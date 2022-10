Cinco de las siete noches de la semana, La 1 de TVE llena su espacio estelar con películas estadounidenses. Creo que la cuestión es lo suficientemente relevante para que los políticos que tan pendientes están de si los Telediarios dedican más tiempo a contar las bondades del gobierno que de la oposición se dedicasen a unir sus fuerzas para empezar a construir entre todos una televisión pública que, hoy por hoy, ha perdido todo su sentido. ¿O soy yo el único que me he dado cuenta del disparate?

Para que me entiendan: TVE actúa como antes de 2010, esto es, como si Rodríguez Zapatero no hubiese suprimido la publicidad. Para su Consejo de Administración las cifras de audiencias son importantísimas. Por eso retiraron el programa de Xavier Sardà a la madrugada. No porque diese vergüenza ajena, sino porque sólo lo veían cuatro gatos. Así, los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, no hay otro menú que cine americano para subir los datos. Sólo Masterchef y Dúos increíbles, que cuestan a la tele pública unas cifras mareantes que se podrían invertir en proyectos más acordes con lo que se espera de una empresa que pagamos entre todos, se mantienen en la parrilla de las noches de La 1. ¡Pero si hasta Mapi, la juguetona mascota de la que se grabaron entregas con 180 invitados, está siendo víctima del mobbing! No saben qué hacer con ella, la pobre. La esconden, porque a esa hora, tanto El hormiguero como El intermedio se la comen viva. Y aporto un dato para los curiosos: cada entrega costó 73.000 euros, es decir, 70.000 si descontamos los 3.000 que van a parar a una ONG.

La 1 necesita una brújula con urgencia. El asunto no puede esperar.