Dicen que el pueblo ruso es el pueblo más desgraciado, el más oprimido y el más avasallado de la tierra. Cuando las primeras luces de la civilización iluminaban una Europa bárbara y oscura, Rusia seguía siendo un vasto territorio frío, yermo y desconocido. Una mancha enorme de tierras cubiertas de polvo, fango, lodo y sangre.

Cuentan que el pueblo ruso ha pasado la mayor parte de su existencia entre hambre, tortura y matanzas. Siempre inclinados bajo las garras de autócratas terroristas y asesinos al frente de administraciones corruptas e insaciables depredadoras. Un pueblo ruso que, generación tras generación, no ha tenido más que una libertad: la de sufrir, y solo ha tenido un derecho: el de callarse. Gobernantes como Iván el Terrible, Pedro el Grande o Stalin, por nombrar algunos, han forjado a base de miedo, sangre y lágrimas un país de gente triste y melancólica.

Se dice que la historia del pueblo ruso no es más que un largo listado de víctimas de causas, la mayoría perdidas. Poco importa que seas proletariado o pensador, artista u obrero, estudiante, empleado o vagabundo, todos viven bajo la amenaza constante de la denuncia, del chivatazo. Espiados por policías sin escrúpulos que solo ven y entienden lo que sus jefes les mandan ver y entender. A este suplicio, a este ahogo moral, a este silencio forzoso, a esta desconfianza perpetua hay que añadir la crueldad inmisericorde del clima. Seis meses de un invierno sombrío, de copiosas nevadas monótonas, de fríos mortales. Un clima que arrincona a hombres y mujeres en sus casas abrazando con una mano la estufa y con otra una botella de vodka.

Se comenta que el pueblo ruso, generación tras generación, han cosido sus vidas a la inmunda sombra de la guerra. Un pueblo ruso que, sin posibilidad de renunciar, de negarse, se ha visto reclutado como las ovejas cuyo destino era el matadero. Mal equipados, hambrientos y la mayoría sin saber el porqué no han faltado a ninguno de los conflictos bélicos que han asolado sus tierras y las de sus vecinos. A veces con las manos como única arma, a la espera de encontrar un sable o un fusil en el campo de batalla, son los que siempre se han mostrado más generosos a la hora de sumar cadáveres en el campo de lucha. Pocos palmos de tierras eslavas y europeas se libran de la sangre de algún ruso.

En el momento en que el tirano ruso Vladímir Putin anunció la invasión, la masacre contra el pueblo ucraniano el 24 de febrero del 2022, más de 28 millones de rusos estaban en lo que se conoce como “zona de pobreza”. Rusos que no pueden comprar nada más allá de los alimentos básicos para su subsistencia, y muchos ni eso. Después de ocho mese de atrocidades, de crímenes de guerra contra un inocente país vecino, como tantas otras veces, los ejércitos rusos se han visto abandonados a su suerte en tierras que solo sus jefes militares consideran enemigas. Viendo los avances de los ucranianos, el tirano presidente de Rusia, en septiembre de este año, ordenó lo que muchos no esperaban: la movilización obligatoria de reservistas para engrosar las filas de su ejercito invasor. Al mismo tiempo que Putin sermoneaba a sus ciudadanos contra su imaginario enemigo en Ucrania, once mil de sus patriotas de clases acomodadas intentaban dejar su país poniendo rumbo a otros destinos. A la vez otros rusos, los más pobres, se humillan ante su triste destino. Estaban recibiendo la visita, en sus casas, de representantes del partido político Rusia Unida, con la intención de reclutar las almas que Putin estaba exigiendo. Usando tácticas vejatorias, humillantes y despiadadas, meten el dedo en la llaga más dolorosa de un ser humano vivo: el hambre. Aunque todos saben que no se pueden negar, tienen que escuchar cómo se les regalará cinco kilos de pescado o una oveja, 50 kilos de harina, carbón y dos bolsas de patatas por las vidas de maridos, padres, hijos y hermanos, que con una altísima probabilidad, entregarán sus vidas en el barro del invierno ucraniano.

Los analistas e historiadores no pueden saber el futuro, solo pueden interpretar los hechos. Todo apunta a que el tirano Putin continuará con la guerra mientras esté en el poder. Y no podrá ganar esta guerra porque ucranianos y sus aliados se lo negarán. Y no puede detener la guerra, porque el invasor lo vendió como una cruzada, como la única manera de que Rusia no sea aplastada, destruida por occidente. Putin está en un callejón sin salida. Solo un sucesor puede poner fin a esta barbarie a través de un proceso diplomático. El tiempo que puede tardar en llegar dicho sucesor solo lo sabe el pueblo ruso.

Dicen que el pueblo ruso es consciente de su dolor, pero no de su fuerza.

Anastasia, una ciudadana rusa decía: “Creo que todo lo que podemos hacer ahora como rusos es pedir perdón y protestar contra Vladimir Putin. Porque Putin personalmente es la razón de lo que está pasando, por la que tanta gente está muriendo”. El gran oso ruso está despertando de su letargo y no está dispuesto a seguir reprimiendo todos los miedos, la rabia y la desesperación a la que lo tiene sometido Putin bajo el yugo de una grosera e imperdonable ignorancia. Ellos, el pueblo ruso tiene la última palabra y a esa, Vladímir Putin la teme.

No voy a acabar sin decir que hago mío el sufrimiento, la desesperanza y cada una de las lagrimas vertidas por un inocente pueblo ucraniano. Ucranianos a los que les pongo rostro, corazón y alma cuando miro a Irina, Arina o a Alex.