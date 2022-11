Quizá lo más importante en una carrera espacial es que los megaordenadores de los cohetes se coordinen cuando los vehículos vayan a una velocidad sideral para que no choquen entre sí, como veíamos que pasaba en La Guerra de las Galaxias.

Elche tiene desde hace un mes su carrera en marcha, a cuenta de la propuesta del Gobierno de ofrecer al mejor postor -fuera de las fronteras de Madrid- ser la sede de la Agencia Espacial Española (AEE). La ciudad cuenta con mimbres para ello pues cumple con todas las condiciones impuestas (hoteles, colegios, comunicaciones,...) por lo que se ha lanzado a una aventura de la mano de un parque empresarial modélico y de una empresa, PLD Space, que es el principal avance investigador y tecnológico español en la materia.

Propuesta

Para endulzar la propuesta, González se embarcó hace dos semanas en solicitar, de forma personal, a medio centenar de colectivos para que le apoyaran con una firma y una nota pública de adhesión. Así, desde Casa de Mediterráneo a la Asociación Valenciana de Empresarios, pasando por las universidades o los sindicatos, durante estos días el Ayuntamiento ilicitano ha dado a conocer todos los respaldos que ha ido recibiendo, todos los frutos a esta labor... todos menos el de la institución provincial. ¿Por qué?

Ante esta situación, ayer portavoces de la Diputación Provincial levantaron la sospecha de si el alcalde de Elche, Carlos González, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, no estarán más en una «carrera política» que «espacial» porque está previsto que hoy tenga lugar un acto en la ciudad, con el primero de todos los valencianos como protagonista, para que le dé un espaldarazo definitivo a la candidatura ilicitana -que se batirá el cobre contra, al menos, una docena más de aspirantes por lo que no será nada fácil- sin que se haya invitado a participar de la misma a la institución provincial a la que este representa. Sí, esa misma que tampoco se ha pronunciado por si lo apoya o no.

Batallas

¿Es ninguneo? Eso opina Carlos Mazón y su equipo porque, no lo olvidemos, el presidente de la institución provincial es el candidato del PP a arrebatar a los socialistas el sillón del Palau y en Elche se libra ya una de las más cruentas batallas políticas por varios motivos. Uno es que Elche es el principal feudo de los socialistas en la Comunidad Valenciana y el otro es que la Diputación, con este mismo presidente que recogió el testigo del anterior, ha comprometido una inversión de futuro para la ciudad, el Palacio de Congresos, y lo ha hecho regándolo desde hace algunas meses con la misma y dolorosa frase para los socialistas: «Vamos a pagar la deuda que la Generalitat Valenciana no ha pagado con Elche».

Institución provincial

Si Mazón consiguiera poner la primera piedra del edificio congresual (que ya les digo yo que no llega) probablemente en el PSOE todos se tirarían de los pelos buscando culpables, pero el mero hecho de que lo intente es suficiente para que estén en tensión. ¿Quién en su sano juicio puede frenar una magna obra tan importante para su ciudad por unas cuitas políticas?.

Desde la institución provincial, que este mes tiene previsto aprobar los casi 4,4 millones de euros del solar principal (los añadidos posteriormente son otra historia) comentan que González tiene realmente paralizado (o burocratizado, si se prefiere) el proyecto -aunque él lo niegue al tiempo que pida a Mazón celeridad- y le recuerdan que hace once meses firmaron un acuerdo para impulsarlo que aún no ha visto la luz porque, aunque ellos ponen el dinero, el trámite de las expropiaciones es responsabilidad municipal. Y en esas están.

Convocatoria

Ayer, el Ayuntamiento de Elche, a preguntas de este diario, confirmó que el presidente Ximo Puig había convocado hoy el acto de respaldo a Elche para que sea la sede de la Agencia Española porque no existía convocatoria a los medios aún, aunque muchos invitados sí la habían recibido. Entre ellos no se encuentra la Diputación. En cambio sí se ha cursado una invitación al grupo municipal del Partido Popular, lo que parece un eufemismo porque a él sí se le ha pedido su respaldo.

También, a preguntas de este diario, desde el Ayuntamiento de Elche confirmaron que se había enviado, casualmente ayer mismo y con hora de salida las 14, una solicitud formal vía correo electrónico al presidente Mazón para que respalde la iniciativa de la Agencia Espacial. En definitiva, casi dos semanas después de habérselo pedido a todo el mundo. Las mismas fuentes municipales, que restaron importancia al tema, aseguraron que en privado González ya había solicitado días atrás a Mazón su adhesión al proyecto. Fuentes de la institución provincial, en cambio, negaron este extremo por lo que, sin duda, alguien miente.

Sede

Enviada por correo electrónico la misiva a la Secretaria de la institución provincial nadie la vio ayer hasta bien entrada la tarde y cuando se supo que Puig vendría a Elche hoy a este acto, en el que Mazón no estaría porque nadie lo había invitado, pero del que tampoco se había pronunciado a favor o en contra de si quiere o no que la ciudad sea la sede de la Agencia Espacial, tras todo esto, digo, comenzaron a ver una encerrona contra él (política, claro está) en la ciudad donde se librará una de las más importantes batallas por la Generalitat.

Socialistas

Probablemente Mazón exprese hoy desde la distancia que también apoya que Elche acoja un organismo que tendrá más de 1.400 millones de presupuesto en sus primeros años de gestión, aunque en la foto nunca saldrá y en eso los socialistas, que guardan la imagen de Puig con celo, porque no quieren que el presidente de la Diputación le robe ni un solo posado, se habrán salido con la suya.

Y tanto dará si a Elche le dan o no la AEE dentro de poco más de un mes porque la Diputación nunca habrá salido en la foto.

De ser así, Puig o González, tanto da, podrían aprovechar el acto para decir que la Diputación no se ha pronunciado al respecto o bien escenificarán una foto con otros colectivos, en la cual no aparecerá Mazón. Podrá ocurrir esto o bien que sea un acto de guante blanco en el que el presidente de todos los valencianos, quizá, anuncie alguno de los proyectos (o anuncios, como le gusta decir al PP) que hay en cartera para la ciudad a partir de 2023. Y tanto dará si a Elche le dan o no la AEE dentro de poco más de un mes porque la Diputación nunca habrá salido en la foto. Y ese objetivo, al menos, se habría logrado.

La política se disputa ya a una velocidad sideral, que ya quisieran para sí los protagonistas de La Guerra de las Galaxias.