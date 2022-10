L’adequat finançament de la prevenció dels incendis facilitaria el seu control, disminuiria les hectàrees cremades, i ens estalviaríem les lamentacions pels danys mediambientals i les subvencions als propietaris perjudicats i per a reparar el paisatge. La gestió forestal de prevenció dels incendis per les administracions públiques no ha estat eficaç, i el risc d’incendi, estava cantat. Declarar zona catastròfica és la demostració que s’ha arribat tard i que hem perdut patrimoni natural, cultural, econòmic i social.

La gestió forestal, autonòmica i local, a les muntanyes dels pobles de les comarques Marina Alta i Comtat, és pràcticament desconeguda. L’envelliment de la població fa augmentar el nombre de camps abandonats i la manca de ramaderia, facilitant que la massa agro-forestal siga un polvorí incontrolable.

Previndre els incendis exigeix una planificació estatal i autonòmica i local, adaptada a la realitat territorial. És urgent que els municipis prenguen protagonisme perquè són coneixedors dels problemes i de les prioritats. No s’han aplicat recursos financers suficients i regulars a la prevenció d’incendis, i per això estem amb un risc d’incendis molt elevat, i amb incendis de grans extensions, com el de fa uns setmanes, iniciat a la Vall d’Ebo, que ha cremat massa forestal, camps d’oliveres i cirerers i patrimoni històric, tot contaminant l’atmosfera i facilitant l’erosió del sòl per les pluges.

Quant al control dels incendis, el procediment s’ha tecnificat amb unitats aèries, i amb brigades de bombers forestals amb treball precari i pocs efectius. No s’han desenvolupat les infraestructures per la prevenció d’incendis (Manuals VAERSA 2015), com les àrees tallafocs, que permeten accedir als bombers i el seu material, evacuar personal i contindre l’incendi, per a disminuir les hectàrees cremades.

L’Associació Veïnal de Quatretondeta entén que els incendis són un altre factor de despoblament d’aquests pobles, en afectar al paisatge, la flora i la fauna, que són elements visitables turísticament, i patrimoni comú natural de la ciutadania. Cal aplicar fons econòmics per a crear llocs de treball fixes en cada poble per al manteniment d’àrees tallafocs, creació d’àrees recreatives, desbrossar els camps abandonats, eliminar massa forestal a les serres, valoració d’instal·lació d’una planta de biomassa, repoblament forestal en mosaic, incentivar la ramaderia extensiva, millorar les condicions dels bombers, etc, que facilitarien que alguns joves es quedaren a viure dignament al pobles. També cal concretar com, qui i de què es repoblaran les 3.000 Ha cremades de bancals productius, i les zones forestals.

Els pobles de les nostres valls estan despoblats, en el límit en el qual ja no serà viable tornar enrere. El despoblament, com els incendis, s’ha produït per la manca de prevenció, i pel desgovern i abandonament dels territoris. La nova ruralitat vol dir restitució d’iguals drets a bens i serveis que qualsevol ciutadà d’un altre territori. No es tracta de com que som pocs, en poc tenim prou. Volem bens i serveis que són un dret que dignifica la vida dels que viuen ara, i del que deurien poder triar entre viure a la ciutat o en algun poble. No és un problema econòmic, és un problema de drets constitucionals.

Parlem d’incendis, despoblament i desgovern del territori, perquè les tres coses estan relacionades, i no arreglarem res si no tenim una visió conjunta dels problemes del territori, de les prioritats, i dels drets que tenim. L’Associació Veïnal de Quatretondeta demana a les corporacions municipals que, a més de reclamar ajudes per als pobles perjudicats, cal previndre els focs a les serres i municipis dels voltant, cal restituir els drets constitucionals als bens i serveis públics perduts, i cal modificar la legislació actual de manera que viure als pobles siga sostenible, viable i atractiu. Cal plantejar que els problemes i necessitats són comunes o semblants en el pobles menuts, i que les solucions deurien ser enfrontades coordinadament de forma supramunicipal. Les prioritats consensuades entre els municipis i l’administració provincial i autonòmica deuen tindre un finançament amb finalitats concretes i comunes, per a solucionar temes concrets. Reclamem que els municipis faciliten la participació ciutadana en el diagnòstic de les diverses situacions i en l’establiment de prioritats. Quedem a la vostra disposició (aveinalquatre@gmail.com).

Demà pot ser tard.