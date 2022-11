Elena Sánchez, presidenta de la Corporación RTVE, se justificó en el Congreso ante la oposición, acerca de los contratos que había tenido que realizar con productoras privadas para la realización de programas, argumentando que en TVE no hay nevera. «En enero de 2023 tendría que fundir a negro».

Por supuesto que la frase suena a boutade, pero siguiendo la argumentación, me atrevería a hacer una sugerencia a Elena Sánchez Caballero. ¿Por qué no hacer de la necesidad virtud? ¿Por qué no llevar a cabo una programación de emergencia, 100% de producción propia, echando mano de los 6.500 trabajadores de la casa?

Voy a concretar más. En la década de los 80 las sesiones vespertinas de La 1 se nutrían de un magacín estupendo que sirvió de laboratorio. Durante años cada semana tuvo un presentador diferente, que de lunes a viernes elegía a sus propios invitados como compañeros de tertulia. Por allí pasaron las ahora muy reivindicadas Alaska, Bibiana Fernández y Loles León.

También hubo temporadas completas que llevó a cabo Andrés Aberasturi. En otra etapa lo presentaron María Casanovas, el fallecido padre Casero, Cristina Higueras y Santiago López Castillo. Y en 1989 fue la propia Elena Sánchez la que tuvo tal honor. Sí, la ahora presidenta de la Corporación presentó La tarde.

¿Por qué no experimentar con La noche o Las noches de La 1? ¿Por qué en lugar de tirar de talonario y haber firmado con Julia Otero un formato carísimo o seis entregas con José Mota no se ha aprovechado este momento complicado para probar con nuevos formatos, a coste cero, con profesionales de la casa? No hay nada que perder y quién sabe si suena la flauta. Al público cautivo de TVE nos tocaría la lotería ver un programa así.