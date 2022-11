Digámoslo cuanto antes: la concentración del pasado jueves contra el déficit de inversiones del Estado en la provincia de Alicante fue un fiasco. Da igual si acudieron mil o dos mil. La Cámara de Comercio, primera convocante del acto, era capaz en sus buenos tiempos de reunir a más gente en la gala de la Noche de la Economía Alicantina de la que el otro día se dio cita en la plaza de la Montañeta.

Pero es que la Cámara no estaba sola. A la patronal CEV no le quedó más remedio, al mal tiempo buena cara, que sumarse a la manifestación, aunque fuera a rastras. O sea, que se supone que la representación del empresariado también llamaba a acudir. Y el motor político de la movilización era el PP, partido que aspira a gobernar esta comunidad, pero a cuyo candidato, Carlos Mazón, dejaron en un desamparo evidente sus conmilitones de Valencia y Castellón, así como buena parte de los dirigentes del partido en la propia provincia de Alicante.

De otros de los convocantes, digo de Ciudadanos y Vox, ni hablamos. Ciudadanos es un cadáver. Y los cadáveres no cuentan en el mundo de los vivos, por mucho Halloween que importemos de Estados Unidos. Y los de Vox (al menos aquí) son una cuadrilla de oportunistas desconocidos, con más votos (aunque en franca caída) que seguidores.

Por eso quiero suponer que Mazón sí sabía que, en términos políticos y electorales, dado que los partidos del Botànic (PSOE, Compromís y Podemos) se habían desmarcado de la cita de esta semana, al igual que los sindicatos, para apostar únicamente por la convocada para el próximo día 18 (menos mal que queda otra, no hay división que por bien no venga), él era el que se la jugaba con la movida del jueves. La pregunta es: ¿cuántos autobuses movió el PP para asistir a «la mani»? ¿Vino alguien destacado de Valencia, digo por ejemplo de la número dos del partido y candidata a la Alcaldía del Cap i Casal, María José Catalá, dado que habíamos quedado en que una agresión a Alicante lo era a toda la Comunidad? Sin llegar tan lejos, ¿cuántos del PP de Elche, de Benidorm, de la Vega… no sé, de la provincia, estuvieron el jueves dando la cara junto a su líder y en defensa de los intereses de Alicante? El bofetón a Mazón ha sido notable, porque no se puede sostener que a Puig no le hacen caso en Madrid cuando tú encuentras serios problemas (o calculas mal, y dejas que esa sea la imagen que se transmite) para que te sigan en Alicante.

Con todo, quizá Mazón fuera la mano que mece la cuna. Pero la protesta de la Montañeta estaba organizada por la Cámara de Comercio. Luego es a su presidente, Carlos Baño, a quien hay que pedirle cuentas, de la misma manera que, si hubiera salido bien, estaría ahora todo el mundo hablando de que ha nacido una estrella.

Muchos de los que apoyaron a Baño como presidente de la Cámara empiezan a estar hartos de su malhumor, tanto como de que les riña

A comienzos del pasado verano, Baño llegó a la presidencia de la Cámara en loor de multitudes. Tres mil empresarios participaron en aquellas elecciones, de los cuales el 99 y mucho por ciento dieron su voto a su candidatura. El «fervorín» mediático que siempre se apunta a todos los bombardeos, da igual si hablamos de Echávarri que de César Sánchez, lo encumbró inmediatamente como el nuevo redentor. Algunos advertimos que aquellas cuentas estaban mal sacadas. Y el jueves pasado, en la Montañeta, empezó el ajuste.

Nadie le puede negar a Baño su empuje. Pero tampoco que es el prototipo del español que Machado definió en sus Proverbios y Cantares: «De diez cabezas, nueve embisten y una piensa». No digo que Baño no tenga capacidad más que sobrada para hacerse cargo de las situaciones y actuar en consecuencia. Pero su problema es que, al igual que los pistoleros del Far West primero disparaban y luego preguntaban, él empieza arremetiendo y luego ya veremos. Y así salen las cosas. Puede que mucha gente viera a Baño como la renovación que una institución, tan importante para Alicante pero tan ajada como la Cámara, necesitaba. Pero esa misma mayoría empieza a estar harta -¡y apenas ha pasado trimestre y medio!- del continuo malhumor, las broncas y los desplantes a los que Baño les somete. Y también de que, so pena de poner por delante la defensa de Alicante y de la Cámara de Comercio como su instrumento, al final todo se reduzca a una cuestión de protagonismo personal. ¿Saben cuándo empezó a torcerse la cosa entre Baño y Salvador Navarro, presidente de la CEV, para que acabaran juntos pero rotos en esta manifestación del pasado jueves? Pues cuando Navarro, como presidente de la patronal de toda la Comunidad, aceptó reunirse en València con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para tratar la discriminación a Alicante en los presupuestos, y no invitó a Baño al ágape. El actual presidente de la Cámara siempre dice que su ejemplo a seguir en la vida es Antonio Fernández Valenzuela, de quien se considera legatario. Pero a mí, que viví con Valenzuela cosas que Baño no creería, me parece que tiene que esforzarse más si quiere de verdad representar lo que Moscú supuso. Para empezar, debería interiorizar un principio que Valenzuela repetía hasta la saciedad: «Una cosa es tener razón y otra que te la den».

