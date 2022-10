Existe una tendencia hoy en día en algunos ciudadanos a mirar más por las cuestiones de interés personal que por los intereses colectivos. Es lo que se ha venido a denominar como la cultura del “yo mismo”, enraizada a dirigir toda la actuación que desarrolla una persona tendente a valorar solo lo que a esta le interesa, aunque ello pueda ser contraria a otra persona o a los intereses de la colectividad.

Esta forma de actuar, o pensar, se pone de manifiesto en lo que también se llama la conducta del selfie, que sabemos que consiste, por lo general, en un autorretrato realizado con una cámara fotográfica, generalmente una cámara digital, o un teléfono móvil. Si embargo, esta cultura no solo se plasma en esa conducta repetitiva de hacerse fotografías y subirlas a redes sociales, con el peligro que ello supone, a veces, por poner en riesgo la privacidad y la intimidad, sino como manifestación de expresión de lo que a uno importa y con absoluto olvido de lo que importa a lo que son los intereses generales de la población.

Este tema tiene una importancia notable, porque cuando hablamos de un fenómeno cultural lo hacemos de una forma de comportamiento generalizada, que si se caracteriza por primar más el interés personal que el de los demás, aunque ese comportamiento cause un perjuicio, resultará que existe un peligro de una mayor proliferación del fenómeno hasta llegar a convertirse en incontrolable.

De esta manera, el egoísmo en el comportamiento humano determina unas claras opciones de conllevar un perjuicio social cuando se actúa e interrelaciona una persona pensando solo en lo que a esta le interesa. Es cierto que, en ocasiones, esa noción de la propia personalidad de cada uno debe reforzarse para coger más confianza en uno mismo para poder ser eficaz en el trabajo y en la vida diaria. Pero el problema no consiste en la necesidad de reforzar una carencia de autoconfianza, sino en un exceso en la búsqueda del “yo”, y de pensar nada más en lo que “a mí me interesa” sin pensar, o valorar, en que puede que eso que a uno le interesa pueda ser perjudicial y molesto a los demás.

Pongamos un ejemplo en lo que en muchas comunidades de propietarios existe como concepto de actividades molestas cuando hay vecinos que ponen la música alta porque a ellos les gusta escucharla a ese volumen, aunque molesten a los demás. En esa cultura del “yo mismo”, la posible causación de molestias a los demás les resulta irrelevante y conciben el día a día solo en lo que a ellos les parece bien y desean, olvidando que ese comportamiento puede molestar o perjudicar a los demás. Ocurre esto mismo cuando una persona aparca su coche en su plaza de tal manera que molesta al de al lado, o cuando se aparca en la calle, o en parkings privados, ocupando dos plazas en lugar de una para que no te pongan un vehículo al lado que te dificulte la salida luego.

También ocurre esto cuando una persona viaja en trasporte público y se niega a llevar la mascarilla y el controlador debe insistir en que se la ponga quien no la lleva, o en cientos de escenas de la vida en los que la normativa es una en concreto y una persona la quiere “desautorizar” bajo el argumento de que entiende que esa normativa le parece absurda, o no la comparte. Y las normativas no se comparten, o no, sino que se cumplen. Así, esta cultura del yo mismo lo que hace es desoír lo que se ha fijado como conducta que debe seguirse por los ciudadanos y pone en práctica el enfoque de incumplimiento como modelo de vida a seguir. Y ello, amparado en que la consideración personal prima sobre la colectiva.

Bajo esta perspectiva, debe entenderse que las sociedades mejoran o se deterioran en la medida en que el fenómeno cultural del comportamiento del selfie entre sus miembros se extiende más o menos. Y en la medida en la que somos capaces de advertir y conseguir que el fenómeno de mirar solo hacia sí mismo y no hacia el interés general es un fenómeno que es preciso evitar, e introducir el modelo cultural del respeto hacia los demás como modelo que prime el comportamiento de los ciudadanos, evitando el “yo” como único y exclusivo modelo de vida.