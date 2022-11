Por mucho que el Partido Popular y sus habituales defensores en los medios de comunicación traten de achacar al PSOE la responsabilidad del enésimo fracaso en el intento de conseguir un acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la realidad es que la marcha atrás de Alberto Nuñez Feijóo cuando el acuerdo era inminente y a falta de la rúbrica definitiva por parte del (de momento) jefe de la oposición, se debe única y exclusivamente a la debilidad del liderazgo de Feijóo en una ciudad que no conoce, con unos mentideros políticos y mediáticos a los que teme y con una sombra acechante, Isabel Díaz Ayuso, que no cesa de marcarle el paso a la menor oportunidad. A Feijóo le temblaron las piernas cuando tuvo que decidir entre contentar a ese sector del Partido Popular cuya única política es oponerse a todo lo que haga el Gobierno de la nación, aunque sea beneficioso para la gran mayoría de la población, y cumplir la Constitución Española en beneficio de todos los españoles.

El gran problema de Alberto Nuñez Feijóo es que la sede nacional del Partido Popular se encuentra en Madrid, ciudad en la que se sitúan los principales defensores del trumpismo español, sobre todo periodistas como Federico Jiménez Losantos, que no van a parar hasta que su pupila Díaz Ayuso, máximo exponente del thatcherismo cañí, llegue a ocupar la presidencia de Génova. Ya puede hacer Feijóo todo lo posible por contentar a la caverna mediática que sus decisiones siempre estarán expuestas y criticadas por los popes del ultraliberalismo madrileño. Hay que reconocer que para Feijóo no ha debido ser nada fácil aterrizar en Madrid. Galicia y Madrid son dos comunidades autónomas completamente distintas. He vivido en ambas regiones y sé de lo que hablo. Todo es diferente. La política, la cultura, el clima, la gastronomía, el carácter de la gente. Y por si fuera poco en Galicia el nacionalismo es de derechas y vota al Partido Popular. En cambio en Madrid ser conservador es ser un gran patriota español.

Causa cierta compasión haber leído estos días a los columnistas y tertulianos televisivos defensores del Partido salir en tromba a culpabilizar al PSOE de la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre el CGPJ. Sus escritos e intervenciones son auténticos malabarismos para tratar de ocultar la realidad: que a Feijóo le han temblado las piernas porque teme ser defenestrado como Pablo Casado. Si para evitar el mismo destino que tuvo Casado tiene que incumplir la Constitución pues se hace sin problema alguno. Todo sea por la supervivencia política. Aunque en realidad con este miedo escénico y la ruptura de un acuerdo que ya estaba hecho, Feijóo ha vendido su alma al diablo puesto que aunque haya ganado un tiempo durante el cual los halcones mediáticos trumpistas madrileños se olvidarán de él durante unas semanas, ha demostrado que es presa fácil de las presiones y que a la primera de cambio ha inclinado la cabeza antes la presidenta madrileña. Que Isabel Díaz Ayuso anunciase antes lo medios de comunicación que ya había dicho al presidente popular lo que tenía que decirle poco antes de que Feijóo diera por roto el acuerdo con una excusa pueril, demuestra que todo aquello que dijo en el discurso de su elección como presiente ha quedado en agua de borrajas. Ni va a tener una predisposición de llegar a acuerdos de Estado ni va a mantener ningún tipo de diálogo con el presidente del Gobierno. Va a utilizar la misma táctica que ya puso en marcha Mariano Rajoy: pasar desapercibido hasta que el desgaste del Gobierno le haga ganar las elecciones generales. Un líder, por tanto, sin iniciativa y sin arrestos políticos.

No es la primera vez, en cualquier caso, que el Partido Popular da por terminado un proceso de negociación con un acuerdo cerrado. En la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el ministro de Educación Ángel Gabilondo puso todo su empreño en llegar a un acuerdo con el Partido Popular en materia de Educación para poder llegar a una ley de educación que contentase a ambas fuerzas políticas dándose por terminada la costumbre de que cada partido aprobase una nueva legislación al llegar al poder. Cuando ya se había redactado el acuerdo Maria Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, rompió el acuerdo en mil pedazos cuando Zapatero adelantó las elecciones generales. Todo había sido una tramoya del PP para querer parecer un partido de Estado proclive a acuerdos.

Y ahora Feijóo ha hecho lo mismo. En su caso por miedo a los que de verdad mandan en el Partido Popular, pero lo ha vuelto a hacer. Leer estos días a insignes catedráticos y expertos en materia legislativa tratar de justificar la negativa del PP a cumplir el mandato constitucional de renovación del CGPJ por una supuesta responsabilidad del PSOE supone una mezcla de vergüenza ajena y carcajada contenida.