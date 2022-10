Afirmar que Alicante Existe es un oxímoron. Cuando decimos Teruel Existe, Soria Existe o Cuenca Existe nos referimos a la España vacía. Que la quinta provincia más poblada emplee ese lema demuestra el fracaso total de los políticos alicantinos en Madrid.

Mal que mal, a los sorianos, conquenses y turolenses, esos que dicen no existir en los Presupuestos Generales del Estado, el escaño en el Congreso de los Diputados les sale baratísimo. Con los votos que necesitamos los alicantinos, los de la España vaciada llenarían una bancada. Cosas de la Ley d´Hont.

Cada vez se escucha más eso de que Alicante Existe. Por un lado, por parte de las asociaciones empresariales, y por otro, y eso sí que es raro en una ciudad tan desmovilizada, por parte de una población que empieza a estar harta de ser tomada por el pito del sereno (hasta en València).

Ser los últimos en la distribución de la riqueza y en la renta per cápita es algo que a algunos alicantinos no les hace ninguna gracia. Sus efectos se reflejan en nuestros actos de cada día. He estrenado el nuevo túnel ferroviario que evita el paso por la estación de Atocha. Me ha parecido una M-50 chapucera que te conduce al andén 20 de Chamartín, sito en medio de la nada, en una zona de obras que pueden eternizarse.

O se crea un Alicante Existe transversal de derecha a izquierda, o nos espera malvivir en una incómoda tierra de frontera de la que nadie se quiere responsabilizar. Ya está pasando y vienen tiempos complicados.

Lo primero que hay que vertebrar es lo propia provincia, dividida, grosso modo, en cuatro bloques: el Vinalopó, la Vega Baja, la Montaña, más Las Marinas. Ahí es nada.