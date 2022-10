Va a hacer 68 años el 1 de noviembre de 2022. Volveré de nuevo. Entonces fue el año 1954. Ese día cumplía 13 años. Yo estaba allí. Muy cerca del escenario donde se desarrollaba la representación. Al entrar en la basílica, en los bancos primeros de la izquierda. En una tarima, a nuestra izquierda, destacaba la presidencia del ministro, Alberto Martín Artajo y autoridades religiosas y civiles.

La basílica llena a rebosar, o «abarrotà», como suele decirse.

Sesenta y siete años después me enteré, por el sacristán de la basílica -por cierto casado con una jumillana-, que ese 1 de noviembre de 1954 fue la primera vez que se hizo el Misterio de Elche después de la Guerra Civil. Por eso digo que yo estaba allí. Sin saberlo, fui uno de los afortunados que pude presenciar aquella representación. Una por la mañana y la otra por la tarde. Y, entre ellas, la Procesión con la Patrona por las calles de Elche.

Y qué puedo decir más de aquel inolvidable día, donde ya pudimos ver tantas palmeras, como solo conocíamos de oídas. Recuerdo que allí, entre palmeras del huerto, comimos aquellos antiguos bocadillos que nos preparaban nuestra madre con tanto esmero para tener algo que comer en ese día de excursión, que resultaría la más recodada de mis 81 años que cumplo el 1 de noviembre de 2022.

El viaje fue un premio del entonces Instituto Laboral de Jumilla, en el que ese año 1954 empecé a estudiar el Bachiller Laboral -que ha sido el mejor bachiller que se ha realizado en España en todos los tiempos- y, como digo, fue un premio, ya que ese año empezaba a funcionar el tercer curso del instituto, por lo que solo habían tres: un primero, un segundo y un tercero. Fue fácil la elección: diez de cada curso y el autobús completo. Es evidente que fui uno de los elegidos de primero. Pasados tantos años y no me canso de repetir que siempre está en mi recuerdo ese momento, y el poder haber podido ver una cosa tan especial como fue el Misterio de la Asunción de Elche.

Ah, recuerdo, que nos dieron una medalla de aluminio, que mi amigo Roberto Bernal, consiguió encontrar que dice: «Peregrinación a la Basílica de Santa María. Elche 1954. Y por la otra cara la Virgen de la Asunción., como se aprecia en la foto.

Y quien me iba a decir a mí, que como cronista oficial de la Ciudad de Jumilla desde el año 1996, tendría la oportunidad de rebuscar en la Historia de Jumilla y encontrar que en mi pueblo también se celebraba el Misterio de la Asunción, igual que el de Elche, pero que por desgracia el Cardenal Belluga, lo prohibió junto con las máscaras, en 1709.

Y conocer que el mismo que hizo la trampilla en la iglesia de Santa María de Elche -de la familia Oma-, hizo la de la Iglesia de Santiago de Jumilla y que todavía podemos ver.

El primer documento que tengo data de 1524, cuando se paga por la Remembranza de la Asunción, lo que ya permitió, que cuando se hizo el Altar Mayor de la Iglesia de Santiago, en 1558, una de las cosas que tenía que tener, era la subida de la Asunción, como así figura, subiéndola por seis ángeles, en la calle central.

Si ese documento 1 que encontré en el Libro de Propios de 1524/1525 en su página 10, lleva fecha de 1524, quiere decir que ya se venía haciendo algunos años antes, por lo que se tuvo que estar representando más de 185 años, hasta ese fatídico años 1709. Por lo tanto vuelvo a encontrar un documento real nuevo que demuestra ser anterior al documento al de 1684 -que fui también el primero en darlo a conocer-, en el que ya podemos leer su celebración. Repito aunque se sabía la fecha, el documento real fotografiado del Libro de Propios fui el primero en darlo a conocer, al igual que hago con este nuevo texto de lo que dice: Mas dí y pagué por mandado de los Regidores a los que hicieron la Remembranza de Asunción e hizo redimir el jueves de la semana y a ayuda a lo que gastaron 6 reales.

Aquí en Jumilla durante varios siglos la Cofradía de la Asunción fue la encargada de su realización, de lo que no hemos podido tener ningún documento que lo ratifique, ya que no ha llegado hasta nosotros ningún libro de la Cofradía aquella. Aquí todos los historiadores dejaban escrito la realización de ese Misterio de la Asunción, pero no teníamos nada. No hemos podido encontrar ningún libreto de su representación ni otros datos relacionada con la misma. Pude encontrar otro documento en el año 1683, cuando por no andar muy boyante la Cofradía de la Patrona fue el Ayuntamiento el que se tuvo que hacer cargo de la celebración y gastos de ese año. Entonces en el Libro de Propios figura la factura de la celebración del Misterio de la Asunción, en la que incluso participaban los Moros y Cristianos.

