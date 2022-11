De lo que se habla estos días es de la segunda entrega de las nuevas Historias para no dormir, que se pueden ver en Amazon Prime. Cuatro adaptaciones de los originales de Narciso Ibáñez Serrador, que se han realizado, como la primera tanda, con la participación de TVE.

Lo insólito es que los cuatro primeros episodios no se hayan emitido en abierto hasta ahora. Más todavía. Lo que clama al cielo es la incierta y titubeante actitud de los programadores. Daba la impresión de que en lugar de tener en sus manos un producto por el que apostar, poseían una patata caliente que les molestaba y que se no sabían cómo quitarse de encima.

Tras una espera muy larga, demasiado larga, un iluminado llegó a la conclusión de que lo mejor era desembarazarse de los cuatro episodios una noche de sábado. De un tirón. Una decisión desacertada a todas luces, cuando emitidos uno por uno, acompañándolos del capítulo original, podrían haber llenado un mes de noches de prime time en La 1, tan necesitada de programas (la cadena emite películas estadounidenses a falta de otros contenidos).

Pero justo el sábado que estaba previsto ese maratón falleció Olivia Newton-John. Se canceló el evento y se optó por Grease, con unos resultados espectaculares. Tanto es así, que la semana siguiente se emitió una tv movie sobre la actriz. Las Historias para no dormir quedaron en el olvido. Hasta que no sabemos si motivados por Halloween (mala cosa sería) el equipo de Versión española las acogió en su seno. De este modo los cuatro episodios fueron a parar a La 2. Eso sí, con un breve coloquio con sus autores. El que no se consuela es porque no quiere. Pero qué desastre de programadores.