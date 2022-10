El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, regresó esta semana a la Comunitat Valenciana, donde pisó Castellón y Valencia acompañado de Carlos Mazón. Los populares ya se están planteando organizar para principios de noviembre una convención de las que tanto les gustan para dar imagen de cohesión y ejército en marcha. Con Feijóo de artista principal, of course. Y Mazón protagonizará a finales de ese mismo mes en Madrid un desayuno en el que Feijóo será su presentador. No es de extrañar que se revolucionen los motores. Entramos en la fase decisiva de una campaña electoral que se disputará, si no media adelanto, dentro de siete meses. Pero cuyos resultados se han ido condimentando a lo largo de toda la legislatura y que ha llegado el momento de ponerlos en la olla para que entren en punto de ebullición en mayo. ¿Cuál es el problema? Que para el plato que tienen que servir, seguimos viendo pocos cocineros en el restaurante de Mazón.

Me explico. Cuando un líder político tiene opciones de alcanzar la presidencia, da igual si hablamos de la de España o de la de la Comunitat Valenciana, desde muchos meses antes es relativamente sencillo anticipar cuáles van a ser las piezas claves de su gobierno. Con las guindas propias de cada caso, y con independencia de cómo acabara luego la cosa, nadie tenía dudas de que si Aznar llegaba a la Moncloa con él estarían Cascos, Rato, Arenas, Rajoy o Mayor Oreja; de que si ganaba Zapatero se acompañaría de María Teresa Fernández de la Vega, Solbes, Sevilla, Caldera o Aguilar; o de que Rajoy llevaría con él a Gallardón, Montoro, Guindos, Soria o Cañete. Si volvemos al territorio de esta autonomía y nos centramos en el PP que se hizo con la Generalitat en 1995, era fácil pronosticar al menos un año antes que si Zaplana lograba presidir la Generalitat Luis Fernando Cartagena, José Joaquín Ripoll, Diego Such, José Luis Olivas o Joaquín Farnós formarían parte del primer Consell que nombrara. O que Francisco Camps, en 2003, contaría en su equipo con Esteban González Pons, Gerardo Camps, García Antón, Font de Mora o Víctor Campos. Les reto a que intenten hacer ahora un ejercicio similar. ¿Quiénes serían los compañeros y compañeras de Mazón para gestionar la Administración autonómica? ¿No les salen cinco nombres? ¿Ni cuatro? Piensen. ¿No se les ocurren tres? A mí tampoco.

No es una cuestión baladí, esta. No es cuantitativa, ni nominativa. Es de fondo. Esas personas que, conforme un líder político avanza en su carrera hacia el poder van situándose alrededor de él, son los zapadores que le abren camino y le preparan el aterrizaje. Son, hacia el exterior, los que conectan con los distintos colectivos sociales, pulsan sensibilidades, tejen alianzas e intermedian; hacia adentro, los que elaboran estrategias, programas, análisis, informes… los que entre todos construyen el discurso que encarna el candidato. Porque el trabajo de éste consiste en dirigir la orquesta y representarla ante el público. Pero son ellos los que tienen que tocar los instrumentos. Y no es una metáfora.

Las encuestas publicadas en las últimas semanas difieren en si Mazón alcanzaría con Vox el número de escaños suficientes para llegar a la presidencia de la Generalitat (sorprende al respecto el escasísimo interés de la Prensa valenciana en preguntar al candidato del PP por cómo lo haría, porque eso supondría situar a la Comunitat al mismo nivel que Castilla y León, avanzada hasta ahora en solitario en tener a la ultraderecha en el gobierno, con la diferencia de que esta sería la única comunidad con lengua y cultura propia reconocida donde en el Ejecutivo estarían quienes niegan su existencia), pero coinciden en que el PP recuperará la condición de primer partido político en votos y diputados. Ocurre que llegar a esa posición no ha sido tanto mérito de los populares como demérito de otros. Ya hace casi dos años que publiqué en estas páginas un artículo titulado «18 huérfanos», en el que señalaba que el reparto de los escaños que iba a dejar vacantes un Ciudadanos que no podría, ni en sus mejores sueños, alcanzar el 5% de los votos necesarios para mantenerse en las Cortes, era una de las claves principales de lo que pudiera ocurrir en las elecciones de 2023. Los sondeos apuntan a que el PP ya tiene en sus manos la inmensa mayoría de ese botín. Pero eso era lo fácil, puesto que del PP salieron esos votos que hicieron en su día a Ciudadanos soñar incluso con dar el sorpasso y convertirse en la primera fuerza política del centro-derecha: un sueño que, visto lo visto, no era más que alucinación. Así que el PP no amplía su mercado, lo que hace es recuperar gran parte del que perdió. Es a partir de ahora cuando tendrá que pelear con auténtico esfuerzo cada décima que gane.

