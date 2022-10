Ahora que el Gobierno Frankenstein (no sé cómo puede molestar un apellido tan afortunado que viene de quien fue secretario general del PSOE, el fallecido Rubalcaba) deja de nuevo a Alicante en pañales infraestructurales al retrasar la conexión del Corredor Mediterráneo con el puerto pese a tener los 60 millones de euros para las obras (un saco de billetes que dan para asar una vaca entera, como decía la madre del sindicalista andaluz con el dinero de los ERE de los que nadie se ha lucrado); ahora que de nuevo Alicante se queda sin agua porque el Gobierno Frankenstein así lo decide sabedor de que Alicante no montará un referéndum de autodeterminación ni plantará un árbol que al moverlo de nueces; ahora que Alicante, Elche o Benidorm, por ejemplo, siguen sin tener una conexión rápida y moderna con el quinto Aeropuerto de España (2019) gracias a que Alicante, Elche o Benidorm no van a independizarse de nada ni de nadie, ni a plantar árboles que den nueces; ahora que Alicante, una vez más, queda a la cola de España en financiación estatal -“los peores [Presupuestos] de la historia para la provincia”, clamaba INFORMACIÓN este viernes en su portada- merced a lo dispuesto por el Gobierno Frankenstein (y en financiación autonómica: 1 euro de cada 5 provenientes del Instituto Valenciano de Innovación, o en Cultura, donde la Generalitat gasta 15 euros por habitante en Valencia y 33 céntimos en Alicante); ahora que viene año electoral, los contribuyentes alicantinos pagarán una ración de la tarta de gastos mucho mayor que las migajas de beneficios que percibe de Frankenstein (no sé cómo puede molestarles el cariñoso nombre con que les bautizó Rubalcaba).

Y todo ello ocurre ahora, cuando este Gobierno ha batido el récor histórico de recaudación pese a la grave crisis que padece la sociedad. Un Gobierno apoyado -no debe olvidarse- por el separatismo vasco/catalán y los demócratas de extrema izquierda de Bildu, que según la izquierda y la prensa del régimen son los únicos homologables pese a que el tufo que les dejó ETA siga humillando hasta la náusea cualquier olfato mínimamente democrático (es curioso los esfuerzos ontológicos, éticos y estéticos que tiene que hacer nuestra progresía ilustrada para vender una mercancía tan rancia, obscena y antidemocrática). Pues bien, ese mismo Gobierno, espoleado porque vienen elecciones y vienen mal dadas -pese a que Tezanos siga limpiando el espejo de Blancanieves-, ha decidido echar la casa por la ventana con los Presupuestos en pleno año electoral. Y, qué quieren que les diga, todo huele muy mal en Dinamarca. O al menos todo apunta a que nuestro Gobierno Frankenstein, dirigido por el príncipe de los oprimidos, Antonio Pedro Robín Hood Sánchez de los Bosques, aprovecha el viento de cola que le recauda vorazmente a los españoles, pese a la crisis y el empobrecimiento general, para ver si con el método funcionarios-pensionistas-subvenciones-cheques comida-viajes okupas-pagas para chuches-cientos de millones a los medios de comunicación en publicidad y otras dependencias colgadas de lo público, gana más votos. Por esas nimiedades, sumadas a los ERE andaluces, el Falcon, los viajes de género a Nueva York para Photoshop con amigas, el asalto partidista de RTVE hasta límites escatológicos (en cualquiera de sus dos acepciones) que hasta UGT ha criticado, el control de la Justicia (dice la UE), los ataques a la prensa hostil, los enchufes de maridos y familiares en embajadas y organismos internacionales, por esas bagatelas, digo, The Economist bajó la calidad de la democracia española a segunda división. Pero no padezcan más de lo imprescindible, sufrida clase media, ya saben que los males de melancolía gustan entregarse en manos de la dipsomanía, y no tengo claro si hay tantos hígados dispuestos a pagar los excesos de garrafón de un Gobierno Frankenstein que se enfada porque el fallecido Rubalcaba lo bautizara así. El que a sus padres se parece honra merece. Y conste que cito la conseja sin entrar en el tipo concreto de progenitor, pues tengo a bien dejar las cuestiones lingüísticas de género al filólogo Alberto Fabra, expresidente de la Comunidad Valenciana, cuando en el Senado español -esa casa al lado del cementerio- dice todos, todas y todes para no dejarse a nadie, aunque deje por los suelos el exigible decoro que debe procurar Fabra a sus votantes en esa casa al lado del cementerio. Igual piensa -piensan- que con esos guiños progres y filopodemitas no les llamarán en las próximas elecciones derecha extrema, fascistas, inútiles o partido podrido de corrupción. No saben que ellos, ellas y elles ni olvidan ni perdonan. A nadie se le escapa que los gobiernos aprovechan el control del BOE y los mecanismos presupuestarios para la autocomplacencia y la propaganda partidista. Pero hay un límite, y más en tiempos de crisis económica, política, social y, especialmente, cuando las sombras bélicas empañan los espejos del mundo de Blancanieves. Prudencia y contención son dos buenos compañeros de viaje para orientarte en el camino. Pues no, bien al contrario: en tiempos convulsos, cuando la contención del gasto es más necesaria, aparece Robin Hood para, con la demagógica excusa de los oprimidos, aprobar unos presupuestos expansivos que no podemos permitirnos. El Banco de España ha vuelto a corregir por enésima vez al Gobierno bajando el crecimiento a un magro 1´4%. ¿Cesarán al gobernador del Bando de España y romperán el espejo de Blancanieves? Pero no solo los presupuestos. Se ha aprobado la ley de Memoria Democrática, esa biblia escrita por Bildu y editada por el Gobierno Frankenstein que nos obliga a creer que la democracia en España comenzó en 1983 y que antes vivíamos en una dictadura (lleva razón Bildu; una dictadura, sí, la de ETA). Es una ley hecha desde y para el rencor; una ley que no concilia, que nos devuelve al pasado cainita, a los dos Españas. ¿Piensan las frankensteinianas que les dará rédito electoral? Entre las elecciones generales celebradas el 28 de abril y el 10 de noviembre de 2019, se exhumaron los restos de Franco (24 de octubre). En esos seis meses PSOE y Unidas Podemos perdieron casi 1´5 millones de votos. El retorno al pasado (con permiso de Tourneur) no resultó tan rentable. A más ver.