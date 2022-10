Restar importancia a enfermedades tan extendidas como los trastornos por depresión o la ansiedad o cualquier problema de salud mental es un grave error que una sociedad que se llama a sí misma moderna y avanzada no puede seguir permitiéndose.

La enfermedad mental es silenciosa, pero siempre ha existido. Las personas con problemas de salud mental han sufrido históricamente en la marginación, desprotegidas y víctimas de la incomprensión generalizada, que las ha condenado a formar parte de los grupos sociales más desfavorecidos.

Y es cierto que hasta que no nos damos de bruces en nuestras vidas con un problema de salud mental, bien directamente o con alguna persona de vital importancia para nosotros, no llegamos a ser verdaderamente conscientes de su dimensión. Hasta hace relativamente poco solo se tenía en cuenta la salud física, hasta el punto de invisibilizar problemas de los que no mucha gente se permitía hablar en casa, y mucho menos en el trabajo.

Una realidad escalofriante. Los datos demuestran el alcance de esta situación: más del 10,8% de la población española ha consumido o está consumiendo tranquilizantes o pastillas para dormir. El consumo de antidepresivos ha aumentado un 40% y, según las previsiones de la OMS, los problemas de salud mental serán la primera causa de discapacidad en 2030, afectando sobre todo a los jóvenes, pues uno de cada cinco sufrirá un problema relacionado con la salud mental.

Y por si esto fuera poco, las personas con trastorno mental grave fallecen una media de 10 a 20 años antes que la población general. El suicidio es la primera causa de muerte externa en España y la primera causa de muerte en jóvenes. No ayuda que en la sanidad pública española solo haya 6 psicólogos y 9,69 psiquiatras por cada 100.000 personas, muy lejos de Francia, con 20,9 psiquiatras y 48,70 psicólogos por cada 100.000 personas.

El cambio de paradigma es posible. Los esfuerzos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para fortalecer el sistema de protección social y sanitaria de este colectivo y de sus familias han conseguido una mayor conciencia del problema en la sociedad.

En Alicante, gracias al contrato programa impulsado y financiado por la Conselleria de Políticas Inclusivas que ahora lidera Aitana Mas, se han puesto en marcha cinco equipos multidisciplinares en diferentes zonas de la ciudad para trabajar diariamente con las personas con problemas de salud mental y sus familiares. Su labor es atender a estas personas de forma digna y garantizar la permanencia en su domicilio o entorno social, facilitando una atención diurna de apoyo psicosocial y acciones de seguimiento junto con apoyo comunitario para que puedan lograr la máxima integración social y laboral. Cabe recordar que la actual red asistencial de la Generalitat Valenciana se complementa con acciones de diferentes administraciones, orientadas a la inclusión de las personas con problemas de salud mental – como servicios sociales municipales, empleo, educación, y por supuesto con la red de cuidados informales pero fundamentales que prestan diferentes redes de apoyo, asociaciones de usuarios, familiares y ONGs.

Trabajar desde la administración más cercana. Nadie duda de que esta es una tarea titánica que requiere del esfuerzo y compromiso de todas las administraciones, como digo, entre ellas la del Ayuntamiento de Alicante, como administración más cercana. Desde Compromís lo tenemos claro: se puede y se debe contribuir al cambio de paradigma.

Sin embargo, no comparte nuestra visión el actual equipo de gobierno, carente de sensibilidad a un problema que “no entra en sus competencias”, si tenemos en cuenta que todas las iniciativas planteadas por el Grupo Municipal de Compromís en este sentido han sido descartadas tajantemente.

En esta línea, también nos encontramos a la espera, desde septiembre de 2020, de que el Ayuntamiento ceda una parcela de propiedad municipal para construir un centro de día y un residencial de salud mental, pese a que este proyecto cuenta con una subvención de la Conselleria de Políticas Inclusivas.

Plan de Acción de Salud Mental. Pero no nos rendimos. En este pleno, junto con la concejal y compañera Lara López, del Grupo Municipal Socialista, desde Compromís volveremos a intentarlo y presentaremos una iniciativa para crear un Consejo Municipal de Salud Mental que tenga como objetivo crear un Plan de Acción de Salud Mental.

Hablamos de pasar del debate municipal a la acción y de dar una respuesta local efectiva para hacer de la salud mental una prioridad clave que sitúe a los jóvenes en el centro de la diana.

Otros consistorios lo están haciendo con estrategias municipales y políticas de mejora en este ámbito, centrados en aspectos como la prevención en los colectivos de niños, adolescentes y personas adultas jóvenes, y en la promoción de programas orientados a su inclusión académica y laboral, entre otras cuestiones.

Urge ya que la autoridad local se haga cargo de su responsabilidad en la promoción de la salud mental a través de una inclusión plena y a todos los niveles de las personas con problemas de salud mental. Porque no nos olvidemos que la austeridad y los recortes en los servicios públicos o la inseguridad laboral no solo empeoran los problemas de salud mental, también los crean.