Es posible que Mazón tenga ya una formidable maquinaria trabajando a la altura del desafío que él mismo y su partido enfrentan en la Comunidad Valenciana. Pero si es así, estará cubierta con una lona porque es difícil adivinarla. Muchos ven a Mazón, para bien o para mal, como un segundo Zaplana, por aquello de que se estrenó en política con él, de que viene de Alicante y de que, como Zaplana, tiene el reto de desalojar al PSOE de la presidencia de la Generalitat: Camps, Olivas o Fabra no tenían que conquistar (o reconquistar), sino que lo suyo se limitaba a mantener. Pero aunque la historia rime, como decía Mark Twain, lo cierto es que nunca se repite.

Zaplana se lanzó a la lucha por la Generalitat (o más bien lo lanzó Aznar, no sin muchas dudas por parte del alicantino, que desde el principio tenía sus ojos puestos más en Madrid que en València) cuando ya recaían sombras sobre su persona: el caso Naseiro, la moción de censura de Benidorm, más de una decena de investigaciones de la Fiscalía sobre su gestión como alcalde, todas las cuales en aquel momento fueron archivadas pero que producían un ruido continuo…. Pero eso se compensaba sobradamente con que el PP era un partido sin pasado (había hecho la refundación precisamente para dejar atrás Alianza Popular y sus connotaciones franquistas y le había ido bien), proyectado al futuro y con propuestas nuevas no sometidas antes al juicio de su ejecución puesto que nunca había gobernado. Un partido que en la Comunitat Valenciana se enfrentaba a un PSOE que, aun gestionando con mayoría absoluta, mostraba claros síntomas de agotamiento, tenía a un presidente, Joan Lerma, víctima de la burbuja que los palacios generan alrededor de quienes los habitan y que tenía que pelear, en pleno estallido de otra crisis económica, contra un eslogan (Sevilla, 92-Valencia, 0) que a la postre resultó demoledor.

Estamos inmersos en otra crisis, muchísimo más grave. Pero hasta ahí rima la historia. El resto del escenario es distinto. El PSOE, pese a gobernar en una difícil cohabitación con Compromís y Podemos, ha sido capaz de ocupar el espacio preminente y de marcar la agenda política, económica y social. No hablamos de errores o aciertos, sino de referencia y presencia. Y Puig, bien por propia naturaleza, bien porque como jefe de gabinete en los 90 de Lerma tiene claro el análisis de los errores que los socialistas cometieron entonces, bien por una mezcla de ambas cosas, es un presidente que, lejos de encerrarse en el despacho, sería el primer superviviente de un bombardeo al Palau: metralla o escombros difícilmente le pillarían porque pasa más tiempo fuera que dentro. El PP, por su parte, tiene un líder sobre cuyo pasado no recaen las sospechas que podía haber en el caso de Zaplana. Pero ya no es un partido nuevo, sino mucho más viejo que lo que sus años de existencia indican. La Comunitat Valenciana la gobernó cuatro lustros, ahí es nada. Y el Gobierno central, más de tres. Así que, cuando dice que va a solucionar la infrafinanciación o la falta de agua, por poner sólo dos ejemplos, la única pregunta que cabe hacer es la de por qué no lo arregló cuando podía, gobernando con mayoría absoluta como llegó a gobernar al mismo tiempo la Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y el Ejecutivo central. Cuando ataca el reparto de los Presupuestos Generales, que siguen machacando a Alicante (sin que la cuestión merezca una sola tribuna en València, a cuyos columnistas el reparto de los fondos del Estado en un territorio que representa el 37% de «su» autonomía les importa tanto como la cría del mejillón en Barbate, ya saben, fem Comunitat), debemos inquirir si lo que quiere decir es que bajo su égida volveríamos a gozar del estatus que tuvimos con Rajoy, que era el mismo que con Sánchez, primeros por la cola, aunque con un poco más de calderilla. Y cuando, por acabar con los ejemplos, promete terminar con las listas de espera en Sanidad, sólo podemos recordarle que en 1995 el PP garantizaba lo mismo y para eso puso en marcha el oficialmente denominado «plan de choque contra las listas de espera», que pese a ser «de choque» veinte años después estaba consolidado y consistía en privatizar cada vez áreas más extensas de la Sanidad pública. Puede parecer, como nos dejó dicho Felipe González a la vuelta de un viaje a China, que da igual si el gato es negro o blanco mientras cace ratones, que lo mismo tiene que acabes en un hospital de gestión pública o en uno privado si al final te operan. Pero luego viene una pandemia, o te diagnostican un cáncer, y comprendes que una cosa es la colaboración público-privada, o la privada como complemento de la pública, y otra cosa es poner todo en pie de igualdad o incluso superponer la segunda en perjuicio de la primera. Los ciudadanos ya tienen hoy suficientes elementos de juicio para saber que eso no acaba bien. En definitiva, Mazón tiene que currárselo más de lo que en su día hubo de trabajarse el voto Zaplana.

