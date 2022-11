El 27 de octubre de 1922, miles de “camisas negras” marcharon hacia Roma para exigir al rey Víctor Manuel III la entrega del poder a Mussolini bajo la amenaza que el líder fascista había pronunciado días antes en Nápoles: “O nos dan el gobierno o iremos a Roma a tomarlo”. Se cumple ahora el centenario de la Marcha sobre Roma que supuso el ascenso al poder de Benito Mussolini. El 8 de noviembre de 1923, Hitler plagiaba fortuna con el fallido “putsch” de Múnich (diez años más tarde la urnas abrieron el III Reich). El 28 de abril de 1945, intentando huir de Italia envuelto en un abrigo de la Luftwaffe, el Duce fue reconocido por comunistas de la Brigada Garibaldi y fusilado horas más tarde junto a su amante Clara Petacci. Al enterarse de su detención, Sandro Pertini, miembro del Comité de Liberación Nacional, dijo: “Mussolini merece ser fusilado como un perro rabioso”. El 11 julio de 1982, en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, Sandro Pertini, presidente de la República Italiana, saludaba eufórico al rey Juan Carlos I, jefe del Estado Español, en presencia de Helmudt Schmidt, canciller de la República Federal Alemana, tras proclamarse Italia campeona del mundo de fútbol frente a Alemania. En 1993, Robert Altman dirigió la película “Vidas cruzadas”.

Las causas ideológicas, desde las aparentemente más bondadosas hasta las objetivamente más despreciables, han resultado ser a lo largo de la historia imponentes motores que han movido el mundo y condicionado la vida del ser humano. La larga obertura que abre este artículo podría trasladarse a otras épocas pretéritas, o incluso presentes, con resultados muy parecidos, descontando la dimensión epopéyica de sus macabras cifras. Es la imposición sobre la reflexión, el dogmatismo frente al consenso, el fanatismo ideológico frente al derecho a discrepar. El fascismo, el nazismo, el comunismo y otros derivados totalitarios no solo fueron consecuencia de los contextos de su tiempo, sino de la constante tendencia del ser humano al control absoluto por medio de la ideología cuando alcanza el poder. Y los disfraces que revisten esas obsesiones pueden incluso confundir. Hoy, leyes y normas se imponen en el mundo al rebufo de políticas globalistas, discursos políticamente correctos, multiculturalismos cómplices con teocracias integristas enemigas de la democracia y los derechos de la mujer, o lobbies de minorías violentas que estigmatizan a quien no comulga con sus cánones fundacionales.

Los cien años de la Marcha sobre Roma quedan para el estudio histórico, y, pese a las tentaciones totalitarias latentes, no parece que fenómenos como aquellos puedan hoy reproducirse fácilmente, al menos en las democracias occidentales. El otro mundo, el de los malos, sigue escenificando sin ningún recato el opresivo, megalómano e intimidante escenario ético y estético en el que está instalado. No tienen más que ver ustedes dos los mastodónticos escenarios donde Putin reúne a su rebaño para que le idolatre so pena de escarnio púbico, encarcelamiento y quizá la muerte. O la última reunión del Comité Nacional del Partido Comunista Chino -celebrado en un marco que deja pequeño al que utilizaba el nazismo alemán- donde delante de centenares de miembros del mismo, con las cámaras de televisión grabando para que el universo de dentro y fuera de China vea cuan omnímodo es el poder, el expresidente de China Hu Jintao, de 79 años, era sacado a la fuerza, contra su voluntad, ante la mirada indiferente, hierática y ajena del actual mandarín chino Xi Jinping y el resto de representantes comunistas. Hace un siglo de la Marcha sobre Roma y solo unos días de las imágenes de los emperadores Putin y Jinping sentados en gigantescos templos ante sus aterrorizados secuaces.

La violencia de las nuevas ideologías es el motor que están imponiendo los fascistas autodenominados activistas medioambientales contra el arte y la creación humana. Los salvajes ataques contra obras maestras de la pintura en museos occidentales por mano de estos “militantes ecologistas” -eufemismo de terrorista cultural-, son la totalitaria expresión de los nuevos inquisidores. “La Joven de la Perla” de Vermeer, “Los Girasoles” de Van Gogh o “Les Meules “de Monet, entre otros, han sufrido el ataque de esta nueva marcha sobre la intolerancia. Eso sí, no lo harán ante símbolos islámicos, en los muros del Kremlin o en la Plaza de Tiananmén. Ahí se juegan la vida de verdad y la impostura ideológica no da para tanto heroísmo ni produce tantos dividendos.

Ocurre también con esas leyes que, contra la opinión de la comunidad científica, jurídica, médica, histórica o filosófica, inyectan en nuestras indefensas venas el Gobierno y la extrema izquierda, con el miserable auxilio del separatismo vasco-catalán, los antisistema y los filoetarras. Una ley Trans no avalada por la comunidad médica ni por el feminismo histórico; una ley de Memoria Democrática de Bildu que traslada la fecha de la democracia a 1983; una ley de violencia de género que entierra la presunción de inocencia haciendo al hombre culpable hasta que no demuestre lo contrario. Toda una impostura al servicio de la ideología. Así, Miguel Ángel Bustamante, ya exdiputado de Unidas Podemos, ha sido denunciado por malos tratos a su mujer. Bustamante, bajo la ley que su partido ayudó a alumbrar, ratifica su inocencia y dice que todas las acusaciones vertidas contra él son falsas. Pero no hay denuncias falsas porque así lo pontifica el eslogan canónico: “hermana, yo si te creo”. ¿Justicia poética?

Mette Frederiksen, la socialista que ha ganado las elecciones en Dinamarca, declaraba que la política sobre inmigración que postula es perfectamente defendible desde una perspectiva de izquierdas: “… creo que el requisito para que tengamos una sociedad del bienestar es que haya un control sobre la cantidad de personas que viene a nuestro país. De lo contrario, la cuestión social se deteriorará, habrá demasiada delincuencia y la economía estará demasiado tensionada. Y evitar que eso ocurra es en realidad algo muy en la tradición socialdemócrata”. Una primera ministra socialista relaciona la inmigración incontrolada con el aumento de la delincucia. ¿No era eso de extrema derecha? La Marcha sobre la impostura ha cambiado de jinete… y de siglo. A más ver.