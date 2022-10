Ponerse hoy en día al frente de un volante es una actividad de riesgo. Y de elevado riesgo. Se aconseja, sobre todo, hoy en día, que si alguien no se encuentra bien, no solo de salud, sino de carácter, o estado general, no utilice un vehículo. Y ello, porque si una persona está irascible, muy enfadada por algo que le ha pasado en su vida debería abstenerse de coger un vehículo de motor o ciclomotor, porque puede reflejar en la conducción el problema personal que lleva consigo, y sin quererlo tener un accidente con consecuencias graves o muy graves para si propia vida, o la vida de los demás.

De suyo, los delitos cometidos en el ámbito de la circulación y la seguridad vial se conceptúan, por eso mismo, como delitos de riesgo, y no requieren la producción de un resultado, sino que se cometen directamente con la producción de un riesgo, que es “conducir”, de tal manera que si, además, se comete un resultado se castigaría de forma adicional al riesgo, como puede ser conducir con exceso de velocidad, o bajo la influencia de alcohol o drogas, o con conducción temeraria. La circulación es uno de los ámbitos de la sociedad donde se cometen accidentes con cierta frecuencia y en la mayoría de los casos, precisamente, por la desobediencia reiterada a las normas de la circulación, y, sobre todo, por ponerse al frente de un volante sin estar en condiciones físicas y psicológicas para poder hacerlo. Como decimos, el principal consejo que se le puede dar a quien no está bien por problemas personales de trabajo, salud, familiares, o, simplemente, por estas situaciones de estrés o depresión, tan comunes últimamente por el devenir a que nos está llevando los problemas que existen en nuestra sociedad, lo mejor es que se abstenga de coger un vehículo, porque este es un arma que puede ser mortal. Debemos destacar que los últimos datos que ha dado la DGT es que hasta el 12 de Octubre del presente año, el pasado Miércoles, han muerto en nuestras autovías 255 personas, por 235 el año pasado. La carretera es, como sabemos, una importante causa de la mortalidad en nuestro país, y se lleva por delante a muchas personas a quienes no le “tocaba” todavía dejar este mundo, pero que el maldito destino se las ha querido llevar, sin que ningún túnel del tiempo te permita meterte en él para traerte a quienes se te ha ido por un accidente de tráfico. Por eso, cuando la DGT refleja en su publicidad la cruda realidad de un accidente mortal brutal en un anuncio es porque se refleja en él lo que está ocurriendo en la carretera porque no nos damos cuenta del peligro en que entramos todos cuando salimos a la carretera, de ahí que cumplir las normas de la DGT no es optativo, sino una de las máximas y mayores obligaciones que hay que cumplir. Además, conducir un vehículo requiere una concentración exigible y un cumplimiento de la normativa absoluto sin distracciones que merme la capacidad del sujeto de poder atender a las circunstancias que puedan ocurrir cuando se está al frente de un volante. Hay que tener en cuenta que nos encontramos con un vehículo que es capaz de matar si se utiliza de forma incorrecta, o de causar lesiones graves a terceras personas que no tienen que soportar la comisión de imprudencias, o la mala praxis a la hora de conducir un vehículo por aquellas personas que cumplen la normativa, o no están en condiciones físicas o psicológicas de conducir un vehículo de motor. Recientemente, la guardia civil ha alertado de una circunstancia que se está repitiendo con frecuencia, y es la costumbre de muchos conductores de circular habitualmente por el carril izquierdo de los dos o tres que existen en autovías, cuando la obligatoriedad es la de hacerlo por el carril derecho. Y no debe sorprender advertencia de la guardia civil que ha hecho pública la reiteración de esta conducta incorrecta por muchos conductores que acostumbran a mantener el sentido de la circulación por el carril izquierdo cuando este tan solo es de adelantamiento, para que con carácter provisional se puedan producir los mismos cuando se circula por una autovía. En estos términos hay que recordar que el sentido normal de la circulación lo es por el carril derecho, que es por donde se debe circular y hacerlo tan solo excepcionalmente por el carril izquierdo de la autovía cuando se debe adelantar, para, a continuación, volver a seguir circulando por el carril de la derecha. Así, cuando se nos advierte de algo como es que se percibe un exceso de este incumplimiento hay que esmerarse en cumplir que se conduce por el carril derecho y que el izquierdo solo lo es para adelantar. Tan fácil como esto.