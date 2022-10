Els il·licitans i il·licitanes comptem amb símbols identitaris vius. Són elements resilients que mantenen la seua essència, però que han anat transformant-se al llarg dels segles de la mà de les diferents realitats. El Misteri o el Palmerar representen eixe equilibri d’un bé que als ulls és el testimoni de la història i que, al mateix temps, ens mostra també com guarda les petjades de les diferents generacions.

Hui celebrem el dia del poble valencià, un concepte que apel·la precisament a allò que ens identifica i ens fa únics al món, però que també està viu i és la suma d’una realitat heterogènia.

Hui celebrem els nostres orígens, recordem els elements que ens identifiquen col·lectivament, però igualment important és destacar els valors dels quals ens hem dotat per fer front a aquests temps complexos. La societat valenciana és majoritàriament oberta, tolerant i celebradora de la diversitat i eixos són els trets en els quals hem d’aprofundir per seguir garantint la defensa dels drets i les llibertats.

És la responsabilitat de les organitzacions que estem presents als diferents àmbits socials continuar treballant per enfortir aquests valors, seguir demostrant amb els fets i les paraules que apostem per fer de la nostra una societat plural que avance en justícia social i en inclusió. En temps on algunes veus busquen rearmar discursos d’odi i engrandir les desigualtats, cal que les organitzacions nítidament democràtiques avancem juntes en la defensa del benestar comú.

Ho fem en dies com hui en què reconeixem persones i entitats que han contribuït a fer millor la nostra societat des de tants diversos àmbits. Des de l’Ajuntament posem en valor trajectòries com les d’Agustí Agulló, Joan Castaño, el treball de les artesanes de la palma blanca o les entitats en defensa del benestar animal, entre altres persones i institucions a les quals hui volem reconéixer públicament pel bé col·lectiu que ens procuren.

I si la simbologia és important, les polítiques són imprescindibles per continuar avançant en un Elx més social. Ho fem prioritzant l’atenció a l’emergència social, blindant serveis públics, transformant el nostre municipi segons les necessitats del segle XXI i assegurant polítiques per a un municipi feminista i divers. Fem forta l’administració pública, l’única garant d’aquest benestar col·lectiu.

Al cap i a la fi, celebrar el nostre dia és també defensar que el nostre futur està lligat a avançar de la mà, a què assolim el progrés garantint que ningú es queda enrere. Un futur que passa inexorablement per cuidar la nostre planeta, el nostre major llegat i de la que depenem per a les nostres funcions vitals. Per això, la lluita contra l’emergència climàtica és part indiscutible també d’aquest camí. Per al benestar col·lectiu és imprescindible la nostra salut i la de la terra que pisem.

Per tot això, hui és un dia important per reafirmar els compromisos i les prioritats, per defensar que com a poble l’únic camí possible és el del respecte i l’equitat. I també és necessari fer-ho amb orgull dels nostres trets únics, d’aquells que ens hem dotat a través de l’obra col·lectiva de segles. Orgullosos de qui som i decidits a treballar per sentir-nos orgullosos del que serem.

Feliç 9 d’Octubre, il·licitanes i il·licitans!