para gobernar, sino también para ejercer una oposición responsable, sin ninguna concesión antinatura, ni desbandada dejando en la estacada a los votantes y al partido.

Como es sabido, las promesas son gratuitas, y los ciudadanos son libres de creerlas o de dejarse engañar. De lo que no se puede dudar es del compromiso con Alicante y la capacidad de trabajo de ambas candidatas. Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus limitaciones. Y como he dicho anteriormente, la candidata ganadora influirá en las vidas de todos los alicantinos, aunque sea votada sólo por los afiliados. La mayor desventaja de Ana Barceló puede estar en un exceso de dependencia de Ximo Puig y de Ángel Franco y la imposición del equipo de trabajo. Tampoco sabemos su implicación en el tiempo con los alicantinos y con el partido en caso de quedar en la oposición en el Ayuntamiento. No sabemos si se quedaría o si está de paso. Las ventajas de José María Adsuar son su conocimiento de primera mano de las deficiencias de Alicante tras tantos años de desgobierno del PP, su compromiso a largo plazo con el partido y con la sociedad alicantina, y su propósito de implantar un modelo participativo de agrupación socialista en Alicante.

En estas primarias, los afiliados alicantinos tienen la responsabilidad de elegir la mejor candidata para la alcaldía de Alicante. Para ello han de ser valientes, despojarse de tutelas y ataduras clientelares, hacer valer el interés general por encima del interés personal y exigir a su candidata un modelo de ciudad más humana, más igualitaria con sus barrios y más justa para todos sus ciudadanos.