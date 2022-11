Los días 1 y 2 de noviembre son dos fechas significativas para los católicos, que la Iglesia celebra especialmente: el 1 de noviembre es la gran fiesta de Todos los Santos y el 2 de noviembre es la conmemoración de los Fieles Difuntos. Gozo y llanto para recordar a quienes nos han precedido en el signo de la fe y duermen el sueño de la paz.

Con la fiesta de Todos los Santos la iglesia católica desde el siglo VIII honra a los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario litúrgico, porque Dios nos llama a todos a la santidad y todos podemos ser santos sin necesidad de realizar milagros, sino realizando las cosas habituales extraordinariamente bien, haciendo realidad en la vida el programa del reino de Dios que las bienaventuranzas contienen para todos.

El año 609 el Papa Bonifacio IV consagró el antiguo Panteón romano a la Virgen y a todos los Santos Mártires fuesen conocidos o no, convirtiéndolo en la iglesia de Santa María de los Mártires, porque el papa quiso que allí reposaran los restos de millares de mártires cristianos que hasta ese momento se encontraban en las catacumbas. Después perfeccionó la idea añadiendo la dedicatoria a cuantos murieron en Santidad, fuesen o no mártires. A partir de ahí, diversas Iglesias en distintas fechas, empezaron a celebrar la fiesta de Todos los Santos. Ya en el siglo VIII el pontífice Gregorio IV potencia esta festividad y la instaura para que se viva en toda la Iglesia el día 1 de noviembre.

Y este día especial dentro del calendario de otoño tiene su continuación con el día de los Fieles Difuntos, conmemoración más tardía, que se originó en el monasterio francés de Cluny, el 2 de noviembre de 998, cuando San Odilo, su quinto abad, decidió rezar por el descanso de “todos” los muertos. Hasta entonces, en Cluny, se oficiaban preces por los protectores laicos, vivos o difuntos, pertenecientes a los linajes aristocráticos europeos, porque esto favorecía las donaciones de los poderosos, muchos de los cuales formaban parte de la orden. Lo que hizo San Odilo fue, un día al año, generalizar aquellas plegarias a todos los finados, pobres incluidos. La iniciativa caló profundamente en Francia, Roma la adoptó en el siglo XIV y gradualmente se expandió a toda la Iglesia. Por eso, en España y en otros muchos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a nuestra memoria a las personas que han muerto. Los cementerios se llenan de flores. Las familias recuerdan a los seres queridos que fallecieron, que están ya en la plenitud eterna...

Llorar por una persona fallecida es parte del proceso natural de duelo. Se trata de una reacción emocional, física y mental ante la muerte de la que no debemos avergonzarnos pero tampoco debemos dejar que nos impida aceptar el fallecimiento.

En el Antiguo Testamento hay numerosos ejemplos de aflicción por los difuntos y el Deuteronomio nos dice que los israelitas lloraron durante treinta días por la muerte de Moisés. En el Nuevo Testamento Jesucristo, cuando falleció su buen amigo Lázaro y vio lo angustiadas que estaban sus queridas amigas Marta y María por la muerte de su hermano, se conmovió profundamente y “Jesús lloró” (Juan 11:35).

Cuando un ser querido muere es lógico que el dolor anide en nuestro corazón, que sintamos que nuestra vida no será igual. Aunque la vida sigue y para entender la naturaleza de una pérdida es necesario comprender que cuando sufrimos y lloramos por aquellos que se han ido, lo que realmente hacemos es llorar por nosotros mismo, por el cambio que habrá en nuestra vida sin ese ser especial. No se trata de una cuestión de egoísmo, aunque la mente herida se resiste a la idea de no volver a recibir los abrazos, el amor, los consejos y la reconfortante compañía de la madre, del padre, la pareja, de los verdaderos amigos que se han ido…

Desde luego para un cristiano morir no es perderse en el vacío. Nuestros difuntos viven en la plenitud de Dios, que lo llena todo. No podemos disfrutar de su mirada, ni escuchar su voz, ni sentir su abrazo. Pero no los hemos perdido. No han desaparecido en la nada. Los podemos querer más que nunca, pues viven en Dios. Es Jesucristo el que sostiene nuestra fe: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá”. Un día, todos juntos resucitaremos con Cristo para siempre.