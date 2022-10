«-Un Lannister siempre paga sus deudas».

Juego de tronos (1996), novela de George R. R. Martin.

A los hitos históricos que supusieron para la ciudad el Tratado de Elche, suscrito en 1305 por los representantes de los reyes Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón para repartirse el levantisco Reino de Murcia, y el Pacto de Elche, promovido en 1978 con el loable pero infructuoso intento de trasponer a la localidad los Pactos de la Moncloa del año anterior, se ha unido una nueva efeméride local. Ni más ni menos que el Protocolo de Colaboración entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche en Compensación por la Inversión Municipal Realizada por la Adquisición de Terrenos de la UMHE [sic] para Impulsar Actuaciones e Infraestructuras Urbanas Vinculadas al Reconocimiento de la Capitalidad Verde Europea 2030 (PCGVAECIMRATUMHEIAIUVRCVE-2030, en sus siglas en valencià o el Protocol d’Elx en versión abreviada y manejable), recién rubricado por el president Ximo Puig y el alcalde, Carlos González, en el salón de sesiones de la casa consistorial, con toda solemnidad. Eso sí, se echaron en falta la escolta de maceros municipales con sus penachos y a la banda de música interpretando El Abanico.

En el estrado plenario hallábase una especie de caja negra rectangular sobre cuatro patas, que desde cierta perspectiva de escorzo parecía un piano, clavicordio o instrumento similar de cuerda percutida. ¿Será que, a falta de otra fanfarria, el president y el alcalde van a amenizar el acto con alguna pieza musical como, por ejemplo, la Sonata para Piano a Cuatro Manos de Sophie Westenholz?, se preguntó más de uno y una. No era el caso, para desconsuelo general. Al poco se descubrió que el artilugio en cuestión era en realidad una mesa elevada, sobre la que los artífices de tan magno acontecimiento firmaron el «Protocol d’Elx» de pie, ante el conglomerado de medios audiovisuales y plumillas, y los miembros del gobierno bipartito de progreso.

Ha tardado cuatro años, remarcó González, pero por fin aquí está, como prometí, negro sobre blanco. Bueno, en realidad ha tardado más de 25 años, apostilló Puig, porque mientras gobernó en la Generalitat, el PP nunca reconoció la deuda, que no es deuda como tal, porque contablemente no está reconocida de esa forma, pero aún así, nosotros la reconocemos y no como otros que no señalo. Aunque no hubiese podido señalar a nadie, porque la oposición no fue invitada al acto, por motivos de agenda. El único que se dejó ver por allí, aunque de forma fugaz, fue el ex edil y ex funcionario Manuel Latour, ahora asesor áulico del candidato popular Pablo Ruz, quejándose (con toda la razón) de que no le hubiesen invitado a la firma, cuando fue él, en su etapa de concejal de Hacienda, quien desembolsó el dinero de los terrenos. Una muestra más de la anosognosia de este equipo de gobierno, Manolo.

Ahora se va a poner en marcha una comisión mixta, paritaria e inclusiva para trabajar sin descanso ni respiro en la preparación de proyectos verdes y sostenibles para los próximos cuatro años, lo cual ha llenado de alborozo a los atacados técnicos municipales. Pero ojo, nada de meter cosas que no sean verdes y/o sostenibles; por ejemplo, el auditorio de Carrús podría entrar siempre que tenga placas solares en la azotea y use papel higiénico ecológico y reciclado. Y así todo lo demás. Ánimo.

Además de comprometerse a devolver los 43 millones de la UMH(E), Puig también mostró el total y completo apoyo de la Generalitat a la pretensión del alcalde de pedir formalmente al Gobierno de Pedro Sánchez la instalación en Elche la sede de la Agencia Espacial Española. Qué mejores credenciales para apoyar la candidatura que tener aquí la primera y única empresa española (PLD) dedicada a la fabricación de cohetes siderales para transportar satélites hasta el infinito y más allá. Según afirman, la ciudad cumple todos los parámetros exigidos en la convocatoria. Pues mejor, pero hay varias ciudades detrás de lo mismo. Alicante, por su parte, como no podía ser de otra manera, también puja por otra de esas nuevas agencia estatales descentralizadas, la de Inteligencia Artificial. Puig la apoya también, porque dice que no pasa nada, que una cosa es una cosa y otra cosa es, eso, otra cosa. Si vienen las dos (supuesto harto improbable), magnífico; si solo queda una finalista, pues todo el apoyo será para esa. Pero mientras, que nada de peleas ni patadas a las espinillas entre ciudades hermanas. ¿Y empujones? Tampoco.

