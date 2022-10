A Juan Cruz le gusta mucho, en sus conferencias e intervenciones, usar esa definición de que “noticia es algo que alguien no quiere que se sepa”. Pues me da a mí que en esto del estado actual de los trenes de Cercanías entre Alicante, Elche y Murcia también existe algún poder al que no interesa que se conozca qué es lo que está ocurriendo. Porque, sin duda, el caos de los Cercanías es la gran noticia del último trimestre del año en esta provincia que dobla en habitantes a Extremadura. Aunque las teles y las radios callen, y no digamos los políticos.

Dentro de muchos años, quienes vivan para contarlo, recordarán que hubo un tiempo, por espacio de quince meses, que los trenes para viajar desde Alicante hasta Elche y Orihuela, más parecían de la India que de España. Trenes abarrotados, con gente de pie hasta en los descansillos, haciendo contorsiones entre bicicletas y patinetes. Retrasos generalizados tanto a las idas como a las vueltas, a cualquier hora. Por la sencilla razón de que son las mismas unidades las que van y las que vienen: hasta que un tren no regresa de Murcia no puede emprender camino de regreso de Alicante hacia Elche. Vale que se trata de automotores Diésel, una vía sin electrificar, única, y con muchos cruces por viaje (en San Gabriel, Torrellano y el apeadero anterior al túnel de Elche). ¿Pero no pueden traer material sobrante de donde sea para evitar los retrasos diarios y para que no viajemos como latas de sardinas hasta diciembre de 2023? Pensar que antes de la pandemia, cuando este tren era de pago, iba semivacío por el mal servicio que ofrecía, estremece. ¡Hemos regresado a los tiempos del hambre!