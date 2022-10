Como usted no ignora, San Bartolomé fue un apóstol nacido en Caná de Galilea, lugar famoso por sus bodas y por la baja calidad de sus vinos. Ser apóstol, al principio, pareció una buena idea, pues lo sacó de la pesca, pero luego se reveló como algo peligroso. De hecho todos murieron de manera lamentable. Y muy especialmente San Bartolomé. No fueron los romanos los paganos feroces en este caso, sino Astiages, rey de Armenia y hermano de Polimio, a quien Bartolomé convirtió al cristianismo, levantando considerable cólera en la familia regia, y, sobre todo, entre los sacerdotes, que siempre han sido muy suyos. Y, ya, lo de siempre: Astigies le reclama y le ordena adorar a sus ídolos que vaya Dios a saber quiénes eran. Bartolomé se negó y el rey ordenó desollarlo vivo. Mala cosa se mire como se mire. Aunque cuando estaba casi desollado le cortaron la cabeza, lo que los dermatólogos consideran innecesario. A los pintores les ha gustado mucho el tema, pues permite desarrollar un gusto por el sadismo que apenas se colma con leones devoradores o iracundos verdugos de hacha o espada. Creo que ninguno lo ha recreado como Ribera o El Greco, aunque no se deleitaran con las travesuras del martirio. Pero la más famosa representación es la de Miguel Ángel en el Juicio Final de la Capilla Sixtina, que lo pintó con la piel ya arrebatada colgando indolentemente de su mano. Lo más fuerte es que se ha demostrado que la cara del colgajo es el autorretrato de Buonarroti.

Tan edificantes historias vienen a cuenta de que últimamente debe haber crecido mucho la devoción al santo entre políticos y políticas, pues, día sí y día también, les escucho aseverar, para defender una idea, que “se van a dejar la piel” en ella. Cosa que, a mí, me parece de todo punto innecesario, un espectáculo horrísono que no merece la pena. Tendré que pensar que hablan metafóricamente. Bien está, pues la retórica es una muestra de inteligencia política que se va perdiendo por las cloacas de las redes y los radicalismos innecesarios. Lo malo son los políticos o políticas que sólo saben pensar metafóricamente, y a lo grande. Con una buena retórica uno piensa con la mayor sencillez que pueda y luego lo adorna por ver si llega a más personas humanas para poderlas convencer de algo. Si piensa con metáforas grandilocuentes el conjunto de su discurso virará a lo barroco y, empeñado en llegar antes a los sentimientos que al razonamiento, animará un poco más las tabernas de las disputas, los laberintos de los juicios y las úlceras de las injurias.

Dejarse la piel es como jurar bandera cada día, hacer promesa de valor insospechado en un prolongado noviazgo con la muerte de la inteligencia; afirmar ante los propios que su compromiso es infinito y que nunca transigirá, ni pactará, ni se dejará convencer. Muerte al infiel. Sea armenio, del partido opositor o de los compañeros de coalición. Da lo mismo. Lo que se estila es afianzar como principio superior la valentía, la resistencia, la bizarría, el coraje. A veces vienen bien estas virtudes, si es que lo son, pero, casi siempre, son atributos que enturbian la vista, apagan la capacidad de escuchar y pensar y, sobre todo, anulan el entendimiento y disminuyen una pedagogía social basada en el diálogo. Los que afirman su valor a cada ratito, los que prometen su sacrificio cruento, en las aras de los dioses extraños, suelen tener un déficit de valor y de fe notorio; por eso lo gritan. La serenidad no es considerada nada glorioso. Pero es lo que más necesitamos en estos tiempos. Lo que pasa es que cuesta construir metáforas de la entereza o la frialdad.

Asistimos a una reacción neorromántica. Mire usted el honor herido de los líderes británicos o la angustia trepidante que embarga a candidatos, negociadores de presupuestos o gestores de las canalizaciones de gas. Dignos son de la misma compasión que un templario o un organista de Becquer o un pirata de Espronceda. La política derivada a una colección de alegorías iracundas y coléricas, sacrificiales y suicidas, molesta más que anima, pero las grandes maquinarias partidistas, espoleadas por algunos medios de comunicación, se sienten más felices perdiendo el pellejo si el adversario lo pierde en el mismo embate.

Es inevitable que así sea porque la promesa de dejarse la piel o de morir antes que perder la vida, es de virtualidad creciente, esto es: se aplica a más asuntos, contribuyendo a diluir la perspectiva entre lo importante y lo que no lo es y dejando a la ciudadanía perturbada ante un escenario de casquería dialéctica. Y más perpleja aun cuando aprecia que muchos de estos afanosos masoquistas muestran su piel ya amputada como suprema gloria ante el elector perplejo. Por eso, antes que tantas valentías, preferiría escuchar una promesa de la clase de audacia que proporciona la prudencia. Porque, si no, doy en pensar que el que quiere dejarse la piel en ofrenda lo que quiere decir es que estaría dispuesto a arrancar la piel al oponente, llegado el caso. Política epidérmica, se llama esto.

San Bartolomé es patrón de carniceros, fabricantes de libros o guantes, tratantes con pieles, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores y otros. Todas estas profesiones tienen en común el uso de cuchillos o/y el manejo de pieles. Pero desde tiempo inmemorial se le invoca contra las tormentas –también a Santa Bárbara- sin que se sepa muy bien porqué. No faltan hagiógrafos que han llegado a deducir que se debe a que, al quedar radicalmente desnudo, sería especialmente sensible ante cualquier impertinencia climática. A mí el argumento no me convence demasiado, pero no soy persona especializada en estas cosas y no pienso dejarme la piel investigando esta curiosa circunstancia, allá él y la iglesia de Armenia, que le da especial culto. En todo caso recuerdo a nuestros aguerridos políticos que con el cambio climático más vale que conserven la piel bien puesta y que, en definitiva, no sean tan quisquillosos ni arriesguen tanto –de boquilla- en cada jugada de la vida. Recuerden, en fin, que en algunos lugares también se invoca a San Bartolomé contra los desórdenes nerviosos.