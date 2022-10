La ministra Pilar Alegría dice mejorar nuestra enseñanza, pero los índices de fracaso escolar siguen subiendo a pesar de las promesas políticas y sus nuevos currículums. Si viajo por mis recuerdos como profesor de secundaria, y ante la política educativa nacional, me siento bastante secundario ante una educación cancelada por quienes dicen defenderla. El tacticismo político entre gobierno y oposición ha empeorado el sistema de enseñanza nacional. En política educativa, más su asesoría pedagógica, no veo atisbo alguno en denunciar que la destrucción de la transmisión de conocimientos entre nuestros hijos es la norma y no la excepción, sólo algunos expertos desde geografías y políticas muy distantes confluyen en lo mismo, en la defensa de la transmisión de conocimientos por encima de teóricos y políticos alejados del aula. El Conocimiento Poderoso está siendo aniquilado de nuestras aulas bajo el nuevo currículum actual que provoca una educación cancelada. A ello se añade el discurso de las competencias que pregona el milagro entre quienes no conocen el aula, pero que hunde el conocimiento entre nuestros hijos mientras los padres, aturdidos, no se enteran de nada, y ni mucho menos de la estafa. Al contrario, se tragan los discursos llenos de palabras grandilocuentes, pero vacías de realidad educativa. Visto todo lo anterior, la mejora en la enseñanza no vendrá de la política, y ni mucho menos de sus asesores, en todo caso nos colarán su estafa. Todo ello explica que llevemos décadas con experimentos pedagógicos que no mejoran el rendimiento escolar, todo lo contrario, lo entorpecen una y otra vez. Nuestros alumnos no son ratas de laboratorio, son nuestra más preciada inversión. Obligar, y con leyes estatales, a la aplicación de pedagogías teóricas sin éxito, significa entorpecer la enseñanza y estafar a nuestro preciado futuro, a nuestros jóvenes. Nuestro fracaso escolar sigue siendo un fracaso político, toda una educación cancelada.