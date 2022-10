Alicante no existió para El tiempo de La 1 durante los 90 días de la estación estival, que tuve la curiosidad de inventariar uno por uno. Mientras la capital de la Costa Blanca sufrió uno de sus peores veranos, en el que llegamos a encadenar hasta 85 noches tropicales y el calor sofocante de los días se mantenía debido a la humedad (causante de que la sensación térmica siempre fuese superior a la real), los servicios de Meteorología de las televisiones nacionales continuaron con sus historias.

En El Tiempo hablaban de olas de calor que iban y venían, de temperaturas que descendían abruptamente por las noches, que a partir de tal día se podría dormir mejor y hasta tal otro no volvería a hacer calor. Mientras tanto, en el litoral alicantino jamás notamos variación alguna. Si acaso, algún récord como el del día 25 de julio, cuando el aeropuerto de Alicante alcanzó los cuarenta y tantos grados.

Pero lo más chocante es que en este octubre cálido los alicantinos de la capital hemos continuado siendo ninguneados. Tras advertirnos a finales de septiembre que tocaba cambio de armario y que sacásemos la ropa de invierno, se anunció que llegaba un veranillo de San Miguel retrasado. Todas las cadenas, no sólo La 1, vomitaron imágenes de playas abarrotadas. Ahora hablan de temperaturas por encima de lo normal, incluso en el norte. Justo cuando en Alicante, a la que siguen sin citar, se empieza a respirar bien.

Como el que no se consuela es porque no quiere, ahí tenemos el caso de Cartagena, a la que no nombraron para nada, y sin comerlo ni beberlo se convirtió en la ciudad más tórrida de la península, con 115 noches tropicales durante 2022. Sólo pensarlo angustia.