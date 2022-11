La oriolana Elena López Riera ha construido una nueva fábula a través del mito de la novia aparecida, la mujer del agua a la que se llevó el río. No hay pueblo o comarca que no tenga su propia mujer “muerta” (jamás se pronuncian como asesinadas) en circunstancias en las que ella acaba siendo culpable: este mito se ha construido de forma directa y popular mediante la tradición oral (se cuenta una historia) e indirectamente (cómo contamos la historia), algo de lo que los medios de comunicación somos también responsables, como ya explicó Nerea Barjola en su ensayo Microfísica sexista del poder. ¿Cuántas adolescentes crecidas después del caso Alcàsser no han escuchado eso de “ten cuidado, no te pase como..?”