Más allá de asegurar que todo lo que hay pendiente en el municipio (y alguna cosa más) se hará con los presupuestos del próximo año, el president no realizó durante la visita ninguno de sus habituales ximoanuncios. Los había hecho todos unos días antes en Les Corts en el debate sobre el estado la Comunitat. Allí fue donde sacó de su cornucopia preelectoral el Tram del Sur, para vertebrar la Vega Baja y conectarla con el aeropuerto. Inmediatamente salió González a proclamar que el tranvía Orihuela-Torrevieja-aeropuerto sí que lo quiere.

El Tram del Norte, el de Alicante-Elche, no, porque ahí el bipartito 2030 y el Consell apuestan por el trolebús inteligente de alta capacidad (dos pisos por lo menos) y baja emisión, amén de la quimérica mejora de las Cercanías ferroviarias. Por ahí, Tram lo que se dice Tram, no, porque no es así como PSOE y Compromís entienden la movilidad interurbana metropolitana sostenible funcional. Pero si el tranvía viene desde Torrevieja, pasando por La Marina, Arenales y El Altet, entonces ya es otra cosa. Y si hiciera falta, también por La Hoya, Asprillas, Las Bayas, Valverde y Balsares, porque va a resultar un pelín peliagudo acometer por el parque natural de las Salinas santapoleras. Sería una forma de vertebrar el transporte a las pedanías, al menos en parte de ellas, en vista de que las nuevas líneas de bus al Camp d’Elx siguen atoradas en algún punto negro entre Elche y Valencia y viceversa.

Por supuesto que esta última ocurrencia ferroviaria de Puig tendrá el mismo resultado que la de Carlos Mazón y su estudio de la línea de tranvía entre la primera y la segunda ciudad de la provincia, que luego quiere endosarle al Consell para que lo pase del papel al terreno. Resultaría muy chocante si se produjera o produjese un cambio político en la Generalitat, de tal manera que el actual presidente popular de la Diputación pasara a encabezar el gobierno regional la próxima primavera, y apareciera por uno de los cajones el estudio de marras.

«President, aquí hay un documento que dice “Estudio de trazado de Tram Alicante-Elche por Torrellano, IFA, Parque Empresarial, Avenida de la Libertad, Carrús, Glorieta y vuelta” con membrete de la Diputación y su firma», le dirá el jefe de gabinete, en plena labor de limpieza del despacho. «Calla, ni se te ocurra sacar eso; ponlo al fondo del archivador ese que vais a bajar al sótano del Palau. Y ni una palabra de esto; solo me faltaba hacerme cargo también de este marrón. Con el del palacio de congresos ya he tenido bastante».

Claro que también cabría la posibilidad, si se diese un proceso estocástico de variables aleatorias indexadas, de que nada más acceder a la presidencia, Mazón le dijera a su subalterno: «Tráeme inmediatamente el estudio del Tram Alicante-Elche que le pasé a Ximo y no le hizo ni puñetero caso. Hay que presupuestarlo inmediatamente, hacer el proyecto y empezar a poner traviesas en cuatro o cinco meses. Yo pago mis deudas con Elche, no como Zaplana y Camps con los terrenos de la UMH». Esto, como digo, en el supuesto de que se diese en la Generalitat un proceso estocástico, pero de los gordos.

En fin, pase lo que pase con las incertidumbres (de nuevo Heisenberg) cósmico-ferroviarias, siempre nos quedará el Protocol d’Elx. De categoria, xè!