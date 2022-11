La semana pasada conocimos un dato preocupante: más de un tercio de los embarazos en Alicante son de mujeres a partir de los 35 años. Se ha duplicado en las dos últimas décadas el número de gestaciones tardías. Según los expertos, la edad materna avanzada aumenta los riesgos de patología gestacional y del parto, incrementando la tasas de cesáreas, sobretodo si se trata de primerizas. A mayor edad en la gestación, mayor tasa de bebés prematuros, con un incremento de morbimortalidad fetal en madres a partir de 40 años. Como leíamos en este mismo periódico, el grupo poblacional al que nos referimos requiere una atención prenatal adecuada que va más allá del ámbito de la planificación santiaria.

Esta es la realidad. Pero, ¿cuáles son los motivos? Es fácil localizarlos: los condicionantes laborales que postergan el inicio de la maternidad. La dificultad de obtención de un trabajo estable provoca que las mujeres que desean llevar adelante la maternidad retrasen su decisión hacia los 35-37 años. Este hecho también provoca que la fertilidad disminuya y tengan que contemplar técnicas de reproducción asistida que, de nuevo según los expertos, pueden incrementar las patologías y los riesgos derivados. La fotografía de este grupo ha cambiado sin ninguna duda; si observamos los datos más recientes, en el 2020, ocho mujeres con más de 50 años tuvieron hijos, 110 entre 45 y 49 años y 1.050 entre 40 y 44 años. Un incremento sustancial que ha roto barreras anteriores y con ello una cierta percepción de normalidad en la sociedad que observa con naturalidad este retraso en la maternidad.

No es cuestión de hablar de “nuevos tiempos” ni de frivolizar con expresiones como “es normal, hasta que no tienen un empleo fijo, no se deciden”. Es nuestra obligación, como sociedad, impedir que los condicionantes socioeconómicos retrasen la edad de gestación. El miedo a perder el trabajo por el embarazo o a reducir el impacto en la trayectoria profesional no deberían fomentar esta situación. Obviamente, ninguna empresa puede justificar un despido por este motivo, del mismo modo que ningún responsable de estas hará público su preferencia por trabajadores masculinos que “no se pueden quedar embarazados”. La sociedad ha avanzado en algunos puntos como estos. Pero, ¿qué sucede con aquella profesional que retrasa su maternidad para no frenar su trayectoria? ¿Cuál es la realidad de una mujer que decide continuar su trayectoria investigadora y docente en un centro universitario? ¿Cómo puede mantener el mismo ritmo de implicación y de realización de méritos que sus colegas masculinos? ¿Qué medidas ha implementado la administración –desde la estatal a la autonómica, pasando por las mismas universidades– para mitigar esta situación?

Recuerdo a compañeras que planificaban su embarazo para el cuatrimestre sin docencia para no alterar la planificación docente, pero en detrimento de su carrera investigadora. Algunas cuentan que escribieron su tesis por las noches mientras criaban, otras terminaban sus artículos mientras se recuperaban de la cesárea o durante la lactancia. En general, sacrifican su tiempo en familia y de descanso personal para recuperar tiempo de su carrera investigadora que han dedicado a la maternidad. Por tanto, cuando he escuchado comentarios versados contra las políticas de igualdad por alguna compañera se me ha puesto la piel de gallina: “como madre nunca necesité ninguna medida que me favoreciera en mi trayectoria”. Anécdotas a parte, si indagamos sobre el asunto, no he encontrado ninguna normativa ni reglamento que ofrezca una solución, aunque sea parcial, sobre la materia. De hecho, si tuvieramos datos sobre la maternidad entre las investigadoras y profesoras universitarias, los datos no ofrecerían una situación mejor que las del resto. Todo lo contrario. La continua presión de las acreditaciones para consolidar su trayectoria frena de manera radical esta decisión personal.

Algunos estudios apuntan que las universitarias docentes e investigadoras tiene una mayor tasa de divorcio y viven más sin pareja. Y, por si no fuera poco, el retraso en la maternidad se incrementa con la falta de unas políticas de igualdad claras que faciliten el regreso al puesto de trabajo después de los permisos correspondientes. Así, por ejemplo, un recorrido rápido por las convocatorias o normativas de nuestra universidad sólo reconocen el retraso en la presentación de tesis doctorales (ayudas predoctorales) o en las de grupos emergentes. Habría que implementar, sin miedo alguno, una reducción del número de horas de dedicación docente después de un permiso de maternidad para facilitar la producción investigadora y de transferencia de las mujeres académicas. Llama la atención, por contra, la defensa generalizada por algunos sectores de la llamada prejubilación a partir de los 60 años, en un momento en el cual, los docentes e investigadores acumulan un mayor conocimiento para transferirlo en las aulas y sin presión de consolidación de sus plazas. Unos derechos no quitan a los otros, toda medida que beneficie nuestras instituciones y nuestra ciudadanía tiene que ser bienvenida, pero no tenemos que obviar una realidad que se confirma con los datos. Tenemos que promover una concienciación real y efectiva que se concrete en las normativas y reglamentos para conseguir una maternidad más acorde con los deseos de quien la quiere ejercer y sin detrimento de su trayectoria profesional.