Entre fenómenos

Tras sufrir una caída simultánea en todo el mundo y no poder recibir ni mandar mensajes ha vuelto el «guasa». El desconcierto se ha producido el día del eclipse parcial de sol. Ya hasta mirar cuesta.

En mi caso ha acontecido algo mucho más impactante en las últimas horas: he visto íntegramente el debut de Toni Cantó al frente del programa de una hora larga de duración en el canal cuyos únicos accionistas pertenecen a la Fundación Francisco Franco. Hay ocurrencias que no están pagadas con nada. Lo que pasa es que luego se alegra uno porque con solo escuchar la salutación se percata de hasta dónde es capaz de llegar el género humano: «Bienvenidos a este espacio de libertad. Libertad para comentar temas de actualidad; libertad para hacer humor con cualquier cosa; libertad para discurrir como queramos. Ya saben ustedes que, en esta época de ofendiditos, la libertad de expresión no pasa por sus mejores momentos». Habría que reflexionar sobre todo lo que se le dijo a Ayuso por tenerlo a buen recaudo para un cometido durante el que no dijo apenas ni mu entre otras razones gracias a que no tenía cometido alguno. En cambio ahora, aunque no lo sintonicemos, nos llegará lo que piensa.

Quien se ha agarrado del brazo de la presidenta madrileña para llegar a los jóvenes ha sido el mismísimo Feijóo nada más dejar Cataluña donde, a la hora de argumentar que «sentimos a esta tierra exactamente igual que la sienten otros», espetó: «Cuando un hijo dice que el que más quiere a su padre es él, el resto de la familia no debe consentirlo. Porque a un padre y a una madre los quieren los hijos y nadie de la familia tiene derecho a excluir a una parte de los hijos en contra de los padres». En cuanto caiga en sus manos, asunto catalán resuelto. Un calendario en el que se advierte que, tras haberse producido el último en 1905, en 2026 tendremos eclipse total de sol. Como para extrañarse.