22 de junio de 1684:

«Página 275 vuelta: ...

Item da en data, mil sieteçientos çinquenta y nuebe Reales,

que pago a los Señores Don Fernando Lozano y avellan y

a Don Benito de la torre y avarca, Rejidores, por los mismos que de

Orden deeste Conzejo (como Patron quees de nuestra Señora de

la Asumpçion), gastaron en çelebrar su fiesta el año pasado

de Seisçientos ochenta y tres por defecto de Mayordomos,

el qual gasto hiçieron en la zelebrazion del misterio de Nuestra

Señora, regalo que se hizo a las personas que lo Representaron,

Tablado, Prozesion, Polbora y otros muchos gastos que se

ofreçieron en dicha fiesta, constó de libranza y cartas de

Pago, de veinte y çinco de Agosto del dicho año pasado

de ochenta y tres».

Representación del Auto de la Asunción de Nuestra Señora ( 16 de agosto de 2022)

Durante muchos años, concretamente desde 1997, hice, con el libreto de Elche, una adaptación de cómo podría haber sido en Jumilla, con el objeto de ir dando a conocer una posible recuperación de la historia local, de cómo fue su representación en la iglesia de Santiago de Jumilla y ver la forma de poder volver a representar.

Por el 1999, un ilustre visitante de Elche, Manuel Rodríguez Maciá, conocedor de esta realidad, entre Jumilla y Elche, vino un 15 de agosto, y juntos pudimos ver y conocer todo lo que queda de aquella antigua representación del Misterio de la Asunción de Jumilla. Vio su trampilla, que como he dicho todavía existe. Vio la tramoya, que se utilizaba en su realización, y nos animó más y más a seguir soñando con volver a ver en Jumilla la representación del Misterio de la Asunción.

Se pensó en el mismo texto que Elche, pero en castellano, y se vio que era muy complicada su puesta en escena igual, por lo que ahora se ha buscado otro texto.

Más difícil, aunque no imposible, será que algún día aflore el texto que en Jumilla se representaba, pues la fortuna ha sido vulnerable con nuestros archivos y bibliotecas. Se ha escogido para esta ocasión un texto coherente, que no es otro que la versión más extensa del auto de Nuestra Señora de la Asunción que se encuentra en el llamado Códice de Autos Viejas, manuscrito copiado hacia 1578, pero muchas de cuyas piezas podrían proceder de fechas más remotas. Se trata del texto castellano más próximo en forma y contenido al Misteri ilicitano más antiguo conservado, el de la Consueta de 1625.

Ese texto ha sido localizado por Juan Miguel Valero Moreno, profesor de la Universidad de Salamanca y jumillano de nacimiento, quien valorando la dificultad de la puesta en escena, si se representaba la copia que teníamos del Misteri de Elche, encontró el comentado, que refleja lo mismo, en todo su conjunto, pero más fácil de representar aquí en Jumilla, que es el que en definitiva se ha recuperado y puesto en escena en el marco incomparable de la Iglesia Mayor de Santiago el nuevo Auto de la Asunción de Nuestra Señora, por medio de una nueva con el nombre de Asociación Cultural Losao de Santiago, cuya presidenta es Verónica López González, y el artífice de su puesta en escena por parte de mi antiguo alumno Juan Simón Abellán, cuyo interés en volver a ver en Jumilla ese Misterio le viene de muchos años atrás como un sentimiento generalizado del pueblo de Jumilla.

Bien es verdad, que se ha contado con la colaboración inestimable del sacerdote de la Parroquia Manuel de la Rosa, un nacido en Elche, por lo que no es complicado pensar que no pondría muchas pegas, sino todo lo contrario.

Este año ha sido la segunda vez que se ha puesto en escena. Se han mejorado muchos detalles y desde luego la ilusión ha renacido en un pueblo que tenía claro que alguna vez se podía volver a ver subir a la Asunción a los Cielos.

Hay que darles gracias a ese nuevo grupo de personas que han retomado el tema, devolviendo a Jumilla una de sus tradiciones más antiguas, que como digo, ya se hacía en el año 1524.