¡Viva los impuestos!, ¿vivan los impuestos?, pocas cosas más detestadas en España, que molesten tanto y sin embargo, la sociedad no funcionaría, no podría existir si no fuera por los impuestos, obvio. Una obligación que despierta todas las picarescas posibles para eludir y así y todo, todas y todos pagamos impuestos, inclusive cuando se compra una barra de pan o una chuche. El funcionamiento del Estado, de las diversas administraciones públicas, de la sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones, dependen de los impuestos. Se podría pasar por ejemplo del deporte para amargura y desesperación de muchos, pero no de los impuestos, inclusive podríamos de las fuerzas armadas como Costa Rica: ningún vecino amenaza con invadir el país. Los impuestos fortalecen la solidaridad, posibilita que haya menos desigualdad, mayor convivencia social, eso sí depende de la política de los gobiernos, hay gobiernos que prefieren privatizar.

Nadie se anima a plantear la eliminación de los impuestos, la polémica es cuánto tiene que pagar la población con menos recursos y cuánto la que dispone de más recursos. Globalmente los más pobres, los trabajadores, son los que más contribuyen y no pueden evitarlo, pero los más ricos si pueden evitarlo de diversas maneras y no sólo porque tengan excelentes asesores, las leyes fiscales lo facilitan. Los Paraísos Fiscales acumulan la mayor riqueza del mundo con la que se podría erradicar el hambre, las enfermedades, la falta de viviendas, etc. Daría para todo y sobraría. En España algunas comunidades autónomas, especialmente la de Madrid, se empeñan en favorecer a los más ricos, con argumentos que no son ciertos. ¿Dinero en el bolsillo? Significa menos sanidad, menos educación, menos pensiones. Un ejemplo, el aumento del salario mínimo no significó más paro. El dinero en el bolsillo está muy bien, pero ahí se queda. Un argumento que se suele utilizar para no pagarlos es que las administraciones despilfarran, que los políticos roban, pero inclusive hay exministros que están cumpliendo condenas en las cárceles. En un estado democrático la ciudadanía tiene instrumentos para evitarlo aunque es cierto que resulta muy complicado que los responsables sean sancionados. Ante la crisis económica un grupo numeroso de multimillonarios, de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Alemania, Dinamarca, Suecia y otros países, piden que "suban los tributos de la gente como nosotros, inmediatamente, permanentemente". En esta lista, sorprendente, no figura ningún español y en España cada vez hay más multimillonarios. Tanto negar el papel del Estado, pero sin ningún pudor, en el 2012 las entidades financieras españolas recibieron 40.000 millones de euros y por el momento han devuelto solo algunas monedas. El presidente Mariano Rajoy aseguró que los devolverían y han pasado diez años.