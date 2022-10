Me llama un amigo diletante en cuanto termina la primera entrega de Culturas 2, echándose las manos a la cabeza por lo que acaba de ver, y para constatar que no ha sido el único que ha percibido la misma impresión: «¿Has visto qué presentadora tan mal elegida? Pero si parece una azafata. No se entiende lo que dice. Está más pendiente del cuestionario que tiene en las tarjetas que en la invitada que tiene delante. Ha tenido de invitada nada menos que a Rosa Montero, que es una ‘peladillica’, que te da la entrevista hecha, y ella en lugar de repreguntar, de limitarse a seguirla, incluso se ha atrevido a pisarle sus palabras en alguna ocasión».

La conversación telefónica derivó hacia esa mirada de la cultura tan cargada de tópicos: feminista, inclusiva, paternalista. La de siempre hecha con los de siempre. Pero si Montero era la invitada del programa Encuentros un par de días después, esta vez con una señora entrevista de una hora. Comprendí perfectamente el tono crítico de mi amigo. Para que una entrevista sea buena hay que crear una atmósfera. Algo imposible en Culturas 2: por falta de tiempo; por la tensión que genera Paula Sainz-Pardo; porque realmente no se la entiende (cuando cita una obra, un libro, salvo que lo conozcas, es imposible pillar el título). Si quedaba alguna duda acerca de esta cuestión, en su tercera entrega Culturas 2 se atrevió a realizar una conexión con su homólogo Punts de vista, que emite TVE-Catalunya diariamente con una duración de 60 minutos (el doble). La presencia de Tània Sarrias fue demoledora. No sólo se la entiende. Es una comunicadora rotunda. Son la noche y el día. Barcelona vuelve a golear a Madrid.