Parecería de chiste si no fuera porque es la triste realidad. Hace un año que se aprobó la nueva Ley del Palmeral y todo apunta a que, a Consellería y Ayuntamiento, se les ha perdido el documento en algún cajón. O lo han escondido tanto que, ahora, no saben dónde está. Es insólito aprobar una Ley para, a continuación, los mismos que la aprueban se dediquen a incumplirla. Es difícil encontrar ejemplos similares de desinterés en aplicar lo que uno dice que es necesario aplicar.

Y no será porque al Palmeral no le hacía falta una nueva Ley. Su estado actual clama soluciones y más implicación de la Administración. Están bien los discursos y las conmemoraciones, pero el palmeral es un elemento vivo que también necesita más atención y recursos de cuidado, mantenimiento y mejora a diario.

Anterior ley

Después de tantos años desde la anterior Ley (1986) y la experiencia acumulada, todo el mundo pensaba que la nueva Ley supondría la urgente puesta en marcha de soluciones en sus vertientes institucional, de personal, de medios materiales, planificación y recuperación de lo que, históricamente, ha supuesto para Elx y que permitió que, en el año 2000, la UNESCO, lo declarara Patrimonio de la Humanidad. Nada más lejos de la realidad: Parece que no saben qué hacer con la nueva Ley. Como si con haberla aprobado ya estuviera todo hecho y, de forma automática, el palmeral empezaría a recuperarse y mejorar por sí solo, sin tener que hacer nada más ni Ayuntamiento ni Consellería.

Es al contrario: la nueva Ley permite mejoras al palmeral pero exige compromisos a la Administración. Y ahí es donde está fallando estrepitosamente. Al poco de aprobarse, llamaba la atención la poca agilidad en ponerla en marcha. Ahora, un año después, esto ya no es poca agilidad, es clamoroso desinterés.

Volem Palmerar

La semana pasada, colectivos como VOLEM PALMERAR, Asociación de Palmereros, etc. denunciaban esta situación aprovechando el aniversario de la Ley. En su día participaron en el debate previo a su aprobación, aportando mejoras necesarias, varias de las cuales se incorporaron al nuevo texto y estaban esperanzados en su urgente puesta en marcha y en su participación en el mismo.

Cómo se puede explicar que el máximo órgano de dirección y gestión del Palmeral, su Patronato, no se haya puesto en marcha un año después de aprobarse la nueva Ley, cuando ésta dice que lo hará a los tres meses. Consellería y Ayuntamiento se pasan la pelota uno al otro y ni se inmutan. Si el órgano dónde, por vez primera, van a estar todos los colectivos interesados en el palmeral no empieza a funcionar, ya lo hará. Si no este año, el siguiente. Y, mientras tanto, el próximo 30 de noviembre, aniversario de su declaración como Patrimonio, se hará el acto institucional donde, otra vez, nos dirán lo importante que es el palmeral y lo mucho que se preocupan por él. Ya saben que una cosa es predicar y, otra, dar trigo.

Ayuntamiento y Generalitat

Y, por si faltaba algo, el pasado jueves, este Diario adelantaba que Consellería “congelaba” la aportación al Palmeral para 2023 en los mismos 200.000 euros de 2022. Otro incumplimiento consentido de la Ley. Esta dice que Ayuntamiento y Generalitat “contribuirán por partes iguales a la financiación del Palmeral” y, evidentemente, esa cantidad, con la nueva Ley ya aprobada, no es el 50% del gasto que supone. Qué cual es el mismo?. No se sabe. El Ayuntamiento de Elx aún no sabe lo que gasta en el palmeral. Suena increíble pero así es. Todo son cálculos y estimaciones. No se hacen números en serio. De saberlo ahora se podría exigir a Consellería que pagara la mitad que le toca. Da igual que la Ley así lo diga. Nuestro Ayuntamiento asumirá la diferencia y, encima, ni se quejará por si acaso. Elx tendrá que seguir pagando, casi en solitario, porque aquí no se exige ni lo que legalmente es nuestro, que ya es decir.

Lástima de una Ley que tanto ha costado conseguir y tan poco incumplir.