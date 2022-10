Xavier Sardà dedicó su Gran confusión a la revolución sexual. Incendiando el plató de erotismo y picardía. Para ello contó como con una cómplice ideal, María del Monte. No faltaron talleres, invitados compitiendo en desinhibición y algunas colaboradoras que ya venían con la lección (teórica y práctica) muy bien aprendida de casa, como Daniela Blume.

En esas estábamos en La 1, caminando por la cuerda floja sobre donde están los límites del entretenimiento y el espectáculo del mal gusto, cuando a la una de la madrugada, en el maratoniano La Sexta Noche, José Sálamo decidió hincar el diente al tema más jugoso de la semana, el de los colegios mayores madrileños segregrados: Elías Ahuja y Santa Mónica.

Lo expresado por los residentes varones, previa coreografía ensayada, fue sencillamente repugnante. Pero como muy bien añadió algún experto, la cuestión no tiene ningún recorrido judicial, ya no que no puede haber delito de odio cuando nadie lo ha denunciado. Y no lo ha denunciado nadie porque las chicas de enfrente, que abonan mensualmente los mismos 1.200 euros que los varones por residir en las instalaciones, son colegas, amigas, hermanas, ligues y cómplices de los instigadores del execrable acto. Yo sólo pensaba en los homosexuales que, sin comerlo ni beberlo, habrán tenido que aguantar esos ritos machistas hace 10, 20, tal vez 30 años, por ser hijos de papá y verse habitando en semejante contexto.

A todo esto, la audiencia pasó tanto del circo de Sardà (no soportan la tele de Pedro Sánchez) como de la seriedad de La Sexta Noche, y eligió el programa donde durante 4 horas se habló sobre si un hijo de María Edite lo era también de Julio Iglesias. España.