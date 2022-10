el cortoplacista corto de miras

Como deportista y persona comprometida con la calidad de vida y el medioambiente, no quería desaprovechar la oportunidad que últimamente brinda esta banda de populares con su cortoplacismo en lo que se refiere a la movilidad urbana.

Y es que estoy harto de las noticias que casi a diario tengo que leer, donde amenazan con que si algún día, que esperemos no llegue nunca, consiguen gobernar, eliminarán los carriles bici de determinadas calles y supongo que lo esconderán, o ni eso, por alguna vía secundaria.

Probablemente después de bastantes años ya dentro del partido y fuera de otras cosas, desconozca el señor Navarro cómo funciona el mundo de la automoción en los últimos tiempos. Pero no sé si se ha percatado del precio que están alcanzando los automóviles, del coste del combustible y del futuro que se presenta para este medio de transporte. Así que voy a trasladarle las previsiones de los expertos sobre esta materia. Básicamente lo que plantean es la reducción drástica de la venta de automóviles y por consiguiente la disminución del parque móvil. Entiendo que como cortoplacista, a esta persona lo que le va son las huidas hacia delante, la creación de nuevas infraestructuras para el automóvil, sin pensar en los perjuicios. Así como los cientos de infraestructuras pagadas y que quedarán infrautilizadas.

No voy a negar que, como trabajador que dentro de sus funciones laborales está el repartir lo que fabrica, me enfade el hecho de tener que dar un rodeo o verme atascado con el coche, porque el centro se ha peatonalizado o el carril bici elimina puntualmente algún carril de circulación. Pero por lo mismo, tengo que reconocer que Corredora está mucho mejor así y que si al «cochista» no se nos pone alguna dificultad, nunca cambiaremos nuestros hábitos. Voy a ponerle un ejemplo que seguro que usted puede entender. Es como cuando un determinado partido político anima a contratar seguros privados de salud o planes privados de jubilación. Van cargándose la sanidad pública y dejando sin blanca la hucha de las pensiones (es decir, poniéndolo difícil), para hacernos cambiar de hábitos. Sólo que el uso de la bici es positivo para todos y cargarse la sanidad solo beneficia a empresas privadas extranjeras, que a lo mejor financian de manera irregular a algún partido.

Le rogaría que dejara el cortoplacismo del que hace gala, que se dedique a hacer pedagogía sobre cómo evitar la polución y no a poner palos en las ruedas. Que en materia medioambiental nos jugamos mucho.