Cuando llegó la pandemia, se empezaron a anular obras y las salas cerraron. Luego había que tener distancia de seguridad y se vendían muy pocas entradas. En ocasiones, se cancelaba la obra porque alguno de los actores había dado positivo, y al resto de la compañía no les dejaban actuar. Así que te quedabas con frecuencia con la desilusión de no poder ver tal o cual obra, máxime en una época donde tampoco había grandes planes. Y menos mal que los cines Aana permanecieron abiertos.

A mí nunca me pasó, porque tengo la suerte de que el bichito jamás me picó, pero me consta que ha habido gente que tuvo que regalar sus entradas a algún amiguete ya que tuvo que confinarse al dar positivo.

Sin embargo, ya hace meses que no tenemos que llevar la tan odiada mascarilla, pero, sin embargo, las cifras de asistencia no son especialmente elevadas. Da pena que funciones sensacionales tengan poco público, y haya butacas vacías.

Me consta que hay hijos que prohíben a sus padres, ya mayores, acudir al teatro por miedo al contagio del covid. Seguro que no hay maldad en esta sobreprotección, pero sí algo de estupidez. Son mayores, pero no idiotas, y, salvo excepciones, están en plenas facultades para decidir por si mismos. Una cosa es recomendar a tu padre que vaya con cuidado, y otra muy distinta es decirle que no salga.

No estoy haciendo un llamamiento de «Salvemos el teatro, por favor», ya que comprando un par de entradas, poco vamos a ayudar. Estoy hablando de ser egoísta, e ir al teatro para no perdernos las obras estupendas que se están haciendo en cualquier localidad de la provincia de Alicante.

La idea es revisar la cartelera y decidir qué te interesa ver, hay mucha variedad y el teatro lo hacen para nosotros. Que luego no leas la columna de Marc Llorente, con el que he tenido el placer de colaborar, en temas judiciales, en más de una ocasión, y te cabrees pensando: «Lo que me he perdido, por no estar atento a la programación».

Y no seas roñoso. Si te puedes permitir televisión de pago, finde en Granada, cenitas con los amigos en la calle San Telmo, y hasta un traje nuevo, ¿tanto te duele el bolsillo por gastarte 25 € en una obra que te va a hacer disfrutar, reír, llorar? Como el himno de Alicante, «riure i plorar». A mí todavía se me pone la piel de gallina recordando la actuación, en el Teatro Principal de Alicante, de Héctor Alterio, interpretando a un enfermo de Alzheimer en «El padre» . Qué bueno es que esta entidad esté dirigida por una profesional con más de 30 años de experiencia, que sabe lo que se hace y no por un político. Aplaudo tu artículo de finales de septiembre, Antonio Sempere. Como siempre, un placer leerte, maestro.

Por no hablar de los múltiples shows, que a mí me encantan, de monólogos, magia, y música en directo. ¿Por qué será que todos los magos, cuando tienen que sacar a alguien del público, me pillan a mí? Me morí de risa, por cierto, viendo recientemente a Carles Sans, de Tricicle. Imposible olvidar que los mejores músicos de rock españoles han pasado por allí.

Los Rodríguez brindaban por las mujeres que derrochan simpatía, yo lo hago por los espectáculos del teatro. ¡Emociónate y vívelos! Y, si hace tiempo que no vas, aplícate el famoso anuncio de una marca de turrón: Vuelveeee... .