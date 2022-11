Este lunes, el mismo día que Elche acudía a la Feria de Turismo de Londres, el grupo popular descubría que el Palacio de Altamira ilicitano está vallado por desprendimientos varios y mi compañera Ana Fajardo añadía en su información que ya el pasado mes de abril los técnicos, a través de sus informes, advirtieron de la degradación progresiva de parte de la fachada, la que corresponde a la Torre del Homenaje que en su día acogió la última estancia de la Dama de Elche en la ciudad. Busto del que, por cierto, no sabemos nada, ni siquiera qué ha pasado con ese informe minucioso que se encargó a comienzos de año por la Dirección General de Bellas Artes como excusa para no acceder a la prometida cesión. Un estudio, añado, del cual el alcalde, Carlos González, aseguró que vigilaría de cerca para saber cuál era el estado de conservación y qué le pasaba a la pieza (aparte de haberse convertido en un problema político el préstamo).

En cualquier caso, no era ni la Dama ni los edificios patrimoniales como el Palacio de Altamira los asuntos que el área de Turismo había ido a exhibir a un certamen internacional, que desde mi humilde punto de vista no sirve para mucho más que para tener presencia porque la ausencia se criticaría más. Así que siempre en Elche será socorrido que se den a conocer o difundir los tres patrimonios de la Unesco. Por cierto, si mal está el Palacio de Altamira ni les cuento el edificio de las Clarisas, que el Ayuntamiento hace meses mostró a los periodistas lo necesario que era, por su degradación, abrir allí cuanto antes un hotel con fórmula de concesión por los años que se pactara, pero que, frustrada la operación por Compromís, demuestra lo mucho que le cuesta rascarse el bolsillo para invertir un euro en él y, sencillamente, para evitar que prosiga esa degradación con o sin informe de los técnicos porque creo que ni hace falta para ver lo que hay allí.

Basílica de Santa María

Y me ha venido a la memoria que si el Palacio de Altamira está como está no les quiero contar la basílica de Santa María, donde se escenifica uno de estos Patrimonios de la Humanidad que hemos ido a mostrar a Londres, el Misteri, un templo al que se le tuvieron que añadir telas de sujeción días antes de las representaciones extraordinarias del pasado octubre y del 1 de noviembre y del que por no hablar de su estado de degradación no habla en público ni su propio Patronato, formado por Iglesia, Generalitat Valenciana y Ayuntamiento de Elche.

Con todo ello y desde hace mucho, la belleza interior de las representaciones contrasta con el "cascarón" exterior en que se ha convertido cuando este equipo de gobierno siempre se ha mostrado tan celoso de él, tanto que llegó a preocuparle el número de vehículos que pasarían los días de cada representación por la puerta de la Casa de la Festa para argumentar con ello que sufriría un daño irreparable si se construía un aparcamiento subterráneo en el antiguo Mercado de Abastos. Se da el caso que incluso, para su mejora y reparación, el Ayuntamiento anunció en una ocasión hace ya de ello tres años y a raíz de otra caída de cascotes, que movería ficha ante el Ministerio de Cultura para lograr alguna subvención; pero, después, cuando se ha conocido el Plan Director elaborado por el Obispado con el objeto de devolverle su esplendor, obviar cualquier apoyo más allá del moral.

El Palmeral

Tampoco el Palmeral pasa por su mejor momento. Solo hay que tener en cuenta cómo está tratando el equipo de gobierno la misma ley que impulsó de eso hace ya casi un año y que aprobó las Cortes Valencianas. Que el regidor diga que el hecho de que no se hayan constituido los dos máximos órganos de gestión del mismo a estas alturas (porque ni tan siquiera se conocen los nombres de los que serían sus miembros) no es óbice para que no se esté salvaguardando con los órganos ya existentes. Y aunque esto pueda ser cierto (que si lo es no sé por qué hay que crear nuevos órganos que tendrían que haber estado en funcionamiento en los primeros meses de vida de la ley) también lo es el hecho de que el proyecto que él grupo socialista encabeza, junto a sus socios de Compromís, para consolidar en la ladera del Vinalopó el Mercado Central de la ciudad, supone un ataque directo, por las modificaciones urbanísticas que plantea, a varios huertos de palmeras de l'Escorxador que forman parte de este Patrimonio de la Humanidad.

No lo digo yo. Lo dicen todos los colectivos que han presentado alegaciones al proyecto con un argumentario que directamente acusa al Ayuntamiento de contravenir su propia ley y ante el cual está haciendo oídos sordos porque a la larga quizá consideran desde el equipo de gobierno que tiene las de ganar. Porque, ¿quién llegará hasta los tribunales por este asunto? ¿qué colectivo ciudadano, sin recursos económicos, batallará contra el todopoderoso Ayuntamiento de Elche que, el mismo que el día que una sentencia le dijo que debía indemnizar a Aparcisa por el proyecto que le habían frustrado del Mercado, montó una rueda de prensa para congratularse por un fallo que le había condenado en costas y cuyo monto nadie sabe hasta dónde llegará?

Museo de Pusol

Y del tercer patrimonio, el Museo de Pusol, la creación de la Fundación que debería suponer una garantía de futuro no ha supuesto a día de hoy nada que no tuviera ya antes. Es decir, no ha habido una significativa mejora presupuestaria tal y como se prometió.

El problema de todo ello, desde mi punto de vista, es fácil de entender. Es mucho más sencillo vender que resolver problemas o gestionar. Y sí, hay cosas que se gestionan y muchas, pero se venden tantas que para todo no se llega, pero lo que uno lleva a una feria, lo que es un símbolo de identidad, eso no puede estar en el estado en que se encuentra. Nos congratulamos de atesorar un bien que somos incapaces de mantener, porque no se nos pide que se mejore, solo que se preserve, pero siempre es más barato encargar un video que diga lo bueno que somos y lo bien que hacemos las cosas que demostrar la gestión con hechos. A las pruebas me remito.

Pues sí. Nos hemos ido a Londres a vender turismo pero este fin de semana la playa de los Arenales estaba a rebosar gracias a este cambio climático que nos sepultará a todos y un centenar de deportistas con sus tablas de paddle se echaban al agua a practicar y a su regreso ni los lavapiés funcionaban. Como dijo en un pleno el edil del área, es que estas cosas solo deben funcionar en verano "a partir del 1 de julio".