Pero sería injusto cargar exclusivamente sobre las espaldas de Baño la decepción que cualquier persona mínimamente seria sufrió el jueves viendo la pobreza de lo que se contempló en la alicantina plaza de la Montañeta, donde siendo prudentes no había ni el diez por ciento de la gente que debería haber estado. Ni la forma de actuar de Baño, ni los problemas que lastran a la CEV en su intento de representar a todo el empresariado de la Comunidad Valenciana, ni la falta de fuelle (justo cuando más debe aparentar tenerlo) de Carlos Mazón, explican por sí solos lo que pasó, que es que, en proporción al agravio presupuestario que Alicante soporta y a la entidad de los convocantes, la protesta resultó fallida. Lo que de verdad lo explica es la desvertebración histórica de la sociedad alicantina.

Mazón no puede acusar a Puig de que no le hacen caso en Madrid si él transmite la imagen de que no le siguen en Alicante

No incidiré en el «menfotismo», esa desidia existencial del alicantino al que lo mismo le da ocho que ochenta. Decenas de autores mucho más preparados que yo ya han escrito centenares de libros sobre ese curioso fenómeno sin ser capaces de ponerse de acuerdo sobre el origen del término, que la mayoría sitúan en la mera castellanización y adjetivación del «no me jodas» valenciano («no em fotes»), que define inmejorablemente ese levantarse de hombros tan propio de los alicantinos sea cual sea su origen y la vicisitud a la que se enfrenten. Pero sí hay que decir que la falta de talla de los dirigentes políticos y empresariales al frente de las principales instituciones de la provincia no responde a otra cosa que al desinterés y la desmovilización de la propia ciudadanía. Esa (y en el «esa» estamos todos incluidos) es la verdadera responsable. Si un Gobierno (da igual que ahora sea el de Sánchez porque antes fue el de Rajoy, a esos efectos tanto monta) es capaz de situar año tras año a la quinta circunscripción de España como la número 52 en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado es, simple y llanamente, porque ese Gobierno no tiene temor alguno a la respuesta que esa provincia, pese a elegir más diputados por sí sola que todos los que envían al Congreso varias de las comunidades autónomas que más pesan luego en el debate político nacional, vaya a dar. Y tienen razón, tanto ahora Sánchez como antes Rajoy. Aquí nunca pasa nada. Así que nadie en Madrid tiene de qué preocuparse.

Esta es la provincia donde, por mucho que le hagan, nunca pasa nada y el Gobierno no tiene de qué preocuparse

Siempre me pareció que, si hay alguna película con la que Alicante pudiera identificarse, es con La leyenda de la ciudad sin nombre. Sobre todo, con ese momento en que el personaje que interpreta Lee Marvin, con el zurrón al hombro, la mirada resignada y el barro por encima de los tobillos, es interpelado en mitad del camino por otro minero.

-¿Te marchas, Ben?

-No

-Yo tampoco. Creo que hay dos clases de gente en el mundo: los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto, Ben?

-No -contesta Ben/Lee Marvin, mientras a su lado no paran de pasar carretas-; yo no lo creo.

-Pues, ¿qué crees tú?

-Pues que hay dos clases de gente: los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. ¡Eso sí que es cierto!

-No estoy de acuerdo, Ben, repone el minero.

-Porque no sabes de qué demonios estoy hablando: soy un exciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar, concluye Ben, mientras de fondo suenan los acordes de «Estrella errante», una composición mítica que la voz de cazalla de Marvin elevó al firmamento de las bandas sonoras.

Alicante es un sitio donde la mayoría de gente que viene acaba quedándose. Pero hace mucho que no sabe adónde va, y no va a ninguna parte. Hubo un tiempo en que sí tuvo un rumbo. Ni mejor ni peor que otros. Simplemente, lo tuvo. Y ese es el hogar que algunos echamos de menos. Nos gusten más, nos gusten menos, el chasco del jueves no es sólo culpa de Mazón ni de Baño. Nos retrata a todos.