Tras años de pesadumbre, negación de la pandemia, desforestación del Amazonas y, luces dormidas, Bolsonaro con su voz destemplada dice que va a cumplir la Constitución, y si un tipo grosero y mal encarado como este se aviene a cumplir la Constitución, ¿por qué Feijóo y su actual PP abandonan tácitamente el camino sombreado del cumplimiento de la Ley y la Carta Magna? ¿Se está metiendo Feijóo en un estanque de podredumbre mostrando maneras políticas desatadas? Esta es la cuestión ¿por qué el PP aduce a Pedro Sánchez que sus pactos con los independentistas le inhabilitan para defender el interés general? Lo cierto es que el presidente del Gobierno ha estado firme y contundente: Basta ya y cumplan con la Constitución.

Feijóo y su PP andan desnortados. Su oposición negacionista de todo lo que promueva el Gobierno, no impide el avance del país impulsado por el Gobierno de España. Le vendría bien al PP que el Gobierno fracasase, pero no, el Gobierno es autónomo y permanece muy activo legislando en bien de los ciudadanos. Hemos visto como durante la pandemia la respuesta de protección social del Ejecutivo nos proporcionó herramientas adecuadas, e incluso hoy, anda regulando ese mismo paraguas de protección provocado por el desastre de la guerra de Rusia en Ucrania. Pero el PP persiste en su mantra de que el Gobierno sólo genera oportunidades para sí mismos y sus socios, una falacia del todo retorcida. El PP no sabe gobernar si no es en solitario y con mayoría absoluta. Pactar con otros partidos de diferente sentido ideológico, no saben hacerlo, y así les va.

Me atrevo a decir, que el PP ha secuestrado uno de los poderes del Estado como es el CGPJ. Mientras reparten carnets de españolidad y patriotismo, con voz destemplada y ambiente pobre, se vuelven a desmarcar aduciendo a la sedición que pretende reformar el Gobierno, acusando de paso a los independentistas. Sus pactos con los independentistas le inhabilitan para defender el interés general. Feijóo tiene palabra y conciencia política, y usted no. Y con esos argumentos, el PP se desliga de la renovación del CGPJ, y tan panchos.

A esto Sánchez replica: No cumplir las promesas y no ganar en derechos, sólo benefician a las derechas. Y piensen lo que quieran, aquí el único que no es de fiar es el PP. El Gobierno sostiene la confianza de los mercados y de Europa. Su horizonte se mantiene estable, impertérrito en la aplicación de sus políticas, no así la forzada beligerancia del PP. Muchos españoles, otros no, sentimos vergüenza ajena, o que nuestra Justicia se derrumba, no es ni ciega, pues la voluntad de algunos politicos como Feijóo, Ayuso y otros, priman sobre ella. Feijóo venía a salvar a su partido y a redimir la política patria, y en corto espacio de tiempo, ha dado portazo al Gobierno dos veces para no restituir el CGPJ. La brisa política española no trae para Feijóo nada más que soledad supina, igualable a su inoperancia. Cumplan la Constitución.