Se cumplen 100 años de la marcha sobre Roma de Mussolini. Un golpe de Estado de la extrema derecha que le llevó a asumir el poder con la cooperación de liberales irresponsables, temerosos del avance del bolchevismo. Los herederos del fascismo italiano se reunieron por millares esta semana ante la tumba del dictador Mussolini. Los herederos políticos posfascistas encabezados por Giorgia Meloni gobiernan hoy Italia y han llegado al poder por un proceso electoral democrático. Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ciertamente Meloni ha repudiado el legado de Mussolini y las leyes raciales fascistas, y los regímenes antidemocráticos, incluido el fascismo. Un gobierno de la extrema derecha con Salvini, de la Liga Norte y Berlusconi, de Força Italia, que ya ha prohibido el desembarco de los inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Las actitudes italianas hacia el fascismo son a menudo ambivalentes muy similares a las que vemos en España hacia el franquismo y los golpistas- como Queipo de Llano- que acompañaron al dictador. Hay que ocuparse de esos muertos sí, y también de los de las cunetas; es la forma de desmontar el mito y recuperar la historia y la memoria de los que lucharon por las libertades y la democracia. Desmitificando el pasado y recuperando la historia es como se construye un presente entre todos y de todos.

Por mucho que se diga; la historia no se repite, aunque a menudo rima. Ya se ocupó Donald Trump de señalizar el camino del golpismo. Primero deslegitimando a los gobiernos demócratas y al sistema de acceso al poder poniendo en duda los procesos electorales. Radicalizando sectariamente el sistema judicial. Con decenas de candidatos del Partido Republicano para las elecciones de la próxima semana que han negado públicamente la legitimidad del gobierno de Joe Biden. Apoyándose en grupos paramilitares violentos en Estados Unidos y ahora en Brasil. El mismo sistema que sigue Bolsonaro tras perder las elecciones ante Lula da Silva: no reconocer la victoria de la oposición, dudar del sistema de recuento, y apelar o incentivar la intervención golpista militar. Afortunadamente, para los brasileños, latinoamericanos y europeos en general, Trump ya no está en la presidencia USA; de lo contrario los llamamientos a los golpistas no habrían caído en el vacío. México, Argentina, Colombia, Perú y ahora Brasil con gobiernos democráticos de izquierda que se han salvado de las prácticas golpistas norteamericanas gracias a que no está gobernando el trumpismo. Pero su influencia, y la del teórico Steve Bannon, persisten y se han dejado notar cuando están en el gobierno, hasta en Israel donde han vuelto de la mano de Benjamín Netanyahu. Aquí la propuesta de dos estados- israelí-palestino para la paz por territorios - está sustituida por un estado con dos categorías de ciudadanos, de primera y de segunda: en definitiva, un régimen de apartheid. Es el resultado de los acuerdos de Abraham, promovidos por Trump, entre Israel y algunos países árabes. Se dan y se ven como normales en democracias opiniones y actuaciones de extrema derecha que nunca antes fueron admitidas.

El próximo martes día 8 los norteamericanos eligen a 435 Diputados para la Cámara de Representantes y 35 de los 100 senadores que componen el Senado. El presidente Biden ha llegado a decir que “la democracia está en peligro”. Llama a votar a pesar de las trabas y dificultades administrativas y legales que los gobiernos de los estados republicanos han puesto a las minorías para votar. El presidente Obama se ha implicado plenamente en la campaña, especialmente en los estados clave- Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona y hoy participa en un mitin en Filadelfia, con Biden-. "Desconectarse no es una opción. La desesperación no es una opción. deprimirse no es suficiente”. Ha dicho Obama, en su intervenciones. "Si tienes miedo, si estás ansioso, si estás frustrado, no te quejes. No abuchees. no desconectes. no te distraigas. no te dejes engañar. Votar es la respuesta”. ”La base de nuestra democracia está siendo cuestionada en este momento”.

Los regímenes autoritarios pasados o presentes, desde Mussolini a Putin, desde Franco a Xi, o desde Hitler a Duterte se ejercen de manera unipersonal y autoritaria y su supuesta fortaleza es su gran debilidad. Las democracias se asientan en las instituciones, en la división de poderes, el reparto de responsabilidades y en el mandato de los ciudadanos. Son los únicos que tienen derecho a equivocarse. Esa es su fortaleza.