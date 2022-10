Créanme que me siento absolutamente abatido al conocer la noticia de que Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España, paladín de la libertad de prensa, demócrata convencido y convincente, feminista y tenaz defensor de las cuotas de género (las mujeres que se han relacionado con EL han obtenido cargos de máxima responsabilidad tanto en el Gobierno como orgánicos), enemigo acérrimo de la propiedad privada, sobre todo las suntuosas, y firme defensor de los Derechos Humanos en Cuba, Venezuela, Rusia e Irán, créanme, insisto, mi consternación porque nuestro macho Alfa haya cateado (¿viene de cateto?) para profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Se presentaban siete aspirantes y quedó quinto, medalla de amianto, y ello pese a la intachable trayectoria de quien en su día -sin asomarse al balcón del colegio mayor- dijo que azotaría [a una periodista] hasta hacerla sangrar. O que con respecto a la independencia de los medios de comunicación sentenció: “si la información es un derecho… se convierte en un privilegio. Por lo tanto, que existan medios privados ataca la libertad de expresión…”; o que los medios debían estar “controlados por una cosa que se llama Estado”. Este frustrado profesor de censura periodística no ha pasado el corte. Qué gran valedor de la prensa del movimiento ha perdido la Universidad y de qué gran peripatético existencial han sido privadas las futuras alumnas de periodismo que ya no podrán dar clases con EL maestro.

Ahora que la libertad de prensa sufre los mayores embates en su independencia por mor de las obscenas subvenciones que le regala el poder político (y que los medios de comunicación aceptan amorosamente aun a sabiendas de que el coste de todo ello será la propia libertad de prensa y, quizá, hasta la prensa misma); ahora que cada vez hay menos periodistas y periodistos dispuestas a dejarse en casa su ideología cuando hay que informar y rescatarla cuando hay que opinar; ahora que se echan en falta soluciones a la catarsis por la que están pasando los medios de comunicación, su mesiánico redentor, Pablo, suspende. No hay, no habrá otro educador tan comprometido con la prensa del régimen como EL. Arrinconado en su ángulo oscuro, como el arpa de Bécquer, nuestro frustrado Pulitzer languidece de nostalgia por culpa de un vulgar examen donde ha tenido que competir de igual a igual con los mortales, sin ventajas ni escoltas intelectuales (los otros le acompañan siempre). EL, un sibarita, rebajado a medirse con el populacho. Y suspende.

Me he referido a Pulitzer por aquello del pasmo que produce la concesión de determinados premios universales. Cuando Javier Marías ya no está, conceden el Nobel de Literatura a la escritora francesa Annie Ernaux que, según las precipitadas biografías, es una mujer de 82 años, muy feminista y de extrema izquierda (Marías tampoco). Por aquello de las afinidades electivas de Goethe (un machista) viene a la memoria el calvario que están pasando las mujeres iraníes o afganas porque las normas islámicas de los regímenes teocráticos de sus países les imponen la obligatoriedad del velo. Son mujeres valientes que luchan por su libertad jugándose la vida de verdad, literalmente (en Irán hay al menos 200 muertes de manifestantes contra el velo y el régimen), y no acaban de entender por qué las feministas caviar defienden con tanta displicencia que las mujeres musulmanas lleven velo en occidente como símbolo de libertad. Al respecto, la flamante Nobel dice: “Está por un lado el feminismo blanco, que reproduce las mismas desigualdades que quiere erradicar. Por ejemplo, quiere prohibir que las mujeres musulmanas usen el velo. En nombre de la sumisión religiosa, son mujeres prohibiendo cosas a otras mujeres”. Lydia Vázquez, traductora al español de Ernaux, dice de ella que es “muy femenina y muy feminista, muy comprometida con la causa de las mujeres… y también con las clases populares y los oprimidos. Es el prototipo de escritor francés, comprometido, que tenemos todos desde Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre". Es verdad. En entrevista a la BBC, la escritora Claudine Monteil relataba sobre Sartre refiriéndose a Beauvoir: "Siempre me pareció hermosa -me dijo-, incluso cuando la conocí por primera vez... ¡y eso que tenía puesto un sombrero muy feo!”. “Lo maravilloso de Simone de Beauvoir -continuó- es que tiene la inteligencia de un hombre (...) y la sensibilidad de una mujer". Inteligente como los hombres y sensible como las mujeres. Sartre también escribió “La puta respetuosa”, ¿o fue “La náusea”? Qué mala memoria.

Es la misma sensibilidad del exprofesor Pablo Iglesias con el régimen iraní para “cabalgar contradicciones”. La misma sensibilidad de la catedrática de ultrafeminismo, la ministra Irene Montero, dando una fallida lección magistral en defensa de las mujeres iraníes que se juegan la vida -ella no-, cuando tardó más de una semana en condenar el asesinato de la joven iraní a manos de la Policía de la Moral por llevar mal puesto el velo. Y lo hizo en Twitter, esa boca ajena, oscura, algo anónima, que la protege de hacer declaraciones públicas. La mujeres iraníes, sus derechos, sus vidas, pasan a un lugar secundario en las prioridades de las malas profesoras de este feminismo impostado que tantos dividendos les da en el mundo occidental donde viven -y muy bien- pese a criticarlo constantemente. Las verán viajando de turistas a la capitalista, odiosa y filomachista Nueva York, pero jamás a Irán o Afganistán, el epicentro del terror de la mujer. Menos mal que, según el mantra progre de estos últimos años, se trata de la generación de jóvenas mejor preparada de nuestra historia. Inteligentes como los hombres y sensibles como las mujeres, Sartre. A más ver.

(Spoiler Nobel-esco) Annie Ernaux critica que unas mujeres prohíban cosas a otras mujeres (el velo musulmán). Como es feminista y de extrema izquierda, amén. Tras la victoria de Giorgia Meloni (una mujer) en las elecciones italianas, dos mujeres francesas, la primera ministra y la ministra de Asuntos Europeos, advierten a Meloni de que estarán “vigilantes respecto a los derechos y libertades en Italia”, no en el velo que llevan las mujeres musulmanas en Francia. Lo dijo Dalí: “Picasso es comunista; yo tampoco”.