Pero, como les decía, no es solo eso. Zaplana concurrió con un partido «a estrenar». A Mazón, sin embargo, sin comérselo ni bebérselo, el peor de los pasados le amenaza con desplomarse sobre su cabeza. En los próximos meses, donde tanto se juega, parte de las noticias que genere el PP tendrán que ver con los procesos judiciales abiertos nada menos que contra tres de sus cuatro presidentes de la Generalitat: Zaplana, al que la fiscalía pide 19 años de cárcel por presuntos delitos de corrupción cometidos cuando encabezaba el Consell ; José Luis Olivas, implicado en el mismo caso que su antecesor y que ya fue condenado por su gestión posterior como presidente de Bancaja; y Francisco Camps, al que el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, en su última confesión judicial a la búsqueda de un trato más favorable tras llevar entre rejas casi una década, le hace cómplice de los delitos que él mismo confiesa: malversación, prevaricación, falsedad, en un proceso que los sentará en el banquillo a principios de año.

Por último, pero no menos importante, Zaplana pudo contar con tres referencias políticas, sociales y, sobre todo, territoriales, jugando a su favor: Carlos Fabra, en Castellón, Rita Barberá, en Valencia, y Luis Fernando Cartagena (con Hernández Mateo y Antonio Alonso, aunque no hicieran equipo ni fueran amigos) en un espacio tan singular pero simbólico como la Vega Baja. Uno por uno, no lo tragaban. Pero por propio interés se pusieron todos a remar. Mazón no tiene nada de eso. Es difícil identificar ningún referente de auténtico peso en Castellón. En València, más allá de mi broma de jugar con sus nombres, es evidente que María José Catalá está muy lejos todavía de ser Barberá. Y por sorprendente que parezca, en Alicante Mazón también está solo porque quienes se suponen que deberían empujar la barca (Luis Barcala, Toni Pérez, Dolón…) están más a lo suyo que a otra cosa. Un ejemplo muy menor, pero ilustrativo: cuando Zaplana intentaba ganar la Generalitat, los alcaldes de municipios turísticos gobernados por el PP (entonces, Benidorm, Torrevieja, Orihuela un poco a la fuerza, Santa Pola, Calp…) se reunían todos los meses y hacían una comparecencia pública . Ahora sólo aparecen juntos cuando les invita a un acto INFORMACIÓN.

Con todo esto, no es de extrañar, como decía al principio, que Mazón necesite como agua de mayo a Feijóo. Contra lo que hasta aquí ha sostenido el tópico, más de lo que Feijóo lo necesita a él. Y vuelvo a explicarme: ganar la Comunidad Valenciana era condición necesaria para que el PP llegara a la Moncloa… cuando en Andalucía el PSOE era el partido mayoritario. Moreno Bonilla ha cambiado ese escenario. El PP puede permitirse perder en Valencia y, sin embargo, gobernar en Madrid, ahora que tiene Sevilla. Es el candidato a la Generalitat del PP el que precisa del líder de su partido, y no al revés. La cuestión es, ¿y además de Feijóo, al que le va en el sueldo pero al que hasta aquí siempre hemos visto más cómodo hablando con Puig, con el que jamás se mete directamente, que con el líder regional de su partido, cuántos más tiene Mazón? No me dirán que no es una buena pregunta.