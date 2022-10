Existe hoy en día una prevalencia y gusto desmesurado por incumplir, y que se ha convertido en una especie de satisfacción desbordante y descontrolada de ir en contra de cualquier prohibición que se imponga por la Administración Pública. Y es que parece que se impongan prohibiciones por gusto o por satisfacción del que las elabora para restringir la capacidad de movimientos de los ciudadanos.

Cuando se introducen normas que fijan conductas imperativas de hacer algo, o de prohibir, se hace porque surge como una necesidad imperiosa que no puede resolver el problema que se trata de combatir de otra manera distinta a como se ha previsto por quien la dicta.

Cuando estábamos en los momentos más graves de la pandemia del COVID es cuando se vio con más claridad lo que estamos tratando, porque se ha visto a mucha gente reacia a usar la mascarilla en los lugares que en las distintas fases se fue imponiendo en cada normativa. Pero ello no se hizo ni se hace por el placer de prohibir, sino por ser una necesidad de tratar de impedir la difusión del virus.

Pero hay muchos ciudadanos que desean incumplir y les supone un placer llevarlo a cabo. Y lo hacen por llevar la contraria a quien pone la norma sin más. Y sin argumentos lógicos y contundentes que permitan combatir los que ha puesto encima de la mesa quien ha puesto la norma.

Se trata de la oposición a la norma por el gusto de la oposición. Se trata de una postura sistemática de una especie de negar todo lo que pueda oler a “imperatividad” y restricción de una libertad que quien se opone a cumplir lo hace sin argumentos.

No existe por quien incumple una reflexión serena previa acerca de cuáles son las razones por las que el redactor de la norma fija una prohibición. Porque prohibir no es fácil. Es incómodo para quien prohíbe y, quizás, más todavía que el que recibe la prohibición. Esto puede resultar extraño, pero así es. Porque prohibir desgasta más que recibir la prohibición y cumplirla. Hay que tener en cuenta que quien llega a prohibir es consciente de que esa decisión es la última ratio y que no puede adoptarse una medida alternativa y distinta a la que ha adoptado.

Prohibir no es un deseo irrefrenable por restringir el hacer diario de los ciudadanos. No es un espíritu impositivo que se ejerce por gusto y sin justificación. Se hace porque se quieren evitar problemas más graves y porque no hay otra manera alternativa para conseguir un objetivo. Pero eso lo quiere ignorar quien incumple. Este solo piensa en él y subjetiviza la prohibición y la incumple porque a él no le interesa o simplemente no le gusta. Eso es lo que le preocupa al incumplidor y no pone el acento en el interés general, que es en lo que debemos fijarnos, no en nuestro interés particular. Pero esto es así. Y ante el egoísmo del incumplidor la sanción por incumplir la prohibición no es una medida que guste, sino una necesidad ante quien se obstina ante las exigencias de prohibir por conseguir una sociedad mejor cuando no hay alternativa o esta es ineficaz.